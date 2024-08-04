Однодневные – экскурсии в Лазаревском

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Лазаревском, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Чары Абхазии
На машине
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чары Абхазии: индивидуальная экскурсия по Гагре, Рице и Новому Афону
Путешествие по Абхазии, где вас ждут исторические города, живописные пейзажи и увлекательные рассказы о культуре и традициях региона
Начало: На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорё...
Завтра в 07:00
10 авг в 07:00
14 000 за всё до 6 чел.
Поход к скале «Тещин нос»
Пешая
1 отзыв
7 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Поход к скале «Тещин нос» в Лазаревском: природа и приключения
Откройте для себя красоту природы Лазаревского: скала «Тещин нос», водопады и каньоны ждут вас
Сегодня в 08:00
12 авг в 08:00
12 000 за всё до 7 чел.
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
На машине
6 отзывов
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
Покорить 3 вершины и ощутить единение с природой в Туапсинском районе
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    4 августа 2024
    Чары Абхазии
    Впервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". В Гагре нас встретил гид
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    Ираклий. Он много интересного и удивительного рассказал об Абхазии. Очень доброжелательный и приятный собеседник. Успели посмотреть Гагру, водопады, Голубое озеро, озеро Рица, Новоафонский монастырь, пещеру и многое другое. Наша семья осталась довольна экскурсией. Планируем вернуться в Абхазию ещё раз.

    Впервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". ВВпервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". ВВпервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". ВВпервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". ВВпервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". ВВпервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". ВВпервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". ВВпервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". ВВпервые были в Абхазии. Семьёй отправились на туристическом поезде. Решили выбрать индивидуальную экскурсию "Чары Абхазии". В
  • А
    Александр
    30 июня 2024
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
    Сразу надо сказать будущим путешественникам, чтоб получить полное удовольствие от этого похода, вы должны быть физически крепки, ни с бодуна,
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    иметь удобную обувь с цепкой подошвой (треккинговые ботинки/кроссовки), запас воды. Тогда вы сможете насладится отличными видами с обеих вершин, посетить грот и сыр, получить заряд положительных эмоций с примесью адреналина. А находившись, уставшие и довольные, попьёте чаю с угощениями, которые для вас припас гид. Организация хорошая! Вас встречают и провожают до дома (и это прям нужно). По дороге домой купите холодного пива и оно покажется нектаром:) Всем удачи! Максим, большое тебе СПАСИБО!

  • А
    Александр
    5 сентября 2022
    Чары Абхазии
    Большое спасибо за проведённое время. Большая благодарность Роману. Внимательный, интересный собеседник. Мы узнали много интересного про Абхазию. Будет возможность, приедем ещё раз.
  • К
    Катя
    30 августа 2021
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
    Супер!!! Все понравилось:)
  • М
    Мария
    18 августа 2021
    Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
    Это было прекрасно, с какой стороны ни подойди: гид суперопытный и классный, хороший маршрут - не просто погулять, но преодолеть себя и порадоваться своему упорству, получив в награду такой вид, что и от высоты и от красоты голова кругом!

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Лазаревском
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чары Абхазии
  2. Поход к скале «Тещин нос»
  3. Поход по заповедному лесу - к горам Индюк (из Лазаревского)
Какие места ещё посмотреть в Лазаревском
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Каньон Прохладный
  2. Скала Тещин нос
  3. Берендеево царство
  4. Тигровая пещера
  5. Игристый водопад
  6. 33 Водопада
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в августе 2024
Сейчас в Лазаревском в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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