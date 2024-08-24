7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход к скале «Тещин нос» в Лазаревском: природа и приключения
Откройте для себя красоту природы Лазаревского: скала «Тещин нос», водопады и каньоны ждут вас
12 сен в 08:00
14 сен в 08:00
12 000₽ за всё до 7 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ущелье Садохина: пешая экскурсия с проводником в Лазаревском
Готовы к приключению? Присоединяйтесь к пешей экскурсии по живописным местам ущелья Садохина и его окрестностей
12 сен в 08:00
14 сен в 08:00
10 000₽ за всё до 7 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к водопадам и ущельям из Лазаревского: природные чудеса
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССтанислав24 августа 2024Всё очень понравилось, везде гуляли самостоятельно. Почти не было людей на водопадах. Без спешки прошлись по местам, искупались несколько раз
- ЮЮрий9 апреля 2024отличная эксурсия. Роман забрал от гостиницы и доставил до самых лучших водопадов и рассказал. Апрель хороший месяц для этого. водопады полноводны и туристов нет. масса положительных впечатлений от природы. Физически тяжеловато с ребенком а так природа супер и все хорошо
- ННаталья9 августа 2023Роман прекрасный гид. Показал очень интересные места. С ним комфортно и взрослым и детям. От поездки остались только положительные эмоции. Огромное спасибо!
- ММария1 августа 2023Шикарная прогулка по лесу. Великолепные виды, замечательно составленный маршрут. Необыкновенные места, далёкие от толп туристов. Уединение с природой, приятное общение с Вячеславом. И самый вкусный чай на моей памяти у горной купели.
- ТТатьяна16 августа 2022Пишу о походе с Вячеславом на экскурсию «Затерянный мир:по притокам реки Псезуапсе»-у меня был день красоты!!!! Я приехала из Туапсе
Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в сентябре 2024
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