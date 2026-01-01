Дорогами викингов: мужской поход по Ладоге на драккаре (всё включено)
Выживать в дикой природе, управлять ладьёй, оттачивать боевые навыки и пировать с единомышленниками
Начало: Ленинградская область, Приозёрский район, пос. Бер...
«Погрузим вещи в драккар и выйдем в Ладожское озеро к шхерам»
14 сен в 12:00
60 000 ₽ за человека
Северный дуэт. Осенне-зимний тур Приозерск и Выборг
Экскурсионный тур «Северный дуэт. Осенне-зимний тур Приозерск и Выборг» на 2 дня
Начало: Россия, Санкт-Петербург
10 окт в 10:00
14 ноя в 10:00
от 12 200 ₽ за человека
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Рождество в Выборге и Приозерске. Автобусный тур из Санкт-Петербурга
Начало: Россия, Санкт-Петербург
7 янв в 10:00
от 15 550 ₽
16 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Приозерску в категории «Озера»
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