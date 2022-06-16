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Авторский тур
Большая Страна
Речной круиз по маршруту Якутск - Ленские Щёки - Мирный
Круиз начинается в городе Якутске - столицы республики Саха-Якутия, и проходит по течению реки Лена до города Мирный
6 сен
от 159 300₽ за 1 человека
Последние отзывы «Экскурсии по Ленску»
- ЕЕлена16 июня 2022Спасибо команде теплохода "Демьян Бедный" за прекрасно организованный отдых. Большая благодарность работникам кухни.
- ТТатьяна9 сентября 2020Вежливый и обязательный персонал
- ААлексей20 июля 2018Удивлен! Восхищен! И преисполнен радостью жизни! Спасибо всему коллективу за организацию великолепного круиза. Надеюсь на дальнейшие встречи!