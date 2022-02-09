Аул Тхагапш - аул под богом

По серпантину вы отправитесь в горы: по дороге полюбуетесь панорамами, а я начну рассказ об особенностях местной флоры и

Индивидуальная
По серпантину вы отправитесь в горы: по дороге полюбуетесь панорамами, а я начну рассказ об особенностях местной флоры и фауны.

Затем уже пешком вы пройдёте по подвесному мосту к водопаду Игристый.

Это очень живописная тропа по вечнозелёному лесу: вы увидите многочисленные лианы, эфемероиды, чайные плантации и фруктовые деревья.
Аул Тхагапш - аул под богом
Аул Тхагапш - аул под богом
Аул Тхагапш - аул под богом
Аул Тхагапш - аул под богом
Аул Тхагапш - аул под богом
Аул Тхагапш - аул под богом

Что вы можете увидеть 🤩

  • Долина реки Псезуапсе с лучшей смотровой площадки
  • водопад Игристый
  • аул Тхагапш
  • мост Дружбы
  • мечеть
  • Каменный Завал
  • кафе У горца
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
По серпантину вы отправитесь в горы: по дороге полюбуетесь панорамами, а я начну рассказ об особенностях местной флоры и фауны. Затем уже пешком вы пройдёте по подвесному мосту к водопаду Игристый. Это очень живописная тропа по вечнозелёному лесу: вы увидите многочисленные лианы, эфемероиды, чайные плантации и фруктовые деревья.
Послушаете пение птиц и узнаете о разнообразии реликтов и эндемиков на Кавказе и о «хозяйке леса» — гусенице, создающей характерную почву для местного биосообщества.
Вас очарует водопад Игристый: название прекрасно описывает это место — здесь лучи солнца играют в чистой воде и переливаются радугой. Отдохнув у водопада, отправимся к горной реке, в которой можно искупаться. А после вас ждёт обед в уютном кафе «У горца», где готовят вкуснейшие традиционные адыгские блюда.
Я расскажу об истории этих дивных мест, начиная с формирования Чёрного моря. Вы узнаете о первобытных людях, живших в пещерах неподалёку, и дольменах, традициях и быте коренного населения — адыгов. Перенесётесь во времена завоевания этих мест Российской Империей и в советский период в жизни аула.
Побываете на мосту Дружбы, у памятника репрессированным, в единственной во всех местных аулах мечети и у Каменного завала — здесь расположены огромные каменные глыбы, созданные силой природы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспорт до объектов показа
  • услуги гида
Что не входит
  • Эко сбор Сочинкского Национального Парка за посещение объектов: "водопад Игристый" - 200 руб. с человека
  • "Каменный Завал" - 200 руб. с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Рядом с местом вашего проживания в Лазаревском
Завершение: Место вашего проживания в Лазаревском
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день 8.30
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Экскурсия для туристов от 12 лет
  • групп от 1 до 3 человек. С собой удобная обувь
  • бутылка с водой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день 8.30

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