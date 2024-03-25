1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Листвянка и Байкал: культурное погружение и активный отдых
Ваше путешествие по Листвянке - это слияние истории, культуры и природы Байкала в одном незабываемом дне
Начало: От вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Популярное предложение
Ольхон за один день: эксклюзивный тур с Иркутска / Листвянки
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Ольхону, где каждый уголок острова пронизан историей и мистикой
Начало: В отеле или аэропорту Иркутска
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
45 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Лучший день в Листвянке: Путешествие по музеям и природе
Познавательное путешествие по Листвянке с эксклюзивным посещением музеев и прогулкой по набережной
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Хайкинг по Большой Байкальской тропе (ББТ)
Начало: Листвянка, отель Маяк
Расписание: июнь / июль / авг / сент
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 12 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Расписание: Ежедневно в 10:00
15 000₽ за экскурсию
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в бухту Песчаная на Байкале на катере
Откройте для себя красоту бухты Песчаная в увлекательной морской прогулке и пешем туре с гидом
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
12 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия25 марта 2024Экскурсия в бухту Песчаную на хивусе к ледяным чудесам БайкалаЭкскурсия проходила на больших комфортабельных хивусах, было много времени на остановках, вкусный обед, бухта по красоте превзошла ожидания! Однако жаль,
- ММихнева20 марта 2024Экскурсия в бухту Песчаную на хивусе к ледяным чудесам БайкалаЭкскурсия была на высоте. Ради этого дня мы приехали не зря из Красноярска. И торосы, и каток на озере и бухта Песчаная. Обед на льду Байкала - горячее, салат, чай/кофе, кексик. Гид Кристина очень замечательный повествователь. Большой Хивус. Спасибо!
- ТТатьяна20 марта 2024Ольхон: групповая однодневная экскурсия (из Иркутска/Листвянки)18 марта 2024 г. прошла интересная поездка из Листвянки на микроавтобусе на остров Ольхон. Водителем был Роман, который в поездке
- ЕЕкатерина9 марта 2024Мы путешествовали с гидом Тамарой, великолепный гид, которая знает очень много фактов,сопровождала своими рассказами каждую из локаций,загадывали вместе желания, любуясь
- ААнна4 марта 2024Великолепная Листвянка + исторические ТальцыВсе прошло хорошо) спасибо за индивидуальный подход
- ББорис19 февраля 2024У нас был гид Андрей, весёлый и добродушный дядька, был очень приветлив с нами и с нашими детьми. Построил интересный маршрут, подробно отвечал на всё наши вопросы! Очень довольны экскурсией! В восторге от Байкала!
- ООльга16 февраля 2024Ездили на экскурсию на хивусе в Бухта песчаная. Все понравилось) в середине экскурсии был по плану плотный и вкусный обед👍 сама экскурсия очень завораживающая. Комфортный и теплый хивус. Экскурсией остались довольны😊
- ИИрина12 января 2024Замечательный гид Тамара!!! всегда была на связи, вовремя забрала нас из отеля. Мы были с дочкой легко одеты - Тамара
- ААлексей22 октября 2023Отличная экскурсия! Перед поездкой все подробно обговорили с организатором, помимо основной программы согласовали корректировку маршрута по моим пожеланиям. Всё очень
- ЛЛюба5 октября 2023Идеальный Байкал - поселок Порт-Байкал (+ п. Листвянка)Это было просто нереально! Показали самые красивые места поселка Порт-Байкал, рассказали историю, легенды и все о флоре и фауне Байкала. Очень довольна экскурсией
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «На весь день»
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Сколько стоит экскурсия по Листвянке в июне 2024
Сейчас в Листвянке в категории "На весь день" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 12 500 до 45 000. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Листвянку на 1 день, гиды Листвянки подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Листвянку так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024