Что вас ожидает:
Меловые Дивы
Не случайно привлекают людей из разных уголков нашей планеты. Каждый выбирает эти места по разным причинам, но всегда это в первую очередь стремление укрыться от мирской суеты и насладиться невероятной красотой великолепных природных пейзажей…. Это место является поистине уникальным. Едва ли в каком-нибудь другом уголке земного шара можно встретить что-либо подобное.
Дивногорье
Приезжая сюда в выходной, ты словно переносишься в другой мир и
чувствуешь себя зачарованным странником среди безбрежного моря седой ковыльной степи, мягкого свечения меловых каньонов и необычных сооружений – то ли рукотворного продолжения скал, то ли природного продолжения пещерного храма. И вся эта удивительная красота под голубым небом словно останавливает время вокруг, и неожиданно понимаешь – ты находишься в самом сердце безбрежных донских пространств.
Прогулка на теплоходе по реке Дон
Добавит изюминку в путешествие к меловым Дивам, во время которой, дети и взрослые насладятся отдыхом на свежем воздухе, вдалеке от городской суеты.
Важная информация:
Внимание! Как записаться на экскурсию:
- 1) Экскурсию турист оплачивает в офисе, вы заполняете договор и оплачивайте полную стоимость.
- 2) Мы присылаем вам договор на почту, вы его заполняете, высылаете скан, деньги переводите на карту Сбербанк.
- В случае, если вы не сможете поехать после оплаты, деньги не возвращаются, но вы сможете заменить эту экскурсию на другую, с такой же стоимостью.