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Меловые Дивы

Не случайно привлекают людей из разных уголков нашей планеты. Каждый выбирает эти места по разным причинам, но всегда это в первую очередь стремление укрыться от мирской суеты и насладиться невероятной красотой великолепных природных пейзажей…. Это место является поистине уникальным. Едва ли в каком-нибудь другом уголке земного шара можно встретить что-либо подобное.

Дивногорье

Приезжая сюда в выходной, ты словно переносишься в другой мир и

чувствуешь себя зачарованным странником среди безбрежного моря седой ковыльной степи, мягкого свечения меловых каньонов и необычных сооружений – то ли рукотворного продолжения скал, то ли природного продолжения пещерного храма. И вся эта удивительная красота под голубым небом словно останавливает время вокруг, и неожиданно понимаешь – ты находишься в самом сердце безбрежных донских пространств.

Прогулка на теплоходе по реке Дон

Добавит изюминку в путешествие к меловым Дивам, во время которой, дети и взрослые насладятся отдыхом на свежем воздухе, вдалеке от городской суеты.

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