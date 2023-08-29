1 день

Дорога в Соролу, Змеиная гора

Утром в 10:00 собираемся на парковке возле метро Парнас (Санкт-Петербург).

Знакомимся с гидом и группой, садимся в автобус и отправляемся в Карелию. Поездка займёт 3-4 часа в зависимости от заснеженности и загруженности дороги.

На заправке в Приозерске остановимся, чтобы размяться и подкрепиться – можно купить еду в кафе или привезти из дома, также будет групповой перекус. Последние 8 км до Соролы придётся немного потрястись по грунтовке, но вскоре мы приедем на место.

Заселяемся в гостевой дом, что стоит на берегу Ладожского озера.

Распределяемся по комнатам по 2 и 4 человека и сразу начинаем готовить обед.

Кушаем, немного отдыхаем с дороги и идём гулять, пока не стемнело.

По пологой тропке поднимемся на Змеиную гору. С вершины (50 м) открываются фантастические виды зимней Ладоги с её шхерами, островами, суровыми глыбами скал и бесконечными просторами.

К вечеру усталые, но довольные, возвращаемся в дом и идём отогреваться в жаркую баньку. Самые смелые могут совместить банные процедуры с купанием в снегу!

После бани соберёмся за большим общим столом, поужинаем, обсудим прошедший день, поиграем в настолки.