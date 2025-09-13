Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Липецком: индивидуальная экскурсия
Посетите главные достопримечательности Липецка и узнайте его тайны. Узнайте, как одна липецкая свадьба повлияла на Пушкина и другие интересные факты
Завтра в 11:00
14 сен в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Липецку
Прогуляйтесь по Липецку, откройте его историю и архитектуру. Увидите храмы, парки и старинные особняки, узнаете о знаменитых посетителях курорта
Начало: На ул. Ленина
15 сен в 09:00
16 сен в 09:00
5300 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Усадьба Скорняково-Архангельское: история и отдых
Погрузитесь в атмосферу 18 века на экскурсии по усадьбе Скорняково-Архангельское. Откройте для себя уникальную историю и насладитесь современным отдыхом
Начало: В усадьбе Скорняково-Архангельское
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
