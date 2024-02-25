7 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Групповая экскурсия на «Хивусе» по Байкалу: бухта Песчаная и другие красоты
Бухта Песчаная - одно из самых живописных мест Байкала. Вас ждут уникальные природные объекты и комфортное путешествие на судне на воздушной подушке
Начало: Поселок Листвянка
Расписание: В 10:00
9 авг в 10:00
10 авг в 10:00
15 000₽ за человека
7 часов
Водная прогулка
Музеи в Листвянке и Тальцах + сплав на байдарках по Байкалу и Ангаре
Насладитесь водной прогулкой на байдарках по Байкалу и Ангаре, посетите Байкальский лимнологический музей и архитектурно-этнографический музей Тальцы
Начало: Листвянка, мост на впадении р. Крестовка в Байкал
Расписание: Любой день по вашему запросу
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
от 24 000₽ за всё до 4 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная экскурсия в музей «Тальцы» из Листвянки
Познакомьтесь с культурой народов Прибайкалья в этномузее «Тальцы». В программе: осмотр экспозиций, рассказ о жизни и традициях, обед в трактире
Начало: Пос. Листвянка
Расписание: круглогогично
10 авг в 10:00
18 авг в 10:00
8 800₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна25 февраля 2024Все прошло хорошо) посмотрели все что запланировали
Ответы на вопросы от путешественников по Листвянке в категории «Популярные экскурсии»
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