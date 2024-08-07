скидка
15%
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Купеческий Липецк: индивидуальная экскурсия по старинному кварталу
Приглашаем на увлекательную экскурсию по старинному купеческому кварталу Липецка. Узнайте о знаменитых семьях купечества и осмотрите исторические здания
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
39003 315₽ за всё до 10 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Рождество-Богородицкий монастырь и усадьбу Скорняково-Архангельское
Погрузитесь в историю Липецка, посетив Рождество-Богородицкий монастырь и усадьбу Скорняково-Архангельское. Узнайте о святителе Тихоне и владельцах усадьбы
Начало: В районе автовокзала Липецка
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
5 334₽ за всё до 4 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в советское прошлое: индивидуальная экскурсия по Липецку
Погрузитесь в атмосферу СССР, рассматривая предметы быта, технику и игрушки тех времён. Узнайте больше о наградах и денежной системе Советского Союза
Начало: На улице Механизаторов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Что ещё посмотреть»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Липецке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Липецке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Липецку в августе 2024
Сейчас в Липецке в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 3 315 до 7 000 со скидкой до 15%.
Забронируйте экскурсию в Липецке на 2024 год по теме «Что ещё посмотреть», цены от 3315₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь