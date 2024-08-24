На Рождество – экскурсии в Лазаревском

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Лазаревском, цены от 10 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Поход к скале «Тещин нос»
Пешая
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход к скале «Тещин нос» в Лазаревском: природа и приключения
Откройте для себя красоту природы Лазаревского: скала «Тещин нос», водопады и каньоны ждут вас
12 сен в 08:00
14 сен в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
Пешая
1 отзыв
5 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Ущелье Садохина: пешая экскурсия с проводником в Лазаревском
Готовы к приключению? Присоединяйтесь к пешей экскурсии по живописным местам ущелья Садохина и его окрестностей
12 сен в 08:00
14 сен в 08:00
10 000 за всё до 7 чел.
Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
На машине
3 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к водопадам и ущельям из Лазаревского: природные чудеса
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Станислав
    24 августа 2024
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    Всё очень понравилось, везде гуляли самостоятельно. Почти не было людей на водопадах. Без спешки прошлись по местам, искупались несколько раз
    Всё очень понравилось, везде гуляли самостоятельно. Почти не было людей на водопадах. Без спешки прошлись по местам, искупались несколько разВсё очень понравилось, везде гуляли самостоятельно. Почти не было людей на водопадах. Без спешки прошлись по местам, искупались несколько разВсё очень понравилось, везде гуляли самостоятельно. Почти не было людей на водопадах. Без спешки прошлись по местам, искупались несколько разВсё очень понравилось, везде гуляли самостоятельно. Почти не было людей на водопадах. Без спешки прошлись по местам, искупались несколько раз
  • Ю
    Юрий
    9 апреля 2024
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    отличная эксурсия. Роман забрал от гостиницы и доставил до самых лучших водопадов и рассказал. Апрель хороший месяц для этого. водопады полноводны и туристов нет. масса положительных впечатлений от природы. Физически тяжеловато с ребенком а так природа супер и все хорошо
  • Н
    Наталья
    9 августа 2023
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    Роман прекрасный гид. Показал очень интересные места. С ним комфортно и взрослым и детям. От поездки остались только положительные эмоции. Огромное спасибо!
  • М
    Мария
    1 августа 2023
    Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
    Шикарная прогулка по лесу. Великолепные виды, замечательно составленный маршрут. Необыкновенные места, далёкие от толп туристов. Уединение с природой, приятное общение с Вячеславом. И самый вкусный чай на моей памяти у горной купели.
  • Т
    Татьяна
    16 августа 2022
    Поход к скале «Тещин нос»
    Пишу о походе с Вячеславом на экскурсию «Затерянный мир:по притокам реки Псезуапсе»-у меня был день красоты!!!! Я приехала из Туапсе
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    в Лазаревку,Вячеслав встретил без опоздания-и началось👍Коммуникабельный,влюблённый в горы,замечательный рассказчик,искренне желающий передать вам фантастическую атмосферу гор проводник!!! большую часть пути шли по воде,Вячеслав контролировал каждый шаг,покажет куда можно наступать,а где скользко,держалась за его руку,не взяла специальную обувь,шла босиком-впечатленияяяя😊😊😊😊😊полный отпад!!!! Вячеслав показал и водопад,и пещеру,и совсем дикие места,куда не водят туристов,мы сделали привал,он угостил травяным вкусным чаем,что было очень актуально после трекинга по воде😊Впечатлений после похода-море!!!!! Весь день на позитиве👍👍👍👍👍👍Вячеслав,огромное,преогромное Вам спасибо!!!!!! Вы подарили мне ещё один счастливый день!!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «На Рождество»

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В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Поход к скале «Тещин нос»
  2. Ущелье Садохина и его окрестности: пешая экскурсия с проводником
  3. Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
Какие места ещё посмотреть в Лазаревском
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Каньон Прохладный
  2. Скала Тещин нос
  3. Берендеево царство
  4. Тигровая пещера
  5. Игристый водопад
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в сентябре 2024
Сейчас в Лазаревском в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 10 000 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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