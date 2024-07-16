М Максим Липецкие этюды Посетили замечательную экскурсию по Липецку. Все прошло отлично, за одну экскурсию успели фактически посмотреть все основные достопримечательности города. Несмотря на то что экскурсию заказывали для гостьи из Сочи, самим тоже было очень интересно послушать и посмотреть - познавательно.

Е Елизавета Липецк сквозь эпохи Спасибо за хорошую экскурсию, без неё мы сами бы вряд ли разобрались в Липецких достопримечательностях. Информация интересная и структурированная, маршрут удобный, экскурсовод Денис отвечает на все вопросы, видно, что разбирается в деле

Е Евгения Липецк сквозь эпохи Очень классная экскурсия в том числе для липчан. Ходили с детьми 10 и 15 лет. Хочется, чтобы дети знали историю родного края! Почерпнули много интересной информации и исторических фактов! Денис- чудесный рассказчик! Теперь хотим посетить его экскурсию про купеческий Липецк!

С Светлана Липецкие этюды Прекрасная экскурсия по Липецку. Андрей за 2,5 часа рассказал историю города от создания до современности. Огромная благодарность ему от гостей из Рязани.

М Мария Липецк сквозь эпохи Нам очень понравилась экскурсия, спасибо!