Экскурсии и походы в горы

Найдено 5 экскурсий в категории «Экскурсии и походы в горы» в Лазаревском, цены от 9 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
На машине
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к водопадам и ущельям из Лазаревского: природные чудеса
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
11 500 за всё до 6 чел.
«33 водопада» и дольмены Лазаревского района Сочи
3 отзыва
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Лазаревскому с гидом
Погрузитесь в красоту Лазаревского района Сочи: каскады водопадов, загадочные дольмены, величественное тюльпановое дерево и чайные плантации
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
8 авг в 09:00
9 000 за всё до 4 чел.
Аул Тхагапш и притоки реки Псезуапсе
2 отзыва
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Аул Тхагапш и водопады реки Псезуапсе: природные чудеса Лазаревского
Погрузитесь в мир природных чудес Лазаревского: гигантские валуны, бурные водопады и загадочная Тигровая пещера ждут вас
Начало: Лазаревское
Расписание: ежедневно с 7:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Пеший тур - гора Индюк: взгляни на мир с высоты
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Пеший тур на гору Индюк: приключение среди скал и легенд
Взгляните на мир с высоты горы Индюк, где природа и история переплетаются в уникальный ландшафт
Начало: Лазаревское
Расписание: ежедневно с 7:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
15 000 за всё до 7 чел.
Мамедово ущелье. Сказка Колхиды
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мамедово ущелье. Сказка Колхиды: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные водопады Мамедова ущелья, насладитесь девственной природой и вкусной домашней едой в кафе «Ясная Поляна»
Начало: Г. Лазаревское, ул. Лазарева 96А / автостанция /
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
10 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Экскурсии и походы в горы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лазаревском
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
  2. «33 водопада» и дольмены Лазаревского района Сочи
  3. Аул Тхагапш и притоки реки Псезуапсе
  4. Пеший тур - гора Индюк: взгляни на мир с высоты
  5. Мамедово ущелье. Сказка Колхиды
Какие места ещё посмотреть в Лазаревском
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Каньон Прохладный
  2. Скала Тещин нос
  3. 33 Водопада
  4. Тигровая пещера
  5. Игристый водопад
  6. Берендеево царство
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в августе 2024
Сейчас в Лазаревском в категории "Экскурсии и походы в горы" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 9 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.71 из 5
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