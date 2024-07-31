2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
На прогулке по Липецку вы узнаете о металлургии, космосе и советском наследии. Погрузитесь в историю города и посетите его главные достопримечательности
Начало: На площади Авиаторов
21 авг в 10:00
24 авг в 10:00
3 100₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЗнакомство с Липецком: индивидуальная экскурсия
Посетите главные достопримечательности Липецка и узнайте его тайны. Узнайте, как одна липецкая свадьба повлияла на Пушкина и другие интересные факты
Завтра в 15:00
6 авг в 09:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Липецкие этюды
Узнать о судьбоносных событиях города на прогулке по главным паркам, обителям и старинным кварталам
7 авг в 14:00
8 авг в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ВВалерия31 июля 2024Прошло два года, множество иных поездок и гидов, миллион информации о других городах… а я всё ещё помню некоторые факты
- AAndrey17 июля 2024Отличная получилась экскурсия. Сами были ограничены по времени, не рассчитали время приезда и отъезда. Благодаря Ольге узнали историю, интересные моменты и легенды Липецка, прошлись по историческому центру города.
- ММарина14 июля 2024Экскурсию нам должна была провести Галина, но так сложилось, что вместо нее нашим гидом по городу стал Василий, как он
- ННаталья30 июня 2024Во-первых, на экскурсию мы немного опоздали! Александр подождал нас, за что ему большое спасибо! Если бы мы не попали на
- ММарина17 июня 2024С друзьями приехали в Липецк на выходные и посетили экскурсию с Александром. Всем очень понравилась прогулка. Александр погружен в тему,
- ВВладимир7 июня 2024Огромное спасибо Галине за увлекательное путешествие по Липецку! Экскурсия была очень интересной и позновательной!
Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Экскурсии для пенсионеров»
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