Путешествие по Дону на теплоходе в «Дивный край»

Отправляемся на теплоходную прогулку по реке Дон до Дивногорья, с пешеходной экскурсии по городу...

4
2 отзыва
Отправляемся на теплоходную прогулку по реке Дон до Дивногорья, с пешеходной экскурсии по городу Лиски и посещением Дивногорского монастыря.
Путешествие по Дону на теплоходе в «Дивный край»
Путешествие по Дону на теплоходе в «Дивный край»
Путешествие по Дону на теплоходе в «Дивный край»
Путешествие по Дону на теплоходе в «Дивный край»
Путешествие по Дону на теплоходе в «Дивный край»
Путешествие по Дону на теплоходе в «Дивный край»

Что вы увидите 🤩

  • город Лиски
  • прогулка на теплоходе по реке Дон в Дивногорье
  • Природно-храмовый музей-заповедник

Что вас ожидает:

    Меловые Дивы
    Не случайно привлекают людей из разных уголков нашей планеты. Каждый выбирает эти места по разным причинам, но всегда это в первую очередь стремление укрыться от мирской суеты и насладиться невероятной красотой великолепных природных пейзажей…. Это место является поистине уникальным. Едва ли в каком-нибудь другом уголке земного шара можно встретить что-либо подобное.
    Дивногорье
    Приезжая сюда в выходной, ты словно переносишься в другой мир и
    чувствуешь себя зачарованным странником среди безбрежного моря седой ковыльной степи, мягкого свечения меловых каньонов и необычных сооружений – то ли рукотворного продолжения скал, то ли природного продолжения пещерного храма. И вся эта удивительная красота под голубым небом словно останавливает время вокруг, и неожиданно понимаешь – ты находишься в самом сердце безбрежных донских пространств.

    Прогулка на теплоходе по реке Дон

    Добавит изюминку в путешествие к меловым Дивам, во время которой, дети и взрослые насладятся отдыхом на свежем воздухе, вдалеке от городской суеты.

    Важная информация:

      Внимание! Как записаться на экскурсию:

      • 1) Экскурсию турист оплачивает в офисе, вы заполняете договор и оплачивайте полную стоимость.
      • 2) Мы присылаем вам договор на почту, вы его заполняете, высылаете скан, деньги переводите на карту Сбербанк.
      • В случае, если вы не сможете поехать после оплаты, деньги не возвращаются, но вы сможете заменить эту экскурсию на другую, с такой же стоимостью.

      Цены на экскурсию

      Для группы 1-25 человек
      Стандартный билет
      3 900 ₽

      Ответы на вопросы

      Что входит
      • транспортное обслуживание (автобус + теплоход)
      • экскурсионная программа в г. Лиски и Дивногорском монастыре
      • обед на теплоходе
      • услуги гида-сопровождающего.
      Что не входит
      • личные расходы
      Когда и сколько длится?
      Когда: 15 августа, 12 сентября 07:00
      Экскурсия длится около 15 часов
      Кто ещё будет на экскурсии?
      Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
      Нужно оплачивать всё сразу?
      Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
      А если я передумаю?
      • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
      • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
      У меня есть вопрос
      Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
      Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

      15 августа, 12 сентября 07:00

      Маршруты в.
      Маршруты в.
      Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
      Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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