8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия на плато Бермамыт: кухня природы и тишина
Плато Бермамыт - это место, где природа создает мощные грозы и курчавые облака. Групповая экскурсия подарит вам умиротворение и единение с природой
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4 800₽ за человека
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Лермонтова в Домбай, величие гор
Проведите целый день, любуясь красотами Карачаево-Черкессии. Поднимитесь на перевал Гумбаши, посетите древний храм и отведайте блюда местной кухни
Начало: В любом удобном для Вас месте
Расписание: Смотрите свободные даты.
10 авг в 20:00
11 авг в 09:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Увлекательное путешествие по достопримечательностям Лермонтова и окрестностей Кисловодска
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Лермонтова. Увидите Медовые водопады, гору Кольцо, перевал Гумбаши и древний аланский храм
Начало: В любом удобном для Вас месте
10 авг в 20:00
11 авг в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Восхождение к Эльбрусу и озеру Гижгит на внедорожнике
Посетите Эльбрус, Поляну Нарзанов и озеро Гижгит в одном туре. Удобный транспорт, красивые виды и уникальные природные объекты ждут вас
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 800₽ за человека
8 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 800₽ за человека
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия в Кармадонское ущелье и Город мёртвых с посещением монастыря
Погрузитесь в атмосферу Северной Осетии, посетив Кармадонское ущелье, Город мертвых и другие уникальные места. Это путешествие оставит незабываемые впечатления
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
6 300₽ за человека
12 часов
Мини-группа
до 6 чел.
Групповая экскурсия по живописным местам Лермонтова
Насладитесь природными красотами и культурным наследием Верхней Балкарии. Посетите Язык Тролля, Голубые озера и термальные источники Аушигер Сити
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 900₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана27 июня 2024Экстремальная дорога, красивые виды гор! Надёжный гид и водитель!
Ответы на вопросы от путешественников по Лермонтову в категории «Популярные экскурсии»
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