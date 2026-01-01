Найдено 3 тура в категории « Гастрономические » в Приозерске, цены от 12 200 ₽, скидки до 3%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На данных турх вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Приозерска, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026