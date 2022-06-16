Якутск - Соттинцы

Преимущества этого путешествия:
Трансфер из аэропорта с 08:00.
Размещение на борту с 07:00.
Отправление в рейс в 12:30.
Трансфер на автобусах и микроавтобусах в музей под открытым небом «Дружба».
Пешая экскурсия с экскурсоводом по территории музея.
Отдых на берегу.
Именно на этом месте енисейский казак Петр Бекетов первоначально заложил Ленский острог.
Но весенние наводнения вынудили его перенести будущий город Якутск на другое место.
Именно этот факт стал основанием для создания здесь историко-архитектурного музея под открытым небом «Дружба».
В музее представлены образцы старинного деревянного зодчества в традиционном русском и якутском стилях.
Ваше внимание привлекут экспозиции деревянной утвари и национальной одежды якутов, а также памятники русского христианства.
Чарующие ландшафты и увлекательные исторические экскурсии делают посещение музея-заповедника не только познавательным, но и весьма приятным.
Знаменитые Ленские столбы – это величественные скалы высотой 100-200 м., которые сплошной стеной тянутся по правому берегу красавицы Лены на протяжении 40 км., расположены они в 200 км выше г. Якутска.
Ленские столбы сложены кембрийскими известняками.
Начало формирования горных пород, сложивших данный памятник природы, обычно датируют ранним кембрием (560—540 млн. лет назад).
Образование же Ленских столбов как формы рельефа датируют гораздо более поздним периодом — около 400 тыс. лет назад.
Время, осадки, речная вода и ветер придали скалам причудливые волшебные формы.
В июне 2012 г. Ленские столбы вошли в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
На стоянке вас ждет традиционный приветственный ритуал с обрядом очищения и восхождение на вершину, откуда открывается великолепный вид на Лену и живописные окрестности.
Программа на борту.
Лекции.
Автобусная экскурсия по городу (церковь, часовня, дома скопцов).
Посещение краеведческого музея.
Происхождение самого слова «Олёкма» предположительно восходит к эвенкийскому Олоохунай — «беличья, богатая белкой».
Административный центр Олекминского района.
Олекминский острог был заложен отрядом енисейских казаков в 1635 г., в 1738 г. получил статус уездного города.
В царское время место политической ссылки и пристанище для иноверцев русской православной церкви – скопцов.
В настоящее время экономическую основу района определяет сельскохозяйственная направленность: животноводство, выращивается зерно, картофель, овощи и кормовые культуры.
Развиты лесная, деревообрабатывающая, пищевая промышленность.
Действует гипсовый рудник.
По территории Олёкминского района проходит магистральный нефтепровод «ВСТО» (317 км).
Имеется аэропорт и речной порт.
Население составляет по состоянию на 2013 г. – 9 330 чел.
Зеленая стоянка.
За селом Чапаево издалека виднеются две скалы – Колокол и Каменная.
Из узкого ущелья к Лене с шумом пробирается речка Ура.
За неукротимое буйство речники дали ей такое своеобразное имя.
В десяти километрах отсюда из горного озера с 30-метровой высоты с грохотом падает необыкновенной красоты водопад.
Речка Ура условно делит Лену на две равные отрезки – от истока до устья, поэтому речники издавна называют ее устье «Ленским экватором».
По традиции после трудного похода на Север они останавливаются здесь на отдых, а молодые матросы посвящаются в речники.
Прогулка по берегу.
Рыбалка.
Пешая экскурсия до школы – лицея.
Посещение краеведческого музея при школе.
Поселок городского типа в Ленском районе.
Население — 4406 чел. (2013).
Расположен на левом берегу реки Лена, напротив устья реки Витима, в 3 км от границы с Иркутской областью.
Селение образовано в 1621 г.
С открытием золотоносных месторождений на горной речке Бодайбинке в 1863 году Витим стал перевалочной базой для снабжения приисков абсолютно всем необходимым для производства добычи золота и жизнеобеспечения старательских артелей.
Благодаря близости к дорожно-транспортным схемам Восточной Сибири Витим в 19 веке опережал другие населенные пункты Якутии в социальном и культурном развитии.
После войны в Витиме открылся технический участок водных путей, охватывающий судоходный бассейн Лены в среднем течении.
В поселке есть также небольшой аэропорт и лесопильный завод.
Благодаря эксплуатации Талаканского нефтегазового месторождения в будущем планируется здесь строительство города.
Зеленая стоянка.
Ленские щеки — одно из наиболее красивых и известных мест в верховьях Лены.
Находятся в 172 км от устья Витима выше по течению.
Эти три покрытые лесом причудливые остроконечные скалы возвышаются над рекой на 200 м. и представляют собой узкий каньон с крутыми поворотами.
Этот участок судоходной Лены — самый узкий, ширина реки здесь менее 200 м.
Для безопасности судоходства на этом участке введено регулируемое по времени одностороннее движение судов.
Протяженность Ленских щек – около 4 км.
В конце ущелья на левом берегу стоит четвертая гранитная скала, прозванная «Пьяный Бык».
Местная легенда гласит, что в конце 19 в. о скалу разбилась связка карбазов со спиртом, который в большом количестве выловили жители близлежащей деревни Быковская, позже прозванной Пьянобыковской.
Ленские щеки благодаря своим уникальным изгибам создают также идеальные условия для многократного эха.
Эти бескрайние звуки природы в сочетании с вечной красотой величественных Ленских щек станут прекрасным обрамлением достижения цели круиза.
Свободная программа.
Прогулка по берегу.
Экскурсия по городу.
Прогулка по набережной.
Посещение Православного храма Святителя Иннокентия.
Ленск – пятый по величине город в Якутии, располагается в среднем течении реки Лена.
Он возник на месте села Мухтуя, появившегося в середине 18 века с открытием Иркутско-Якутского почтового тракта, когда одинокие заимки стали заселять станочники, занимающиеся извозом и содержанием дороги.
Второе рождение Мухтуя пережила в 1956 году, когда стала перевалочной базой для алмазодобытчиков Мирного.
В 1963 году он был преобразован в город Ленск.
Сегодня Ленск – «ворота» алмазного края, в будущем нефтегазодобывающая столица республики.
Ведущими отраслями экономики являются также речные и автомобильные перевозки.
В 2001 году Ленск пережил разрушительное наводнение, вода в Лене поднялась на 20 метров и накрыла весь город.
В ходе ремонтно-восстановительных работ за три летних месяца было построено более 400 тыс. кв. м жилья – это годовая программа миллионного города.
Достопримечательностью города является православный храм Святителя Иннокентия, сработанный в традициях древнерусского деревянного зодчества.
Ранний завтрак.
Выезд в 08:00 из г. Ленска.
Прибытие в г. Мирный.
Размещение в гостинице «Зарница» (за дополнительную оплату).
Обед.
Экскурсия по городу, посещение смотровой площадки карьера «Мир», музея кимберлитов.
Ночь в гостинице.
Вылет на следующий день.
Своим существованием и названием город обязан открытию в 1955 году кимберлитовой трубки «Мир».
В 1957 году началась добыча алмазов открытым способом (карьер «Мир»), длившаяся 44 года (до 2001).
К 2001 году карьер имел 525 метров в глубину и более 1200 метров в ширину, став одним из крупнейших в мире.
Мирный является центром акционерной компании «АЛРОСА» занимающейся добычей алмазов на территории Мирнинского, Анабарского и Нюрбинского улусов с их последующей реализацией.
В Мирном находятся уникальный музей кимберлитов, историко-производственный музей АК «АЛРОСА», Центр сортировки алмазов, где можно увидеть настоящие алмазы и картинки, выложенные из них.
Одна из красивых достопримечательностей города Мирного – Свято-Троицкий храм.
В последние годы в алмазной столице были построены детский дворец спорта, спортивный комплекс имени 60-летия Победы со стадионом, ледовой ареной,мемориал Вилюйское кольцо, театрально-киноконцертный комплекс «Якутск».
Круиз выполняет теплоход «Демьян Бедный».
Стоимость за каюту в зависимости от категории размещения и количества бронируемых мест, руб:
|ТИП КАЮТЫ
|Кол-во бронируемых мест в каюте:
|4 места
|3 места
|2 места
|1 место
|4-х местная
|331 600
|297 000
|262 680
|–
|3/2-местная
|–
|292 500
|262 680
|198 000
|1-местная с доп. местом
|–
|–
|215 260
|159 300
|Полулюкс
|–
|–
|292 840
|206 700
|Люкс
|–
|–
|398 000
|–
При оплате 1 места – выкупается вся каюта. Подселение не осуществляется.
Круизный теплоход «Демьян Бедный» – трёхпалубный речной пассажирский теплоход, назван в честь русского поэта и общественного деятеля Демьяна Бедного. Построен в городе Корнойбург (Австрия) в 1985 году, оснащен современной навигационной техникой, обладает хорошими маневренными качествами. Длина 90,36 м, ширина 15,0 м. Высота борта 4,0 м. Скорость 21 км/ч.
Пассажировместимость 210 человек при рейсах продолжительностью свыше 12 часов и 300 пассажиров в рейсы продолжительностью до 12 часов. Экипаж 55 человек. К услугам туристов четырёх-, трёх- и одноместные с дополнительным местом стандартные каюты, а также каюты классов люкс и полулюкс.
Все каюты расположены на главной и шлюпочной палубах и оборудованные санитарным блоком (туалет, душ, умывальник), кондиционером, TV- и радиоточкой. Каюты люкс и полулюкс также оборудованы двух-спальными местами, телевизором, холодильником и индивидуальным дополнительным кондиционером.
На борту имеется кинозал (конференц-зал), салон отдыха, музыкальный салон с баром и танцполом, ресторан, сауна, парикмахерская, гладильная комната, медпункт. На память о круизе Вы можете приобрести что-нибудь в сувенирном киоске.
Авиа- и ж/д билеты к началу и от места окончания тура не входят в стоимость. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер – сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Детям с 2 до 14 лет предоставляется скидка 30%