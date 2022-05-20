Что вас ожидает

Ладожское озеро и шхеры

Итак, вам предстоит бороздить просторы второго по величине озера в Европе, известного своими брутальными пейзажами и захватывающей дух северной красотой. А так как путешествие пройдет по северной части Ладоги, вы вдоволь насладитесь панорамами островного архипелага и поймете, что шхеры не зря сравнивают с норвежскими фьордами — природа здесь напоминает Скандинавию, в частности, Стокгольмский архипелаг.

Острова Есусаарет (Иисусовы)

Вы увидите два небольших скалистых острова, на одном из которых есть каменная ванна, где летом вода успевает нагреться и можно даже комфортно искупаться. Здесь же до сих пор остались декорации к фильму «Запрет» — разрушенная церквушка на возвышении. Живописнейшее место, где трудно оторваться от фотосессий.

Залив «Кочерга» (Муралахти)

Так называемая кочерга имеет длину 7 км, а ширину местами не более 20 метров. Шхера прорезает высокий скальный массив, имеет много красивых, удобных стоянок и большие глубины. Это излюбленное место для остановок яхт.

Древнекарельское городище 14 века (Линнасаари)

Локация интересна тем, что здесь проводили археологические раскопки и нашли уникальные артефакты эпохи викингов и Средневековья. Таких «исполинских крепостей», представляющих из себя гигантские фортификации, в Северном Приладожье было обнаружено около 180. Кто же их воздвигал и использовал впоследствии? Кем на самом деле были древние саамы? Об этом будет моя авторская экскурсия.

Организационные детали

Как проходит поездка

Мы встречаемся в Петербурге в 08:30 и на машине выезжаем в Приозерск. Прибываем в 10:00, добираемся до причала и в 10:30 начинаем экспедицию. Возвращаемся в порт в 19:30. И едем обратно в Петербург.

Вы также можете самостоятельно приехать в Приозерск к 10:00 любым удобным вам способом

В стоимость включено

трансфер на MERCEDES-Sprinter или VW CARAVELLE из Петербурга до причала в Приозерске и обратно

круиз по Ладоге на весь день. Судно очень комфортно для прогулок, имеет малую осадку (удобная вылазка) и высокую мореходность (не боится шторма)

авторская экскурсия о древних городищах и местах силы Карелии

2 высадки на самых живописных островах

порция фирменных макарон по-флотски (с тунцом или тушенкой на выбор) + кофе и чай на время всей поездки

Подготовка и условия участия