Что вас ожидает:
- Из ключевых достопримечательностей вы посетите знаменитый Гегский водопад и жемчужину Абхазии озеро Рица, которое располагается высоко в горах и не оставит никого равнодушным к своей невероятной красоте и великолепию.
Вас ждут бездорожье, горные тропы, реки, уникальные ущелья и адреналин!
Важная информация:
- Выезд из СОЧИ. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
- Обязательно, внимательно изучите определенные требования, необходимые для въезда на территорию Республики Абхазия (письмо с информацией придёт вам после бронирования).