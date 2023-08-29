Увидим настоящую Карелию, послушаем её легенды, попробуем дары карельской природы и налюбуемся живописными пейзажами, от которых захватывает дух. Если толщина льда на озере позволит, прогуляемся до россыпи маленьких островов.
Посмотрим на шхеры с высоты скал, покатаемся на лыжах или коньках, а на обратном пути заедем в Приозерск и посетим крепость Корела.
янв
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Дорога на о. Кильпола
В 10:00 мы собираемся возле ст. м. Парнас (Санкт-Петербург) и садимся в трансфер.
В пути знакомимся, разглядываем зимние пейзажи за окном или досыпаем. Примерно через 3 часа мы приезжаем на о. Кильпола, второй по величине остров Ладоги после Валаама.
Расселяемся по домикам, перекусываем горячим чаем с бутербродами и скорее идём гулять, пока не стемнело! Кильпола – место загадочное и мистическое.
Народные предания гласят, что много веков назад здесь жили великаны метелиляйнены, а сейчас где-то в этих местах находятся «ворота» в параллельные миры. Эту и другие легенды нам расскажет гид во время прогулки по острову.
Самые выносливые могут подняться на гору с непроизносимым названием Руллалахденвуори (57 м), чтобы увидеть пейзажи Ладоги с высоты. Любуемся шхерами, снежными просторами, скальными утёсами и островами, покрытыми густым лесом.
Вечером – посиделки в доме, общение, игры, ужин и долгожданный отдых.
Активный отдых и праздничный вечер
Завтракаем, делаем весёлую совместную зарядку и отправляемся налегке гулять по шхерам. Да-да, прямо по льду пойдём исследовать соседние острова.
Если погода и количество желающих нам позволят, можно разделиться по интересам: кто-то пойдёт пешком, а кто-то поедет на беговых лыжах.
Всей семьёй лепим снеговиков, катаемся на санках и ватрушках (захватите свой «транспорт» из дома), устраиваем снежные битвы и впадаем в детство!
По пути сделаем остановку на плотный перекус, рекомендуем запасти термос с горячим чаем.
После прогулки, румяные и счастливые, мы собираемся на базе, где устроим маленький праздник. Будем париться в жаркой баньке, прыгать с разбегу в сугроб, общаться и делиться впечатлениями.
На ужин нас ждет вкуснейшая карельская форель, пряный компотик для детей и глинтвейн для взрослых.
День был длинный и активный, пора отдыхать!
Возвращение в город с заездом в Приозерск
Советуем встать пораньше, чтобы ещё немного погулять по острову или покататься на санках, лыжах или коньках (смотрим по погоде).
Ближе к обеду мы собираем вещи, кушаем и выдвигаемся в сторону дома.
По пути сделаем остановку в Приозерске, чтобы прогуляться по крепости Корела и немного размяться в долгой дороге.
В город возвращаемся вечером, румяные, свежие, счастливые и заряженные энергией!
Проживание
Тур предусматривает проживание в домике (или домиках), каждый на 10+2 человек.
Стоимость тура за 1 человека, в руб:
|Взрослый
|Дети от 7 до 12 лет
|Дети от 3 до 6 лет
|22900
|19400
|17900
Варианты проживания
Гостевой дом
В доме два этажа, на втором этаже три 2-местные спальни и одна 4-местная. На первом этаже кухня и гостиная.
В доме 2 санузла, душ. На территории базы имеется wi-fi. У каждого домика своя беседка, есть возможность устроить костёр и затопить жаркую русскую баньку.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (в том числе помощь в подборе снаряжения и одежды) - по запросу
- Трансфер от ст. м. Парнас и обратно
- Проживание в теплых домиках со всеми удобствами (комнаты на 2-4 места)
- Трёхразовое питание на маршруте: обеды/перекусы, ужины и завтраки
- Жаркая русская баня
- Свежая форель, приготовленная на углях
- Все необходимое групповое снаряжение (костровое, газ, горелки и т. д.)
- Групповая аптечка
- Творческие мастер-классы и игры с детьми
- Подарочек от турклуба на праздники взрослым и детям
- Сопровождение опытным инструктором
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Прокат беговых лыж, озерных коньков, снегоступов (по желанию)
- Подарочек до 300 рублей на "Тайного Санту"
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для зимнего выезда. Правильно подобранная одежда не даст замерзнуть даже в самые суровые морозы.
Поскольку наш тур очень активный, то обязательно продумайте сменную одежду детям, а также одежду и обувь для дома.
Можно брать много лишних вещей, ехать даже с чемоданом, все поедет вместе с нами на трансфере с просторным багажником.
Переезд осуществялется от метро Парнас до порога дома в Карелии.
По желанию, можно взять свои беговые лыжи, чтобы покататься по льду озера. На базе также есть небольшой прокат лыж и озерных коньков, а также снегоступов.
СНАРЯЖЕНИЕ:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- накидка на рюкзак;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
ОДЕЖДА:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки рабочие;
- перчатки;шарф;
- шапка теплая;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- зимняя обувь;
- тапочки;
- удобные штаны.
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ:
- паспорт;
- деньги;
- термос (1л.);
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- банное (запланирована баня, а потому стоит взять плавки или купальник, полотенце, шлепки, мыльные принадлежности.).
РЕКОМЕНДУЕМ ДОБАВИТЬ:
- пуховик (теплая куртка);
- перчатки рабочие;
- балаклава;
- сменные треккинговые ботинки;
- подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- фотоаппарат;
- лыжи беговые.
- Где место сбора группы?
Мы поедем с Парнаса на заказном автобусе/автобусах. Поэтому встречаемся у выхода из метро Парнас (Санкт-Петербург), прямо возле входа в Парнас Сити в 10:00.
- Как много мы будем гулять? Я и ребенок справимся?
Безусловно, инструктор будет ориентироваться на силы и желания группы. Маршруты можно будет менять и варьировать по сложности. Поскольку это Карелия и снега может быть много, то и от погодных условий программа будет очень сильно зависеть. А вот если на Ладоге встанет лёд на время выезда, то прогулки будут куда разнообразнее.
- Какие условия проживания?
Жить мы будем в домике (или домиках), каждый на 10+2 человек. В доме два этажа, на втором этаже три двухместные спальни и одна четырёхместная. На первом этаже кухня и гостиная. В доме 2 санузла, душ. На территории базы имеется wi-fi. У каждого домика своя беседка, есть возможность устроить костёр и затопить жаркую русскую баньку.
- Чем мы будем питаться в походе? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
Всё питание на выезде входит в стоимость и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно. Можете взять только небольшой перекус себе в дорогу в электричку.
Мы очень тщательно занимаемся вопросом питания, оно натуральное, без "быстрых" каш и супов. Еду готовят участники под чутким руководством одного из инструкторов. То есть каждый попробует себя разочек в качестве повара. Но это несложно - мы проверяли. Все приемы пищи продуманы заранее, все посчитано по граммам. Необходимо будет только все вовремя закинуть в кипящую воду и не забыть нарезать бутерброды. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи. Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо. Если в группе больше четырех вегетарианцев, то для них будет дополнительная раскладка (сыр, горошек, кукуруза).
- Обязательно ли ехать с лыжами и будет ли про прокат на месте?
Данный выезд подразумевает пешие прогулки, но на лыжах покататься - это всегда очень здорово и приятно, особенно в мороз и солнце. Если хотите и погодные условия благоприятствуют, то можете взять свои беговые лыжи на выезд. Время для катания найдем. Если своих лыж нет, но очень хочется покататься, то сможете взять лыжи в прокат как в городе (варианты проката подскажем), так и на месте, на базе. Сразу предупредим, прокат лыж на базе не очень обширный. В анкете, которая будет в письме перед выездом, можно будет указать, что планируете брать лыжи, там сразу и укажите свой рост и размер ноги - мы сможем уточнить, будет ли подходящий комплект лыж в прокате.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Грамотно подобранные сопровождающие
Иван Поверенков помогал нам на Горелом, на Авачинском и на Вачкажце. Его энергия заряжает. Он добрый и веселый. Он внимательный и реально оценивающий возможности группы. Мой ребенок очень уставал на восхождениях. Иван много внимания уделял моему сыну. На Авачинском оценил наш темп, и развернул с полпути, доставил нас в лагерь. За это ему огромная благодарность. Без Ивана наш поход был бы не таким ярким.