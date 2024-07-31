Все – экскурсии в Липецке

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Липецке, цены от 3 100 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
Пешая
58 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Липецк: путешествие длиною в 300 лет
На прогулке по Липецку вы узнаете о металлургии, космосе и советском наследии. Погрузитесь в историю города и посетите его главные достопримечательности
Начало: На площади Авиаторов
21 авг в 10:00
24 авг в 10:00
3 100 за всё до 10 чел.
Знакомство с Липецком
Пешая
На микроавтобусе
37 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Знакомство с Липецком: индивидуальная экскурсия
Посетите главные достопримечательности Липецка и узнайте его тайны. Узнайте, как одна липецкая свадьба повлияла на Пушкина и другие интересные факты
Завтра в 15:00
6 авг в 09:00
4 000 за всё до 4 чел.
Липецкие этюды
Пешая
22 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Липецкие этюды
Узнать о судьбоносных событиях города на прогулке по главным паркам, обителям и старинным кварталам
7 авг в 14:00
8 авг в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валерия
    31 июля 2024
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    Прошло два года, множество иных поездок и гидов, миллион информации о других городах… а я всё ещё помню некоторые факты
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    о Липецке из рассказа Александра))) это ли не показатель действительно интересно поданного, качественного материала?) Лёгкий, приятный, грамотный, с прекрасным чувством юмора - это тот гид, который вам нужен, поверьте))) Через какое-то время вы забудете даты, но эмоции останутся. И важно, чтобы они были положительные)) Очень рекомендую.

  • A
    Andrey
    17 июля 2024
    Знакомство с Липецком
    Отличная получилась экскурсия. Сами были ограничены по времени, не рассчитали время приезда и отъезда. Благодаря Ольге узнали историю, интересные моменты и легенды Липецка, прошлись по историческому центру города.
  • М
    Марина
    14 июля 2024
    Знакомство с Липецком
    Экскурсию нам должна была провести Галина, но так сложилось, что вместо нее нашим гидом по городу стал Василий, как он
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    сам позднее признался, ее ученик, сотрудник областного краеведческого музея. Жарко было очень, градусов 30 в тени, но 2 с половиной часа экскурсии прошли быстро. Василий и тенистые местечки выискивал, и сводил нас к импровизированной купели, чтобы смогли ножки помочить, и многое рассказал про авиацию и промышленность Липецка, а в завершение еще посоветовал несколько ближайших точек общепита. Василию -спасибо и больших успехов на посту заведующего художественным музеем, а Галине - крепкого здоровья и спасибо за ученика!

  • Н
    Наталья
    30 июня 2024
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    Во-первых, на экскурсию мы немного опоздали! Александр подождал нас, за что ему большое спасибо! Если бы мы не попали на
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    экскурсию, мы не узнали бы столько интересного про неизвестный нам до той поры город Липецк! Александр прекрасный рассказчик! Он провел нас по всем интересным местам города, естесственно, сопровождая это путесшествие интереснейшими рассказами об истории, достопримечательностях, интересных людях города! В компании Александра нам было очень комфортно, как будто мы его знаем всю жизнь! Очень рекомендуем эту экскурсию Александра! Спасибо ему за приятнейшее общение и интереснейшее путешествие!

  • М
    Марина
    17 июня 2024
    Липецк: путешествие длиною в 300 лет
    С друзьями приехали в Липецк на выходные и посетили экскурсию с Александром. Всем очень понравилась прогулка. Александр погружен в тему,
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    настоящий профессионал! К тому же очень здорово преподносит содержание экскурсии, с юмором, с вниманием к интересам и вопросам слушателей. Если вы впервые в городе и хотите его узнать и понять, экскурсия с Александром - это лучшее, что можно придумать. Рекомендуем.

  • В
    Владимир
    7 июня 2024
    Знакомство с Липецком
    Огромное спасибо Галине за увлекательное путешествие по Липецку! Экскурсия была очень интересной и позновательной!

Ответы на вопросы от путешественников по Липецку в категории «Все»

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  1. Нижний парк
  2. Самое главное
  3. Древне-Успенская церковь
  4. Христорождественский собор
  5. Дом купца Русинова
  6. Дом аптекаря Вяжлинского
Сколько стоит экскурсия по Липецку в августе 2024
Сейчас в Липецке в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 3 100 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 117 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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