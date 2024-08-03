За городом и природа – экскурсии в Лазаревском

Найдено 3 экскурсии в категории «За городом и природа» в Лазаревском, цены от 5 400 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
На машине
2 отзыва
4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к водопадам и ущельям из Лазаревского: природные чудеса
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
11 500 за всё до 6 чел.
Чары Абхазии
На машине
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чары Абхазии: индивидуальная экскурсия по Гагре, Рице и Новому Афону
Путешествие по Абхазии, где вас ждут исторические города, живописные пейзажи и увлекательные рассказы о культуре и традициях региона
Начало: На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорё...
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
14 000 за всё до 6 чел.
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
На машине
скидка
10%
8 отзывов
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины
Начало: На ж/д станции Якорная щель или ж/д станции Голови...
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
60005 400 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Кирилл
    3 августа 2024
    Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
    Интересный парк 33 водопада, стоит посетить. После можно искупаться в горной реке.
    Интересный парк 33 водопада, стоит посетить. После можно искупаться в горной рекеИнтересный парк 33 водопада, стоит посетить. После можно искупаться в горной рекеИнтересный парк 33 водопада, стоит посетить. После можно искупаться в горной рекеИнтересный парк 33 водопада, стоит посетить. После можно искупаться в горной реке
  • А
    Анна
    27 июня 2024
    Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
    Ходили на экскурсию с Мадином. Море информации, красивейший горный пейзаж, посильный маршрут. Получили огромное удовольствие и заряд позитива на весь
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    отпуск. До сих пор вспоминаем забавные рассказы из жизни и путешествий нашего экскурсовода. Мадин знает каждое растение и камень, имеет огромные познания как во всеобщей истории, так и в истории края. Поразила эрудированность и при этом лёгкая подача материала. Если попадём ещё раз в Лазаревское - то обязательно пойдём ещё! Никаких джипов!!! Спасибо огромное!!!

  • Ю
    Юрий
    9 апреля 2024
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    отличная эксурсия. Роман забрал от гостиницы и доставил до самых лучших водопадов и рассказал. Апрель хороший месяц для этого. водопады полноводны и туристов нет. масса положительных впечатлений от природы. Физически тяжеловато с ребенком а так природа супер и все хорошо
  • Н
    Наталья
    17 августа 2023
    Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
    Огромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратили обычную "попсовую" экскурсию "33
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    водопада" в прекрасное путешествие в прошлое местного народа, в потаенные уголки таинственного горного леса вдоль русла реки Шахе. Прогулка получилась уютной и невероятно познавательной. Время экскурсии точно рассчитано, при этом без спешки, толп туристов, без навязывания покупок на различных "фермах и плантациях". Если ехать по этому маршруту - то только с Мадином.

    Огромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратилиОгромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратилиОгромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратили
  • Н
    Наталья
    9 августа 2023
    Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
    Роман прекрасный гид. Показал очень интересные места. С ним комфортно и взрослым и детям. От поездки остались только положительные эмоции. Огромное спасибо!
  • А
    Александр
    5 сентября 2022
    Чары Абхазии
    Большое спасибо за проведённое время. Большая благодарность Роману. Внимательный, интересный собеседник. Мы узнали много интересного про Абхазию. Будет возможность, приедем ещё раз.

Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «За городом и природа»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Лазаревского - к водопадам и ущельям
  2. Чары Абхазии
  3. Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Какие места ещё посмотреть в Лазаревском
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Каньон Прохладный
  2. Скала Тещин нос
  3. 33 Водопада
  4. Тигровая пещера
  5. Игристый водопад
  6. Берендеево царство
Сколько стоит экскурсия по Лазаревскому в августе 2024
Сейчас в Лазаревском в категории "За городом и природа" можно забронировать 3 экскурсии от 5 400 до 14 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.7 из 5
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