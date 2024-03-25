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рассказывал про места, которые проезжали. А когда выехали на лёд Байкала, то останавливались в местах, где замёрзшая вода Байкала сделала гроты. Это фантастическая картина, которую надо видеть. Также мы поднимались на священную гору, на которой шаманы совершали обряды. В завершении нас покормили вкусным обедом. Дорога на Ольхон неблизкая, но те впечатления, которые мы получили, стоят того, что в эту поездку надо было ехать. Спасибо водителю Роману, сопровождающего нас в поездке.