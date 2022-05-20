Итак, вам предстоит бороздить просторы второго по величине озера в Европе, известного своими брутальными пейзажами и захватывающей дух северной красотой. А так как путешествие пройдет по северной части Ладоги, вы вдоволь насладитесь панорамами островного архипелага и поймете, что шхеры не зря сравнивают с норвежскими фьордами — природа здесь напоминает Скандинавию, в частности, Стокгольмский архипелаг.
Вы увидите два небольших скалистых острова, на одном из которых есть каменная ванна, где летом вода успевает нагреться и можно даже комфортно искупаться. Здесь же до сих пор остались декорации к фильму «Запрет» — разрушенная церквушка на возвышении. Живописнейшее место, где трудно оторваться от фотосессий.
Так называемая кочерга имеет длину 7 км, а ширину местами не более 20 метров. Шхера прорезает высокий скальный массив, имеет много красивых, удобных стоянок и большие глубины. Это излюбленное место для остановок яхт.
Локация интересна тем, что здесь проводили археологические раскопки и нашли уникальные артефакты эпохи викингов и Средневековья. Таких «исполинских крепостей», представляющих из себя гигантские фортификации, в Северном Приладожье было обнаружено около 180. Кто же их воздвигал и использовал впоследствии? Кем на самом деле были древние саамы? Об этом будет моя авторская экскурсия.