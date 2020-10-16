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Как добраться до Ленска на самолёте

В Ленске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lensk Airport» вам не избежать

Список аэропортов Ленска

  1. Ленск ULK
    Lensk Airport

Самые дешёвые билеты в Ленск из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
16.10.2020из 🇷🇺Усть-Кута5 235
14.11.2020из 🇷🇺Иркутска8 2552ч 55м
15.10.2020из 🇷🇺Новосибирска11 15255ч 5м (⇵1)
09.11.2020из 🇷🇺Красноярска11 64427ч 15м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Якутска12 785
01.11.2020из 🇷🇺Уфы14 01532ч 50м (⇵2)
17.11.2020из 🇷🇺Москвы14 37730ч 50м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Тюмени16 47647ч 20м (⇵2)
24.10.2020из 🇷🇺Талакана16 65941ч 10м (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇺Сочи16 68635ч 10м (⇵2)
03.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону16 84338ч 20м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга17 01137ч 45м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Волгограда17 31244ч 15м (⇵2)
09.11.2020из 🇷🇺Саратова17 48519ч 55м (⇵2)
18.10.2020из 🇷🇺Минеральных Вод17 53749ч 15м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Екатеринбурга17 78050ч 20м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Нерюнгри17 79938ч (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇺Томска18 05242ч 40м (⇵2)
02.11.2020из 🇷🇺Омска18 11353ч 25м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Оренбурга18 34941ч 55м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Хабаровска20 29753ч 30м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Владивостока21 13423ч 45м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ленска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Иркутск, Минеральные Воды, Камчатка и Якутск

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