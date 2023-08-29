Удивительная Карелия
Мы затеряемся в зимней сказке наедине с природой, пропитаемся удивительным духом и легендами Карелии, заведём новых друзей и скинем с себя груз повседневных забот.
Исследуем заброшенную кирху в Лумиваара, попробуем настоящую карельскую кухню в секретном ресторанчике в Яккима, прикоснемся к истории в интерактивном музее "Гора Филина", увидим деревянных ангелов в Лахденпохья, а также посетим знаменитый горный парк Рускеала. На обратной дороге заглянем в Приозерск и погуляем по крепости Корела.
янв
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Дорога в Соролу, Змеиная гора
Утром в 10:00 собираемся на парковке возле метро Парнас (Санкт-Петербург).
Знакомимся с гидом и группой, садимся в автобус и отправляемся в Карелию. Поездка займёт 3-4 часа в зависимости от заснеженности и загруженности дороги.
На заправке в Приозерске остановимся, чтобы размяться и подкрепиться – можно купить еду в кафе или привезти из дома, также будет групповой перекус. Последние 8 км до Соролы придётся немного потрястись по грунтовке, но вскоре мы приедем на место.
Заселяемся в гостевой дом, что стоит на берегу Ладожского озера.
Распределяемся по комнатам по 2 и 4 человека и сразу начинаем готовить обед.
Кушаем, немного отдыхаем с дороги и идём гулять, пока не стемнело.
По пологой тропке поднимемся на Змеиную гору. С вершины (50 м) открываются фантастические виды зимней Ладоги с её шхерами, островами, суровыми глыбами скал и бесконечными просторами.
К вечеру усталые, но довольные, возвращаемся в дом и идём отогреваться в жаркую баньку. Самые смелые могут совместить банные процедуры с купанием в снегу!
После бани соберёмся за большим общим столом, поужинаем, обсудим прошедший день, поиграем в настолки.
Прогулки и музей «Гора Филина»
Продолжаем изучать карельские красоты и с утра идём гулять на мыс Тинатсу к «Пещере Соломона». По пути играем в снежки, отгадываем загадки и делаем групповые фото в самых живописных местах.
Пещера – это заброшенная кварцевая выработка, сейчас она затоплена, поэтому зайти внутрь не получится. Гуляем вокруг, слушаем карельские легенды и во всю дышим зимним свежим воздухом.
После обеда мы поедем в интерактивный музей в скале "Гора Филина", где и проведём остаток дня.
Нас ждёт увлекательная и нескучная экскурсия в настоящий бункер и парк военной техники с рассказом об истории и природе Карелии.
После неё выпьем горячего чая в уютном кафе и отправимся домой.
Вечером – ужин, песни под гитару, настольные игры и уютные посиделки с разговорами по душам.
Сегодня можно повторить русскую баньку с прыжками в сугробы.
Горный парк Рускеала, Лумиваара и Лахденпохья
В первой половине дня едем в горный парк Рускеала. Дорога туда займёт около 2 часов, но потрясающие виды того стоят!
Мы увидим живописный мраморный карьер с замёрзшим озером и прогуляемся по заснеженным тропам. Желающие смогут спуститься под землю в штольни, прокатиться над озером на троллее или купить сувениры из карельского мрамора цвета «белых ночей».
Во второй половине дня мы отправимся в посёлок Лумиваара, чтобы позвонить в колокол на заброшенной лютеранской кирхе.
На обед заглянем в маленький ресторанчик, где можно попробовать изумительные карельские пирожки-калитки, поесть финской ухи и купить местный мёд.
По пути к дому посмотрим ещё одну кирху в городе Лахденпохья. Здесь, на развалинах старой финской церкви, недавно возник музей деревянных скульптур «Город ангелов». С ними можно фотографироваться, обниматься, оставить записочку с самым сокровенным желанием и, конечно, послушать сказочные истории от хранителя выставки.
Сразу за кирхой растёт двухсотлетняя сосна, под который творил Элиас Лённрот, автор знаменитого карело-финского эпоса Калевала.
Вечером возвращаемся в тёплый дом и перед ужином проведём финальную свечку.
Поделимся впечатлениями, поиграем в «Тайного Санту», помечтаем о будущих поездках и отправимся спать.
Возвращение домой с заездом в Приозерск
Пришла пора возвращаться по домам, но наши приключения ещё не закончены!
С утра любители активного отдыха могут покататься на коньках по бухте Ладоги или на беговых лыжах по снежному лесу. Эта возможность зависит от погодных условий, количества снега и наличия спортивного инвентаря у участников.
После завтрака и сборов мы прощаемся с Соролой и едем в Приозерск в крепость Корела.
Гуляем по территории крепости и берегу реки Вуокса, напитываемся духом истории и разглядываем причудливые находки местных археологов.
После экскурсии мы перекусим и отправимся в Санкт-Петербург.
Будем у метро Парнас не раньше 18:00, точное время зависит от ситуации на дороге.
Проживание
Тур предусматривает проживание в двухэтажном новом доме. В пешей доступности Ладожское озеро и Змеиная гора.
Стоимость тура за 1 человека, в руб.
|Взрослый
|Дети от 6 до 12 лет
|Скидка
|29900
|24500
|1000*
*Для компаний из 4 человек скидка на каждого взрослого.
Варианты проживания
Двухэтажный дом
Жить будем в тёплом доме с сауной и большой кухней-гостиной с панорамными окнами. Размещаемся в комнатах по 2 или 4 человека. В пешей доступности Ладожское озеро и Змеиная гора.
1 этаж:
- прихожая с вешалками и тапочками на 12 человек.
- санузел;
- 3 спальни с двухуровневыми кроватями (по 4 спальных места с матрасами и подушками, одеяла), предоставляется спальное белье;
- общая гостиная с кухней и большим обеденным столом, табуреты 20 шт;
- телевизор со спутниковой антенной.
2 этаж:
- 1 спальня (2 односпальные кровати), общий лофт, санузел, душ, небольшая сауна.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (в том числе помощь в подборе снаряжения и одежды)
- Трансфер на комфортабельном автобусе из Петербурга в Соролу и обратно
- Все внутренние переезды по программе на заказном трансфере
- Проживание в теплом доме в комнатах по 2 или 4 человека, есть сауна в доме
- Русская баня безлимитно
- Посещение "Города Ангелов"
- Посещение музейного комплекса "Гора Филина" с экскурсией
- Посещение горного парка Рускеала
- Полноценное трёхразовое питание на маршруте, в том числе попутный перекус
- Подарочек от турклуба на праздники
- Посещение крепости Корела
- Услуги инструкторов
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Только необязательные траты в дороге (едем порядка 3 часов с остановками)
- Подарочек до 300 рублей на "Тайного Санту"
- Место начала и завершения?
- Санкт-Петербург
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для зимнего выезда. Правильно подобранная одежда не даст замерзнуть даже в самые суровые морозы.
Поскольку наш тур очень активный, то обязательно продумайте сменную одежду детям, а также одежду и обувь для дома.
Можно брать много лишних вещей, ехать даже с чемоданом, все поедет вместе с нами на трансфере с просторным багажником.
Переезд осуществялется от метро Парнас до порога дома в Карелии.
По желанию, можно взять свои беговые лыжи, чтобы покататься по льду озера. На базе также есть небольшой прокат лыж и озерных коньков, а также снегоступов.
СНАРЯЖЕНИЕ:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- накидка на рюкзак;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан.
ОДЕЖДА:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- носки или термоноски;
- шерстяные носки;
- футболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- перчатки рабочие;
- перчатки;шарф;
- шапка теплая;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- зимняя обувь;
- тапочки;
- удобные штаны.
ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ:
- паспорт;
- деньги;
- термос (1л.);
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- банное (запланирована баня, а потому стоит взять плавки или купальник, полотенце, шлепки, мыльные принадлежности.).
РЕКОМЕНДУЕМ ДОБАВИТЬ:
- пуховик (теплая куртка);
- перчатки рабочие;
- балаклава;
- сменные треккинговые ботинки;
- подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки;
- фотоаппарат;
- лыжи беговые.
- Какие условия размещения?
Жить мы будем в двухэтажном новом доме. В пешей доступности Ладожское озеро и Змеиная гора.
1 этаж:
- Прихожая с вешалками и тапочками на 12 человек.
- Санузел.
- Три спальни с двухуровневыми кроватями (по 4 спальных места с матрасами и подушками, одеяла). Предоставляется спальное белье.
- Общая гостиная с кухней и большим обеденным столом, табуреты 20 шт.
- Телевизор со спутниковой антенной.
2 этаж:
- 1 спальня (2 односпальные кровати), общий лофт, санузел, душ, небольшая сауна.
- Где место сбора группы?
Мы поедем с Парнаса на заказном автобусе/автобусах. Поэтому встречаемся у выхода из метро Парнас (Санкт-Петербург), прямо возле входа в Парнас Сити в 10:00.
- Как много мы будем гулять? Я справлюсь?
Безусловно, инструктор будет ориентироваться на силы и желания группы. Маршруты можно будет менять и варьировать по сложности. Поскольку это Карелия и снега может быть много, то и от погодных условий программа будет очень сильно зависеть. А вот если на Ладоге встанет лёд на время выезда, то прогулки будут куда разнообразнее.
- Чем мы будем питаться в походе? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?
Всё питание на выезде входит в стоимость и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно. Можете взять только небольшой перекус себе в дорогу.
Мы очень тщательно занимаемся вопросом питания, оно натуральное, без "быстрых" каш и супов. Еду готовят участники под чутким руководством одного из инструкторов. То есть каждый попробует себя разочек в качестве повара. Но это несложно - мы проверяли. Все приемы пищи продуманы заранее, все посчитано по граммам. Необходимо будет только все вовремя закинуть в кипящую воду и не забыть нарезать бутерброды. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи.
Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо. Если в группе больше четырех вегетарианцев, то для них будет дополнительная раскладка (сыр, горошек, кукуруза).
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Грамотно подобранные сопровождающие
Иван Поверенков помогал нам на Горелом, на Авачинском и на Вачкажце. Его энергия заряжает. Он добрый и веселый. Он внимательный и реально оценивающий возможности группы. Мой ребенок очень уставал на восхождениях. Иван много внимания уделял моему сыну. На Авачинском оценил наш темп, и развернул с полпути, доставил нас в лагерь. За это ему огромная благодарность. Без Ивана наш поход был бы не таким ярким.