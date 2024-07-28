2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Открыть нетуристический провинциальный городок с большой историей
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2 500₽ за всё до 7 чел.
1 час
Индивидуальная
В гости к сибирским хаски
Посетить семейный питомник, познакомиться с потрясающими ездовыми собаками и насладиться природой
Начало: Неподалёку от поселка Куркиеки
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
1 300₽ за человека
4 часа
Индивидуальная
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Динамичный 10-километровый поход с ездовыми собаками среди природных красот Русского Севера
Начало: Неподалёку от Куркиёки
Завтра в 11:00
8 авг в 11:00
4 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана28 июля 2024Спасибо Александре за увлекательную подачу материала, любовь к своему родному городу, отличная прогулка, узнали много нового
- ТТатьяна7 июня 2024Благодаря Александре узнали сегодня про замечательный город Лахденпохья. Несмотря на свой маленький размер, город хранит очень интересную и богатую историю.
- ММарина8 января 2024Все прошло отлично, доступное содержание, интересные исторические факты. Рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Лахденпохья в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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