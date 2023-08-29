Семейный отдых в зимней Карелии

Групповой тур в Приозерске
5
3 отзыва
Отличное приключение в снежной Карелии для всей семьи! Мы отправимся в зимнюю сказку, чтобы провести новогодние каникулы на ладожских шхерах. Будем жить в красивом и тихом месте на острове Кильпола.

Увидим настоящую Карелию, послушаем её легенды, попробуем дары карельской природы и налюбуемся живописными пейзажами, от которых захватывает дух. Если толщина льда на озере позволит, прогуляемся до россыпи маленьких островов.

Посмотрим на шхеры с высоты скал, покатаемся на лыжах или коньках, а на обратном пути заедем в Приозерск и посетим крепость Корела.
Семейный отдых в зимней Карелии
Семейный отдых в зимней Карелии
Семейный отдых в зимней Карелии
Семейный отдых в зимней Карелии
Семейный отдых в зимней Карелии
Семейный отдых в зимней Карелии
Семейный отдых в зимней Карелии
Семейный отдых в зимней Карелии
Семейный отдых в зимней Карелии
Семейный отдых в зимней Карелии
Семейный отдых в зимней Карелии
Семейный отдых в зимней Карелии
Ближайшие даты:
3
янв
6
янв

Что вас ожидает:

Непередаваемая красота зимних шхер
Непередаваемая красота зимних шхер
Увидим всю красоту зимней Ладоги вживую
Программа для детей
Программа для детей
Будем проводить время за творчеством и играми, сказками и песнями
Комфортные домики и праздничный ужин
Комфортные домики и праздничный ужин
Нас ждет праздничный вечер с подарочками, а также банька и копченая форель

Программа тура по дням

1 день

Дорога на о. Кильпола

В 10:00 мы собираемся возле ст. м. Парнас (Санкт-Петербург) и садимся в трансфер.

В пути знакомимся, разглядываем зимние пейзажи за окном или досыпаем. Примерно через 3 часа мы приезжаем на о. Кильпола, второй по величине остров Ладоги после Валаама.

Расселяемся по домикам, перекусываем горячим чаем с бутербродами и скорее идём гулять, пока не стемнело! Кильпола – место загадочное и мистическое.

Народные предания гласят, что много веков назад здесь жили великаны метелиляйнены, а сейчас где-то в этих местах находятся «ворота» в параллельные миры. Эту и другие легенды нам расскажет гид во время прогулки по острову.

Самые выносливые могут подняться на гору с непроизносимым названием Руллалахденвуори (57 м), чтобы увидеть пейзажи Ладоги с высоты. Любуемся шхерами, снежными просторами, скальными утёсами и островами, покрытыми густым лесом.

Вечером – посиделки в доме, общение, игры, ужин и долгожданный отдых.

Дорога на о. КильполаДорога на о. КильполаДорога на о. КильполаДорога на о. Кильпола
2 день

Активный отдых и праздничный вечер

Завтракаем, делаем весёлую совместную зарядку и отправляемся налегке гулять по шхерам. Да-да, прямо по льду пойдём исследовать соседние острова.

Если погода и количество желающих нам позволят, можно разделиться по интересам: кто-то пойдёт пешком, а кто-то поедет на беговых лыжах.

Всей семьёй лепим снеговиков, катаемся на санках и ватрушках (захватите свой «транспорт» из дома), устраиваем снежные битвы и впадаем в детство!

По пути сделаем остановку на плотный перекус, рекомендуем запасти термос с горячим чаем.

После прогулки, румяные и счастливые, мы собираемся на базе, где устроим маленький праздник. Будем париться в жаркой баньке, прыгать с разбегу в сугроб, общаться и делиться впечатлениями.

На ужин нас ждет вкуснейшая карельская форель, пряный компотик для детей и глинтвейн для взрослых.

День был длинный и активный, пора отдыхать!

Активный отдых и праздничный вечерАктивный отдых и праздничный вечерАктивный отдых и праздничный вечерАктивный отдых и праздничный вечер
3 день

Возвращение в город с заездом в Приозерск

Советуем встать пораньше, чтобы ещё немного погулять по острову или покататься на санках, лыжах или коньках (смотрим по погоде).

Ближе к обеду мы собираем вещи, кушаем и выдвигаемся в сторону дома.

По пути сделаем остановку в Приозерске, чтобы прогуляться по крепости Корела и немного размяться в долгой дороге.

В город возвращаемся вечером, румяные, свежие, счастливые и заряженные энергией!

Возвращение в город с заездом в ПриозерскВозвращение в город с заездом в Приозерск

Проживание

Тур предусматривает проживание в домике (или домиках), каждый на 10+2 человек.

Стоимость тура за 1 человека, в руб:

ВзрослыйДети от 7 до 12 летДети от 3 до 6 лет
229001940017900

Варианты проживания

Гостевой дом

2 ночи

В доме два этажа, на втором этаже три 2-местные спальни и одна 4-местная. На первом этаже кухня и гостиная.

В доме 2 санузла, душ. На территории базы имеется wi-fi. У каждого домика своя беседка, есть возможность устроить костёр и затопить жаркую русскую баньку.

Гостевой домГостевой домГостевой домГостевой домГостевой домГостевой дом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (в том числе помощь в подборе снаряжения и одежды) - по запросу
  • Трансфер от ст. м. Парнас и обратно
  • Проживание в теплых домиках со всеми удобствами (комнаты на 2-4 места)
  • Трёхразовое питание на маршруте: обеды/перекусы, ужины и завтраки
  • Жаркая русская баня
  • Свежая форель, приготовленная на углях
  • Все необходимое групповое снаряжение (костровое, газ, горелки и т. д.)
  • Групповая аптечка
  • Творческие мастер-классы и игры с детьми
  • Подарочек от турклуба на праздники взрослым и детям
  • Сопровождение опытным инструктором
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Прокат беговых лыж, озерных коньков, снегоступов (по желанию)
  • Подарочек до 300 рублей на "Тайного Санту"
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для зимнего выезда. Правильно подобранная одежда не даст замерзнуть даже в самые суровые морозы.

Поскольку наш тур очень активный, то обязательно продумайте сменную одежду детям, а также одежду и обувь для дома.

Можно брать много лишних вещей, ехать даже с чемоданом, все поедет вместе с нами на трансфере с просторным багажником.

Переезд осуществялется от метро Парнас до порога дома в Карелии.

По желанию, можно взять свои беговые лыжи, чтобы покататься по льду озера. На базе также есть небольшой прокат лыж и озерных коньков, а также снегоступов.

СНАРЯЖЕНИЕ:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • накидка на рюкзак;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

ОДЕЖДА:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • носки или термоноски;
  • шерстяные носки;
  • футболка;
  • теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки рабочие;
  • перчатки;шарф;
  • шапка теплая;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • зимняя обувь;
  • тапочки;
  • удобные штаны.

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ:

  • паспорт;
  • деньги;
  • термос (1л.);
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • банное (запланирована баня, а потому стоит взять плавки или купальник, полотенце, шлепки, мыльные принадлежности.).

РЕКОМЕНДУЕМ ДОБАВИТЬ:

  • пуховик (теплая куртка);
  • перчатки рабочие;
  • балаклава;
  • сменные треккинговые ботинки;
  • подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • треккинговые палки;
  • фотоаппарат;
  • лыжи беговые.
Где место сбора группы?

Мы поедем с Парнаса на заказном автобусе/автобусах. Поэтому встречаемся у выхода из метро Парнас (Санкт-Петербург), прямо возле входа в Парнас Сити в 10:00.

Как много мы будем гулять? Я и ребенок справимся?

Безусловно, инструктор будет ориентироваться на силы и желания группы. Маршруты можно будет менять и варьировать по сложности. Поскольку это Карелия и снега может быть много, то и от погодных условий программа будет очень сильно зависеть. А вот если на Ладоге встанет лёд на время выезда, то прогулки будут куда разнообразнее.

Какие условия проживания?

Жить мы будем в домике (или домиках), каждый на 10+2 человек. В доме два этажа, на втором этаже три двухместные спальни и одна четырёхместная. На первом этаже кухня и гостиная. В доме 2 санузла, душ. На территории базы имеется wi-fi. У каждого домика своя беседка, есть возможность устроить костёр и затопить жаркую русскую баньку.

Чем мы будем питаться в походе? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?

Всё питание на выезде входит в стоимость и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно. Можете взять только небольшой перекус себе в дорогу в электричку.

Мы очень тщательно занимаемся вопросом питания, оно натуральное, без "быстрых" каш и супов. Еду готовят участники под чутким руководством одного из инструкторов. То есть каждый попробует себя разочек в качестве повара. Но это несложно - мы проверяли. Все приемы пищи продуманы заранее, все посчитано по граммам. Необходимо будет только все вовремя закинуть в кипящую воду и не забыть нарезать бутерброды. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи. Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо. Если в группе больше четырех вегетарианцев, то для них будет дополнительная раскладка (сыр, горошек, кукуруза).

Обязательно ли ехать с лыжами и будет ли про прокат на месте?

Данный выезд подразумевает пешие прогулки, но на лыжах покататься - это всегда очень здорово и приятно, особенно в мороз и солнце. Если хотите и погодные условия благоприятствуют, то можете взять свои беговые лыжи на выезд. Время для катания найдем. Если своих лыж нет, но очень хочется покататься, то сможете взять лыжи в прокат как в городе (варианты проката подскажем), так и на месте, на базе. Сразу предупредим, прокат лыж на базе не очень обширный. В анкете, которая будет в письме перед выездом, можно будет указать, что планируете брать лыжи, там сразу и укажите свой рост и размер ноги - мы сможем уточнить, будет ли подходящий комплект лыж в прокате.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
29 авг 2023
Отлично спланированный маршрут.
Грамотно подобранные сопровождающие
О
15 авг 2023
Анастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, с не не скучно. Помогает советами в не лёгких восхождениях. Хорошо мотивирует на личные подвиги. С ней мы были накормлены и организованы. Сфотографированы и размещены в гостиницах)
Иван Поверенков помогал нам на Горелом, на Авачинском и на Вачкажце. Его энергия заряжает. Он добрый и веселый. Он внимательный и реально оценивающий возможности группы. Мой ребенок очень уставал на восхождениях. Иван много внимания уделял моему сыну. На Авачинском оценил наш темп, и развернул с полпути, доставил нас в лагерь. За это ему огромная благодарность. Без Ивана наш поход был бы не таким ярким.
Анастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, с
С
11 авг 2023
К организаторам претензий нет

Похожие туры из Приозерска

Удивительная Карелия. Комфортный тур с трансфером из Петербурга и с посещением парка Рускеала
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Удивительная Карелия. Комфортный тур с трансфером из Петербурга и с посещением парка Рускеала
Санкт-Петербург
2 янв
5 янв
29 900 за человека
Обратите внимание на другие экскурсии в Приозерске
ХОРОШО
🧭
ТАМ