Как добраться до Ленска на самолёте
В Ленске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Lensk Airport» вам не избежать
Список аэропортов Ленска
- Ленск ULKLensk Airport
Самые дешёвые билеты в Ленск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|16.10.2020
|из 🇷🇺Усть-Кута
|5 235
|2ч
|14.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|8 255
|2ч 55м
|15.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|11 152
|55ч 5м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|11 644
|27ч 15м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Якутска
|12 785
|2ч
|01.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|14 015
|32ч 50м (⇵2)
|17.11.2020
|из 🇷🇺Москвы
|14 377
|30ч 50м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|16 476
|47ч 20м (⇵2)
|24.10.2020
|из 🇷🇺Талакана
|16 659
|41ч 10м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|16 686
|35ч 10м (⇵2)
|03.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|16 843
|38ч 20м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|17 011
|37ч 45м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|17 312
|44ч 15м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|17 485
|19ч 55м (⇵2)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|17 537
|49ч 15м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|17 780
|50ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Нерюнгри
|17 799
|38ч (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Томска
|18 052
|42ч 40м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|18 113
|53ч 25м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|18 349
|41ч 55м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|20 297
|53ч 30м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|21 134
|23ч 45м (⇵1)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Ленска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Ленска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Иркутск, Минеральные Воды, Камчатка и Якутск
- 19.10.202028.10.2020
- 19.10.202027.10.2020
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