Дог-трекинг в Листвянке: Групповая экскурсия с преодолением препятствий
Пешеходная. Важно! Программа рассчитана на группы не более 5 человек.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Дог-трекинг в последнее время набирает все большую популярность на территории нашей страны и Байкал не стал исключением. Это активный отдых с привлечением пушистых друзей. Ранее в Европе и Северной Америке проводились соревнования по каникроссу – это когда участники вместе со своими четвероногими друзьями устраивали забеги по пересеченной местности на время. Со временем появился формат для туристов, не представляющих свою жизнь без общения с собаками. Участники гуляют с собаками по пересеченной местности и выбирают время и расстояние, которое предлагает организатор. Собаки помогают преодолевать препятствия на трассе и дарят множество положительных эмоций.
Программа
- Встреча с гостями в Листвянке на базе;
- Инструктаж по правилам поведения и общения с собакой, экипировка;
- Поход по пади крестовой;
- Чаепитие или обед;
- Возвращение к месту отправления.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка Обед Сопровождение
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Листвянке
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Дата и количество участников выбирается при бронировании