Все – экскурсии в Лахденпохья

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Лахденпохья, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Пешая
15 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Не проезжайте мимо Лахденпохья
Открыть нетуристический провинциальный городок с большой историей
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
2 500 за всё до 7 чел.
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
На катере
1 отзыв
2 часа
Водная прогулка
На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
Провести два волшебных часа на свидании с красавицей-Ладогой
Начало: В городе Лахденпохья
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
12 000 за всё до 5 чел.
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Пешая
4 часа
Индивидуальная
Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Динамичный 10-километровый поход с ездовыми собаками среди природных красот Русского Севера
Начало: Неподалёку от Куркиёки
Завтра в 11:00
7 авг в 11:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    28 июля 2024
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Спасибо Александре за увлекательную подачу материала, любовь к своему родному городу, отличная прогулка, узнали много нового
  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Благодаря Александре узнали сегодня про замечательный город Лахденпохья. Несмотря на свой маленький размер, город хранит очень интересную и богатую историю.
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    Здесь есть, где погулять и на что засмотреться. Милые парки и скверы, где можно спрятаться от жары под кронами деревьев и в густой растительности. Красивая набережная и живописные виды на Ладогу. Герои знаменитого карело-финского эпоса оживают и завораживают в сквере «Калевала». В городе также сохранились многие финские постройки. Немного грустно видеть их в таком ветхом и заброшенном состоянии, но есть надежда, что с учетом растущего интереса к Карелии их когда-нибудь отреставрируют. Александра очень здорово организовала программу, и экскурсия прошла на одном дыхании. Особенно понравилось, что Александра подготовила фотографии для возможности сравнить как места, по которым мы прогуливались, выглядели раньше. Картинки из прошлого оживали прямо перед нами. После посещения города Лахденпохья остались тёплые трогательные чувства. Очень благодарны Александре за такую прекрасную экскурсию и душевную прогулку.

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  • Е
    Елена
    29 мая 2024
    На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
    Брали индивидуальную экскурсию. Илья рассказал очень много информации, места потрясающие. Нам очень повезло с погодой, остались только лучшие впечатления и кадры с поездки.
  • М
    Марина
    8 января 2024
    Не проезжайте мимо Лахденпохья
    Все прошло отлично, доступное содержание, интересные исторические факты. Рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Лахденпохья в категории «Все»

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  1. Не проезжайте мимо Лахденпохья
  2. На катере - по национальному парку «Ладожские шхеры»
  3. Дог-треккинг по холмам и лесам Карелии
Сколько стоит экскурсия по Лахденпохья в августе 2024
Сейчас в Лахденпохья в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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