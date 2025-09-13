Мои заказы

Экскурсии на русском языке

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии на русском языке» в Липецке, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Знакомство с Липецком
Пешая
На микроавтобусе
2.5 часа
52 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Липецком: индивидуальная экскурсия
Посетите главные достопримечательности Липецка и узнайте его тайны. Узнайте, как одна липецкая свадьба повлияла на Пушкина и другие интересные факты
Завтра в 11:00
14 сен в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Липецк сквозь эпохи
Пешая
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Липецку
Прогуляйтесь по Липецку, откройте его историю и архитектуру. Увидите храмы, парки и старинные особняки, узнаете о знаменитых посетителях курорта
Начало: На ул. Ленина
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Пешая
1 час
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Усадьба Скорняково-Архангельское: история и отдых
Погрузитесь в атмосферу 18 века на экскурсии по усадьбе Скорняково-Архангельское. Откройте для себя уникальную историю и насладитесь современным отдыхом
Начало: В усадьбе Скорняково-Архангельское
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Экскурсии на русском языке»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Липецке
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Знакомство с Липецком
  2. Липецк сквозь эпохи
  3. Экскурсия по усадьбе 18 века Скорняково-Архангельское
Какие места ещё посмотреть в Липецке
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Древне-Успенская церковь
  3. Христорождественский собор
  4. Нижний парк
  5. Дом купца Русинова
  6. Дом аптекаря Вяжлинского
  7. Соборная площадь
Сколько стоит экскурсия по Липецку в сентябре 2025
Сейчас в Липецке в категории "Экскурсии на русском языке" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 5300. Туристы уже оставили гидам 78 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Забронируйте экскурсию в Липецке на 2025 год по теме «Экскурсии на русском языке», 78 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь