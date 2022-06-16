1 день

Якутск - Соттинцы

Трансфер из аэропорта с 08:00.

Размещение на борту с 07:00.

Отправление в рейс в 12:30.

Трансфер на автобусах и микроавтобусах в музей под открытым небом «Дружба».

Пешая экскурсия с экскурсоводом по территории музея.

Отдых на берегу.

Именно на этом месте енисейский казак Петр Бекетов первоначально заложил Ленский острог.

Но весенние наводнения вынудили его перенести будущий город Якутск на другое место.

Именно этот факт стал основанием для создания здесь историко-архитектурного музея под открытым небом «Дружба».

В музее представлены образцы старинного деревянного зодчества в традиционном русском и якутском стилях.

Ваше внимание привлекут экспозиции деревянной утвари и национальной одежды якутов, а также памятники русского христианства.

Чарующие ландшафты и увлекательные исторические экскурсии делают посещение музея-заповедника не только познавательным, но и весьма приятным.