2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Липецкие этюды
Узнать о судьбоносных событиях города на прогулке по главным паркам, обителям и старинным кварталам
Завтра в 13:00
11 окт в 10:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по историческому Липецку
Прогуляйтесь по Липецку, откройте его историю и архитектуру. Увидите храмы, парки и старинные особняки, узнаете о знаменитых посетителях курорта
Начало: На ул. Ленина
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 900₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие в советское прошлое: индивидуальная экскурсия по Липецку
Погрузитесь в атмосферу СССР, рассматривая предметы быта, технику и игрушки тех времён. Узнайте больше о наградах и денежной системе Советского Союза
Начало: На улице Механизаторов
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММаксим16 июля 2024Посетили замечательную экскурсию по Липецку. Все прошло отлично, за одну экскурсию успели фактически посмотреть все основные достопримечательности города. Несмотря на то что экскурсию заказывали для гостьи из Сочи, самим тоже было очень интересно послушать и посмотреть - познавательно.
- ЕЕлизавета8 июля 2024Спасибо за хорошую экскурсию, без неё мы сами бы вряд ли разобрались в Липецких достопримечательностях. Информация интересная и структурированная, маршрут удобный, экскурсовод Денис отвечает на все вопросы, видно, что разбирается в деле
- ЕЕвгения7 июля 2024Очень классная экскурсия в том числе для липчан. Ходили с детьми 10 и 15 лет. Хочется, чтобы дети знали историю родного края! Почерпнули много интересной информации и исторических фактов! Денис- чудесный рассказчик! Теперь хотим посетить его экскурсию про купеческий Липецк!
- ССветлана19 июня 2024Прекрасная экскурсия по Липецку. Андрей за 2,5 часа рассказал историю города от создания до современности. Огромная благодарность ему от гостей из Рязани.
- ММария18 июня 2024Нам очень понравилась экскурсия, спасибо!
- ЕЕкатерина1 июня 2024В целом не плохо, но скучновато. Хотелось бы больше информации о современности города, достижениях. Было впечатление что про город просто нечего рассказать. Локации интересные, фотогеничные)
Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Липецку в октябре 2024
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