Недалеко от Сочи находится чудесный край — Абхазия.



Сюда приезжают, чтобы насладиться красотой природы и увидеть достопримечательности воочию.



Но некоторые чудеса расположены в труднодоступных местах.



До них можно добраться только на джипе.



Предлагаю присоединиться к нашему джип-туру, прокатиться по горным тропам и получить заряд адреналина.



Со мной вы увидите озеро Рица, Гегский водопад и город Гагры.