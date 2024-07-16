На Рождество – экскурсии в Липецке

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Липецке, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Липецкие этюды
Пешая
22 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Липецкие этюды
Узнать о судьбоносных событиях города на прогулке по главным паркам, обителям и старинным кварталам
Завтра в 13:00
11 окт в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Липецк сквозь эпохи
Пешая
7 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Липецку
Прогуляйтесь по Липецку, откройте его историю и архитектуру. Увидите храмы, парки и старинные особняки, узнаете о знаменитых посетителях курорта
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 900 за всё до 10 чел.
Музей ретротехники «Автолегенда»
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в советское прошлое: индивидуальная экскурсия по Липецку
Погрузитесь в атмосферу СССР, рассматривая предметы быта, технику и игрушки тех времён. Узнайте больше о наградах и денежной системе Советского Союза
Начало: На улице Механизаторов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Максим
    16 июля 2024
    Липецкие этюды
    Посетили замечательную экскурсию по Липецку. Все прошло отлично, за одну экскурсию успели фактически посмотреть все основные достопримечательности города. Несмотря на то что экскурсию заказывали для гостьи из Сочи, самим тоже было очень интересно послушать и посмотреть - познавательно.
  • Е
    Елизавета
    8 июля 2024
    Липецк сквозь эпохи
    Спасибо за хорошую экскурсию, без неё мы сами бы вряд ли разобрались в Липецких достопримечательностях. Информация интересная и структурированная, маршрут удобный, экскурсовод Денис отвечает на все вопросы, видно, что разбирается в деле
    Спасибо за хорошую экскурсию, без неё мы сами бы вряд ли разобрались в Липецких достопримечательностяхСпасибо за хорошую экскурсию, без неё мы сами бы вряд ли разобрались в Липецких достопримечательностяхСпасибо за хорошую экскурсию, без неё мы сами бы вряд ли разобрались в Липецких достопримечательностях
  • Е
    Евгения
    7 июля 2024
    Липецк сквозь эпохи
    Очень классная экскурсия в том числе для липчан. Ходили с детьми 10 и 15 лет. Хочется, чтобы дети знали историю родного края! Почерпнули много интересной информации и исторических фактов! Денис- чудесный рассказчик! Теперь хотим посетить его экскурсию про купеческий Липецк!
  • С
    Светлана
    19 июня 2024
    Липецкие этюды
    Прекрасная экскурсия по Липецку. Андрей за 2,5 часа рассказал историю города от создания до современности. Огромная благодарность ему от гостей из Рязани.
    Прекрасная экскурсия по Липецку. Андрей за 2,5 часа рассказал историю города от создания до современности. ОгромнаяПрекрасная экскурсия по Липецку. Андрей за 2,5 часа рассказал историю города от создания до современности. ОгромнаяПрекрасная экскурсия по Липецку. Андрей за 2,5 часа рассказал историю города от создания до современности. Огромная
  • М
    Мария
    18 июня 2024
    Липецк сквозь эпохи
    Нам очень понравилась экскурсия, спасибо!
  • Е
    Екатерина
    1 июня 2024
    Липецкие этюды
    В целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатление что про город просто нечего рассказать. Локации интересные, фотогеничные)
    В целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатлениеВ целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатление

Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «На Рождество»

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  4. Христорождественский собор
  5. Дом купца Русинова
  6. Дом аптекаря Вяжлинского
Сколько стоит экскурсия по Липецку в октябре 2024
Сейчас в Липецке в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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