4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к водопадам и ущельям из Лазаревского: природные чудеса
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
11 500₽ за всё до 6 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по Лазаревскому с гидом
Погрузитесь в красоту Лазаревского района Сочи: каскады водопадов, загадочные дольмены, величественное тюльпановое дерево и чайные плантации
Начало: По договоренности
Сегодня в 09:00
8 авг в 09:00
9 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Аул Тхагапш и водопады реки Псезуапсе: природные чудеса Лазаревского
Погрузитесь в мир природных чудес Лазаревского: гигантские валуны, бурные водопады и загадочная Тигровая пещера ждут вас
Начало: Лазаревское
Расписание: ежедневно с 7:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
10 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Пеший тур на гору Индюк: приключение среди скал и легенд
Взгляните на мир с высоты горы Индюк, где природа и история переплетаются в уникальный ландшафт
Начало: Лазаревское
Расписание: ежедневно с 7:00
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Мамедово ущелье. Сказка Колхиды: индивидуальная экскурсия
Посетите уникальные водопады Мамедова ущелья, насладитесь девственной природой и вкусной домашней едой в кафе «Ясная Поляна»
Начало: Г. Лазаревское, ул. Лазарева 96А / автостанция /
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
10 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана18 июля 2024Спасибо Виктору за проведенный с нами день на чайной плантации и водопадах а также интереснейшие истории в ходе индивидуальной экскурсии 18.07. Рекомендуем
Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Экскурсии и походы в горы»
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