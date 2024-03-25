Экскурсии на 1 день в Листвянке

Найдено 6 экскурсий в категории «На весь день» в Листвянке, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш лучший день на Байкале
🚗 На машине
🚣 Прогулки на каяках
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Листвянка и Байкал: культурное погружение и активный отдых
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 900 за всё до 4 чел.
Ольхон: однодневная экскурсия (с Иркутска/Листвянки)
Индивидуальная
14 часов
3 отзыва
Популярное предложение
Ольхон за один день: эксклюзивный тур с Иркутска / Листвянки
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ольхону, где каждый уголок острова пронизан историей и мистикой
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
45 000 за всё до 4 чел.
Лучший день в Листвянке
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Лучший день в Листвянке: Путешествие по музеям и природе
Познавательное путешествие по Листвянке с эксклюзивным посещением музеев и прогулкой по набережной
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 000 за всё до 4 чел.
Хайкинг по Большой Байкальской тропе (ББТ)
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе (ББТ)
Начало: Листвянка, отель Маяк
Расписание: июнь / июль / авг / сент
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 12 500 за всё до 6 чел.
Большая Байкальская тропа
Индивидуальная
9 часов
Большая Байкальская тропа
Расписание: Ежедневно в 10:00
15 000 за экскурсию
В бухту Песчаная (на катере)
🚤 На катере
🚤 На катере
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в бухту Песчаная на Байкале на катере
Откройте для себя красоту бухты Песчаная в увлекательной морской прогулке и пешем туре с гидом
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
12 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    25 марта 2024
    Экскурсия в бухту Песчаную на хивусе к ледяным чудесам Байкала
    Экскурсия проходила на больших комфортабельных хивусах, было много времени на остановках, вкусный обед, бухта по красоте превзошла ожидания! Однако жаль,
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    что волшебного байкальского льда увидеть не удалось, так сезон закончился, жаль, что об этом не предупреждают, мы именно за ним и ехали (в описании он значился). Также экскурсия предназначена для 18 человек, по факту было 40, мы катались на 2 хивусах, а экскурсовод перемещалась из одного СВП в другое

  • М
    Михнева
    20 марта 2024
    Экскурсия в бухту Песчаную на хивусе к ледяным чудесам Байкала
    Экскурсия была на высоте. Ради этого дня мы приехали не зря из Красноярска. И торосы, и каток на озере и бухта Песчаная. Обед на льду Байкала - горячее, салат, чай/кофе, кексик. Гид Кристина очень замечательный повествователь. Большой Хивус. Спасибо!
  • Т
    Татьяна
    20 марта 2024
    Ольхон: групповая однодневная экскурсия (из Иркутска/Листвянки)
    18 марта 2024 г. прошла интересная поездка из Листвянки на микроавтобусе на остров Ольхон. Водителем был Роман, который в поездке
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    рассказывал про места, которые проезжали. А когда выехали на лёд Байкала, то останавливались в местах, где замёрзшая вода Байкала сделала гроты. Это фантастическая картина, которую надо видеть. Также мы поднимались на священную гору, на которой шаманы совершали обряды. В завершении нас покормили вкусным обедом. Дорога на Ольхон неблизкая, но те впечатления, которые мы получили, стоят того, что в эту поездку надо было ехать. Спасибо водителю Роману, сопровождающего нас в поездке.

  • Е
    Екатерина
    9 марта 2024
    Ваш лучший день на Байкале
    Мы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую из локаций,загадывали вместе желания, любуясь
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    истоком Ангары, обедали в бурятской юрте. Звезду снимаю за некорректную информацию про дополнительные расходы, они не соответствуют совершенно действительности, публикую экскурсию необходимо проверять такие данные. Попали в неловкую ситуацию с Хаски (которые даже не похожи на Хасок), вместо заявленных 1700 заплатили 3000. Цены на вход в музеи также иные.

    Мы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую изМы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую изМы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую из
  • А
    Анна
    4 марта 2024
    Великолепная Листвянка + исторические Тальцы
    Все прошло хорошо) спасибо за индивидуальный подход
  • Б
    Борис
    19 февраля 2024
    Ваш лучший день на Байкале
    У нас был гид Андрей, весёлый и добродушный дядька, был очень приветлив с нами и с нашими детьми. Построил интересный маршрут, подробно отвечал на всё наши вопросы! Очень довольны экскурсией! В восторге от Байкала!
  • О
    Ольга
    16 февраля 2024
    Ольхон: однодневная экскурсия (с Иркутска/Листвянки)
    Ездили на экскурсию на хивусе в Бухта песчаная. Все понравилось) в середине экскурсии был по плану плотный и вкусный обед👍 сама экскурсия очень завораживающая. Комфортный и теплый хивус. Экскурсией остались довольны😊
  • И
    Ирина
    12 января 2024
    Лучший день в Листвянке
    Замечательный гид Тамара!!! всегда была на связи, вовремя забрала нас из отеля. Мы были с дочкой легко одеты - Тамара
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    дала нам теплые варежки и шарфы. Много рассказывала о истории, мне кажется Тамару не переслушаеш))))) В следующий раз когда будем в Иркутске обязательно поедем еще на какую нибудь экскурсию и только с Тамарой))) Она просто чудо, именно она нас так заинтересовала Байкалом, Иркутском)))))

  • А
    Алексей
    22 октября 2023
    Ваш лучший день на Байкале
    Отличная экскурсия! Перед поездкой все подробно обговорили с организатором, помимо основной программы согласовали корректировку маршрута по моим пожеланиям. Всё очень
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    понравилось: интересные рассказы об истории и современной жизни Иркутска, о деревянном зодчестве окрестных деревень, посещение музея, а также прогулки на катере и по Листвянке. Увёз с собой приятные впечатления!

  • Л
    Люба
    5 октября 2023
    Идеальный Байкал - поселок Порт-Байкал (+ п. Листвянка)
    Это было просто нереально! Показали самые красивые места поселка Порт-Байкал, рассказали историю, легенды и все о флоре и фауне Байкала. Очень довольна экскурсией

Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "На весь день" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 12 500 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Листвянку на 1 день, гиды Листвянки подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Листвянку так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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