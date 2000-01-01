Дог-трекинг в Пади крестовой

Дог-трекинг в Листвянке: Групповая экскурсия с преодолением препятствий

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Пешеходная. Важно! Программа рассчитана на группы не более 5 человек.
Дог-трекинг в Пади крестовой
Дог-трекинг в Пади крестовой
Дог-трекинг в Пади крестовой
Дог-трекинг в Пади крестовой
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Дог-трекинг в последнее время набирает все большую популярность на территории нашей страны и Байкал не стал исключением. Это активный отдых с привлечением пушистых друзей. Ранее в Европе и Северной Америке проводились соревнования по каникроссу – это когда участники вместе со своими четвероногими друзьями устраивали забеги по пересеченной местности на время. Со временем появился формат для туристов, не представляющих свою жизнь без общения с собаками. Участники гуляют с собаками по пересеченной местности и выбирают время и расстояние, которое предлагает организатор. Собаки помогают преодолевать препятствия на трассе и дарят множество положительных эмоций.

Программа

  • Встреча с гостями в Листвянке на базе;
  • Инструктаж по правилам поведения и общения с собакой, экипировка;
  • Поход по пади крестовой;
  • Чаепитие или обед;
  • Возвращение к месту отправления.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка Обед Сопровождение
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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