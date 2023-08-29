Удивительная Карелия. Комфортный тур с трансфером из Петербурга и с посещением парка Рускеала
Групповой тур в Приозерске

Удивительная Карелия

5
3 отзыва
Отправляемся в зимнюю Карелию, чтобы провести выходные в красивом и тихом месте среди Ладожских шхер.

Мы затеряемся в зимней сказке наедине с природой, пропитаемся удивительным духом и легендами Карелии, заведём новых друзей и скинем с себя груз повседневных забот.

Исследуем заброшенную кирху в Лумиваара, попробуем настоящую карельскую кухню в секретном ресторанчике в Яккима, прикоснемся к истории в интерактивном музее "Гора Филина", увидим деревянных ангелов в Лахденпохья, а также посетим знаменитый горный парк Рускеала. На обратной дороге заглянем в Приозерск и погуляем по крепости Корела.
Удивительная Карелия. Комфортный тур с трансфером из Петербурга и с посещением парка Рускеала
Удивительная Карелия. Комфортный тур с трансфером из Петербурга и с посещением парка Рускеала
Удивительная Карелия. Комфортный тур с трансфером из Петербурга и с посещением парка Рускеала
Удивительная Карелия. Комфортный тур с трансфером из Петербурга и с посещением парка Рускеала
Удивительная Карелия. Комфортный тур с трансфером из Петербурга и с посещением парка Рускеала
Удивительная Карелия. Комфортный тур с трансфером из Петербурга и с посещением парка Рускеала
Удивительная Карелия. Комфортный тур с трансфером из Петербурга и с посещением парка Рускеала
Удивительная Карелия. Комфортный тур с трансфером из Петербурга и с посещением парка Рускеала
Удивительная Карелия. Комфортный тур с трансфером из Петербурга и с посещением парка Рускеала
Удивительная Карелия. Комфортный тур с трансфером из Петербурга и с посещением парка Рускеала
Ближайшие даты:
2
янв
5
янв

Что вас ожидает:

Карельская кухня
Карельская кухня
Пирожки-калитки с разными начинками, финская сливочная уха, варенье их лесных ягод и местный мёд – все так вкусно!
Активный отдых
Активный отдых
Много гуляем на свежем воздухе, катаемся на лыжах/коньках/ватрушках, исследуем окрестности и ездим на экскурсии
Жаркая банька
Жаркая банька
Прямо в нашем доме есть русская баня на дровах, где можно погреться и отдохнуть после насыщенного дня

Программа тура по дням

1 день

Дорога в Соролу, Змеиная гора

Утром в 10:00 собираемся на парковке возле метро Парнас (Санкт-Петербург).

Знакомимся с гидом и группой, садимся в автобус и отправляемся в Карелию. Поездка займёт 3-4 часа в зависимости от заснеженности и загруженности дороги.

На заправке в Приозерске остановимся, чтобы размяться и подкрепиться – можно купить еду в кафе или привезти из дома, также будет групповой перекус. Последние 8 км до Соролы придётся немного потрястись по грунтовке, но вскоре мы приедем на место.

Заселяемся в гостевой дом, что стоит на берегу Ладожского озера.

Распределяемся по комнатам по 2 и 4 человека и сразу начинаем готовить обед.

Кушаем, немного отдыхаем с дороги и идём гулять, пока не стемнело.

По пологой тропке поднимемся на Змеиную гору. С вершины (50 м) открываются фантастические виды зимней Ладоги с её шхерами, островами, суровыми глыбами скал и бесконечными просторами.

К вечеру усталые, но довольные, возвращаемся в дом и идём отогреваться в жаркую баньку. Самые смелые могут совместить банные процедуры с купанием в снегу!

После бани соберёмся за большим общим столом, поужинаем, обсудим прошедший день, поиграем в настолки.

Дорога в Соролу, Змеиная гораДорога в Соролу, Змеиная гораДорога в Соролу, Змеиная гора
2 день

Прогулки и музей «Гора Филина»

Продолжаем изучать карельские красоты и с утра идём гулять на мыс Тинатсу к «Пещере Соломона». По пути играем в снежки, отгадываем загадки и делаем групповые фото в самых живописных местах.

Пещера – это заброшенная кварцевая выработка, сейчас она затоплена, поэтому зайти внутрь не получится. Гуляем вокруг, слушаем карельские легенды и во всю дышим зимним свежим воздухом.

После обеда мы поедем в интерактивный музей в скале "Гора Филина", где и проведём остаток дня.

Нас ждёт увлекательная и нескучная экскурсия в настоящий бункер и парк военной техники с рассказом об истории и природе Карелии.

После неё выпьем горячего чая в уютном кафе и отправимся домой.

Вечером – ужин, песни под гитару, настольные игры и уютные посиделки с разговорами по душам.

Сегодня можно повторить русскую баньку с прыжками в сугробы.

Прогулки и музей «Гора Филина»Прогулки и музей «Гора Филина»Прогулки и музей «Гора Филина»
3 день

Горный парк Рускеала, Лумиваара и Лахденпохья

В первой половине дня едем в горный парк Рускеала. Дорога туда займёт около 2 часов, но потрясающие виды того стоят!

Мы увидим живописный мраморный карьер с замёрзшим озером и прогуляемся по заснеженным тропам. Желающие смогут спуститься под землю в штольни, прокатиться над озером на троллее или купить сувениры из карельского мрамора цвета «белых ночей».

Во второй половине дня мы отправимся в посёлок Лумиваара, чтобы позвонить в колокол на заброшенной лютеранской кирхе.

На обед заглянем в маленький ресторанчик, где можно попробовать изумительные карельские пирожки-калитки, поесть финской ухи и купить местный мёд.

По пути к дому посмотрим ещё одну кирху в городе Лахденпохья. Здесь, на развалинах старой финской церкви, недавно возник музей деревянных скульптур «Город ангелов». С ними можно фотографироваться, обниматься, оставить записочку с самым сокровенным желанием и, конечно, послушать сказочные истории от хранителя выставки.

Сразу за кирхой растёт двухсотлетняя сосна, под который творил Элиас Лённрот, автор знаменитого карело-финского эпоса Калевала.

Вечером возвращаемся в тёплый дом и перед ужином проведём финальную свечку.

Поделимся впечатлениями, поиграем в «Тайного Санту», помечтаем о будущих поездках и отправимся спать.

Горный парк Рускеала, Лумиваара и ЛахденпохьяГорный парк Рускеала, Лумиваара и ЛахденпохьяГорный парк Рускеала, Лумиваара и ЛахденпохьяГорный парк Рускеала, Лумиваара и Лахденпохья
4 день

Возвращение домой с заездом в Приозерск

Пришла пора возвращаться по домам, но наши приключения ещё не закончены!

С утра любители активного отдыха могут покататься на коньках по бухте Ладоги или на беговых лыжах по снежному лесу. Эта возможность зависит от погодных условий, количества снега и наличия спортивного инвентаря у участников.

После завтрака и сборов мы прощаемся с Соролой и едем в Приозерск в крепость Корела.

Гуляем по территории крепости и берегу реки Вуокса, напитываемся духом истории и разглядываем причудливые находки местных археологов.

После экскурсии мы перекусим и отправимся в Санкт-Петербург.

Будем у метро Парнас не раньше 18:00, точное время зависит от ситуации на дороге.

Возвращение домой с заездом в ПриозерскВозвращение домой с заездом в ПриозерскВозвращение домой с заездом в ПриозерскВозвращение домой с заездом в Приозерск

Проживание

Тур предусматривает проживание в двухэтажном новом доме. В пешей доступности Ладожское озеро и Змеиная гора.

Стоимость тура за 1 человека, в руб.

ВзрослыйДети от 6 до 12 летСкидка
29900245001000*

*Для компаний из 4 человек скидка на каждого взрослого.

Варианты проживания

Двухэтажный дом

3 ночи

Жить будем в тёплом доме с сауной и большой кухней-гостиной с панорамными окнами. Размещаемся в комнатах по 2 или 4 человека. В пешей доступности Ладожское озеро и Змеиная гора.

1 этаж:

  • прихожая с вешалками и тапочками на 12 человек.
  • санузел;
  • 3 спальни с двухуровневыми кроватями (по 4 спальных места с матрасами и подушками, одеяла), предоставляется спальное белье;
  • общая гостиная с кухней и большим обеденным столом, табуреты 20 шт;
  • телевизор со спутниковой антенной.

2 этаж:

  • 1 спальня (2 односпальные кровати), общий лофт, санузел, душ, небольшая сауна.
Двухэтажный домДвухэтажный домДвухэтажный домДвухэтажный домДвухэтажный дом

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Консультация и сопровождение по всем орг. вопросам (в том числе помощь в подборе снаряжения и одежды)
  • Трансфер на комфортабельном автобусе из Петербурга в Соролу и обратно
  • Все внутренние переезды по программе на заказном трансфере
  • Проживание в теплом доме в комнатах по 2 или 4 человека, есть сауна в доме
  • Русская баня безлимитно
  • Посещение "Города Ангелов"
  • Посещение музейного комплекса "Гора Филина" с экскурсией
  • Посещение горного парка Рускеала
  • Полноценное трёхразовое питание на маршруте, в том числе попутный перекус
  • Подарочек от турклуба на праздники
  • Посещение крепости Корела
  • Услуги инструкторов
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Только необязательные траты в дороге (едем порядка 3 часов с остановками)
  • Подарочек до 300 рублей на "Тайного Санту"
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для зимнего выезда. Правильно подобранная одежда не даст замерзнуть даже в самые суровые морозы.

Поскольку наш тур очень активный, то обязательно продумайте сменную одежду детям, а также одежду и обувь для дома.

Можно брать много лишних вещей, ехать даже с чемоданом, все поедет вместе с нами на трансфере с просторным багажником.

Переезд осуществялется от метро Парнас до порога дома в Карелии.

По желанию, можно взять свои беговые лыжи, чтобы покататься по льду озера. На базе также есть небольшой прокат лыж и озерных коньков, а также снегоступов.

СНАРЯЖЕНИЕ:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • накидка на рюкзак;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан.

ОДЕЖДА:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • термобельё;
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • носки или термоноски;
  • шерстяные носки;
  • футболка;
  • теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • перчатки рабочие;
  • перчатки;шарф;
  • шапка теплая;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • зимняя обувь;
  • тапочки;
  • удобные штаны.

ЛИЧНЫЕ ВЕЩИ:

  • паспорт;
  • деньги;
  • термос (1л.);
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • банное (запланирована баня, а потому стоит взять плавки или купальник, полотенце, шлепки, мыльные принадлежности.).

РЕКОМЕНДУЕМ ДОБАВИТЬ:

  • пуховик (теплая куртка);
  • перчатки рабочие;
  • балаклава;
  • сменные треккинговые ботинки;
  • подпопник (пендаль, хоба, пенозад, сидушка туристическая);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • треккинговые палки;
  • фотоаппарат;
  • лыжи беговые.
Какие условия размещения?

Жить мы будем в двухэтажном новом доме. В пешей доступности Ладожское озеро и Змеиная гора.
1 этаж:
- Прихожая с вешалками и тапочками на 12 человек.
- Санузел.
- Три спальни с двухуровневыми кроватями (по 4 спальных места с матрасами и подушками, одеяла). Предоставляется спальное белье.
- Общая гостиная с кухней и большим обеденным столом, табуреты 20 шт.
- Телевизор со спутниковой антенной.

2 этаж:
- 1 спальня (2 односпальные кровати), общий лофт, санузел, душ, небольшая сауна.

Где место сбора группы?

Мы поедем с Парнаса на заказном автобусе/автобусах. Поэтому встречаемся у выхода из метро Парнас (Санкт-Петербург), прямо возле входа в Парнас Сити в 10:00.

Как много мы будем гулять? Я справлюсь?

Безусловно, инструктор будет ориентироваться на силы и желания группы. Маршруты можно будет менять и варьировать по сложности. Поскольку это Карелия и снега может быть много, то и от погодных условий программа будет очень сильно зависеть. А вот если на Ладоге встанет лёд на время выезда, то прогулки будут куда разнообразнее.

Чем мы будем питаться в походе? Не останусь ли я голодным(-ой)? Кто будет готовить?

Всё питание на выезде входит в стоимость и у вас нет необходимости покупать что-то дополнительно. Можете взять только небольшой перекус себе в дорогу.

Мы очень тщательно занимаемся вопросом питания, оно натуральное, без "быстрых" каш и супов. Еду готовят участники под чутким руководством одного из инструкторов. То есть каждый попробует себя разочек в качестве повара. Но это несложно - мы проверяли. Все приемы пищи продуманы заранее, все посчитано по граммам. Необходимо будет только все вовремя закинуть в кипящую воду и не забыть нарезать бутерброды. На каждый день назначаются несколько дежурных, ответственных за приготовление пищи.

Вегетарианцы также не останутся голодными! Для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалось мясо. Если в группе больше четырех вегетарианцев, то для них будет дополнительная раскладка (сыр, горошек, кукуруза).

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Страховка входит в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить её в любом удобном сервисе. Мы рекомендуем воспользоваться нашим поиском туристических страховок.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
К
29 авг 2023
Отлично спланированный маршрут.
Грамотно подобранные сопровождающие
О
15 авг 2023
Анастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, с не не скучно. Помогает советами в не лёгких восхождениях. Хорошо мотивирует на личные подвиги. С ней мы были накормлены и организованы. Сфотографированы и размещены в гостиницах)
Иван Поверенков помогал нам на Горелом, на Авачинском и на Вачкажце. Его энергия заряжает. Он добрый и веселый. Он внимательный и реально оценивающий возможности группы. Мой ребенок очень уставал на восхождениях. Иван много внимания уделял моему сыну. На Авачинском оценил наш темп, и развернул с полпути, доставил нас в лагерь. За это ему огромная благодарность. Без Ивана наш поход был бы не таким ярким.
Анастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, сАнастасия Подгорная спокойная уверенная девушка. Подбадривает, заботится, держит общий темп похода. Позитивная, умеющая слушать. Веселая, с
С
11 авг 2023
К организаторам претензий нет

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