4 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие к водопадам и ущельям из Лазаревского: природные чудеса
Приглашаем на уникальное путешествие по ущельям и водопадам в окрестностях Лазаревского на комфортабельном внедорожнике
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
11 500₽ за всё до 6 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Чары Абхазии: индивидуальная экскурсия по Гагре, Рице и Новому Афону
Путешествие по Абхазии, где вас ждут исторические города, живописные пейзажи и увлекательные рассказы о культуре и традициях региона
Начало: На ж/д станции в Гагре либо на границе по договорё...
9 авг в 07:00
10 авг в 07:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Долина реки Шахе: прошлое и настоящее
Погулять по самшитовой роще, полюбоваться водопадами и узнать о коренных жителях долины
Начало: На ж/д станции Якорная щель или ж/д станции Голови...
Завтра в 08:30
7 авг в 08:30
60005 400₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККирилл3 августа 2024Интересный парк 33 водопада, стоит посетить. После можно искупаться в горной реке.
- ААнна27 июня 2024Ходили на экскурсию с Мадином. Море информации, красивейший горный пейзаж, посильный маршрут. Получили огромное удовольствие и заряд позитива на весь
- ЮЮрий9 апреля 2024отличная эксурсия. Роман забрал от гостиницы и доставил до самых лучших водопадов и рассказал. Апрель хороший месяц для этого. водопады полноводны и туристов нет. масса положительных впечатлений от природы. Физически тяжеловато с ребенком а так природа супер и все хорошо
- ННаталья17 августа 2023Огромное спасибо организатору Маше и чудесному экскурсоводу Мадину. Профессиональный подход и любовь к родному региону превратили обычную "попсовую" экскурсию "33
- ННаталья9 августа 2023Роман прекрасный гид. Показал очень интересные места. С ним комфортно и взрослым и детям. От поездки остались только положительные эмоции. Огромное спасибо!
- ААлександр5 сентября 2022Большое спасибо за проведённое время. Большая благодарность Роману. Внимательный, интересный собеседник. Мы узнали много интересного про Абхазию. Будет возможность, приедем ещё раз.
Ответы на вопросы от путешественников по Лазаревскому в категории «За городом и природа»
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