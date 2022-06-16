Экскурсии по Ленску

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Речной круиз по маршруту Якутск - Ленские Щёки - Мирный
9 дней
🛳 Круизы
⚓️ По рекам и каналам
Речные прогулки
⛴ На теплоходе
Авторский тур
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Речной круиз по маршруту Якутск - Ленские Щёки - Мирный
Круиз начинается в городе Якутске - столицы республики Саха-Якутия, и проходит по течению реки Лена до города Мирный
6 сен
от 159 300 за 1 человека

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