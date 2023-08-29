1 день

Дорога на о. Кильпола

В 10:00 мы собираемся возле ст. м. Парнас (Санкт-Петербург) и садимся в трансфер.

В пути знакомимся, разглядываем зимние пейзажи за окном или досыпаем. Примерно через 3 часа мы приезжаем на о. Кильпола, второй по величине остров Ладоги после Валаама.

Расселяемся по домикам, перекусываем горячим чаем с бутербродами и скорее идём гулять, пока не стемнело! Кильпола – место загадочное и мистическое.

Народные предания гласят, что много веков назад здесь жили великаны метелиляйнены, а сейчас где-то в этих местах находятся «ворота» в параллельные миры. Эту и другие легенды нам расскажет гид во время прогулки по острову.

Самые выносливые могут подняться на гору с непроизносимым названием Руллалахденвуори (57 м), чтобы увидеть пейзажи Ладоги с высоты. Любуемся шхерами, снежными просторами, скальными утёсами и островами, покрытыми густым лесом.

Вечером – посиделки в доме, общение, игры, ужин и долгожданный отдых.