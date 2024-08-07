Что ещё посмотреть – экскурсии в Липецке

Найдено 3 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Липецке, цены от 3 315 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Купеческий Липецк
Пешая
скидка
15%
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Купеческий Липецк: индивидуальная экскурсия по старинному кварталу
Приглашаем на увлекательную экскурсию по старинному купеческому кварталу Липецка. Узнайте о знаменитых семьях купечества и осмотрите исторические здания
Начало: На Театральной площади
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
39003 315 за всё до 10 чел.
В Рождество-Богородицкий монастырь и усадьбу Скорняково-Архангельское (на вашем авто)
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Рождество-Богородицкий монастырь и усадьбу Скорняково-Архангельское
Погрузитесь в историю Липецка, посетив Рождество-Богородицкий монастырь и усадьбу Скорняково-Архангельское. Узнайте о святителе Тихоне и владельцах усадьбы
Начало: В районе автовокзала Липецка
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
5 334 за всё до 4 чел.
Музей ретротехники «Автолегенда»
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в советское прошлое: индивидуальная экскурсия по Липецку
Погрузитесь в атмосферу СССР, рассматривая предметы быта, технику и игрушки тех времён. Узнайте больше о наградах и денежной системе Советского Союза
Начало: На улице Механизаторов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Липецке
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Купеческий Липецк
  2. В Рождество-Богородицкий монастырь и усадьбу Скорняково-Архангельское (на вашем авто)
  3. Музей ретротехники «Автолегенда»
Какие места ещё посмотреть в Липецке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Нижний парк
  2. Самое главное
  3. Древне-Успенская церковь
  4. Христорождественский собор
  5. Дом купца Русинова
  6. Дом аптекаря Вяжлинского
Сколько стоит экскурсия по Липецку в августе 2024
Сейчас в Липецке в категории "Что ещё посмотреть" можно забронировать 3 экскурсии от 3 315 до 7 000 со скидкой до 15%.
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