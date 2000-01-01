Описание

Дог-трекинг в последнее время набирает все большую популярность на территории нашей страны и Байкал не стал исключением. Это активный отдых с привлечением пушистых друзей. Ранее в Европе и Северной Америке проводились соревнования по каникроссу – это когда участники вместе со своими четвероногими друзьями устраивали забеги по пересеченной местности на время. Со временем появился формат для туристов, не представляющих свою жизнь без общения с собаками. Участники гуляют с собаками по пересеченной местности и выбирают время и расстояние, которое предлагает организатор. Собаки помогают преодолевать препятствия на трассе и дарят множество положительных эмоций.