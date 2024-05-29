На Рождество – экскурсии в Лахденпохья

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Лахденпохья, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
На катере
1 отзыв
2 часа
Водная прогулка
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
Провести два волшебных часа на свидании с красавицей-Ладогой
Начало: В городе Лахденпохья
Сегодня в 10:00
Завтра в 11:00
12 000 за всё до 5 чел.
В гости к сибирским хаски
Пешая
2 отзыва
1 час
Индивидуальная
В гости к сибирским хаски
Посетить семейный питомник, познакомиться с потрясающими ездовыми собаками и насладиться природой
Начало: Неподалёку от поселка Куркиеки
Завтра в 10:00
16 сен в 10:00
1 300 за человека
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Пешая
4 часа
Индивидуальная
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Динамичный 10-километровый поход с ездовыми собаками среди природных красот Русского Севера
Начало: Неподалёку от Куркиёки
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
    Брали индивидуальную экскурсию. Илья рассказал очень много информации, места потрясающие. Нам очень повезло с погодой, остались только лучшие впечатления и кадры с поездки.
  • К
    Катерина
    21 июня 2022
    В гости к сибирским хаски
    Экскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собак, их характеры, взаимоотношения и
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    тренировки. Хорошая речь, чувство юмора, несомненный профессионализм и преданность своему делу. Надеемся приехать сюда снова, осенью или зимой, на длинную прогулку с хасками! И друзей позовем))

    Экскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собакЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собакЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собакЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собакЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собакЭкскурсия превзошла все наши ожидания! Ольга и Сергей были очень приветливы, гостеприимны, чудесно рассказывали про собак
  • О
    Оксана
    8 сентября 2021
    В гости к сибирским хаски
    Хотим сказать огромное спасибо Ольге и Сергею, чудесным людям, которые создали в Карелии просто невероятный уголок релакса и отдыха с
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    их пëселями - хасками. Собаки очень дружелюбные, настроенные на человека, на общение с ним, послушны, дисциплинированы, слушают хозяев. Конечно, это тесное общение с пëселями, нужна одежда, которую не жалко попачкать. Если вы брезгливый человек, скорее, этот досуг не для вас, собаки любят ласку и любят целоваться, рассчитывая на взаимность 😉 Мы пробыли там 3 часа. За это время Ольга и Сергей ни минуты не дали нам скучать. Содержательный разговор, действительно интересный, о собаках, о конкретно этой породе, всякие интересные факты. Людям, которые далеки от такой плотной работы с собаками, не придётся скучать, это точно! Ольга, Сергей, спасибо огромное, эмоции на недели вперёд! Возвращаясь домой, в машине подсчитывали кто, сколько имён пëселей запомнил 😄 спасибо)) обязательно вернёмся снова!

Ответы на вопросы от путешественников по Лахденпохья в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
  2. В гости к сибирским хаски
  3. Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Сколько стоит экскурсия по Лахденпохья в сентябре 2024
Сейчас в Лахденпохья в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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