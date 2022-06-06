Рождественские каникулы на самом большом катке в мире! В январе на Байкале среди заснеженных гор и бескрайних просторов мы застанем самый прозрачный первозданный лед.

Программа тура по дням

1 день Встреча – переезд в поселок Сарма (260 км)

Встреча группы в 8.30 на ЖД вокзале и в 9.00 в аэропорту г. Иркутск, переезд в поселок Сарма (260 км.) По пути мы пересечем Приморский хребет и таинственные Тажеранские степи. По прибытию размещение на базе отдыха и знакомство с участниками. После чего долгожданный выход на лед. Идем кататься на коньках по первому в сезоне Байкальскому льду. Как правило он еще совсем без снега, как зеркало. Вблизи от берега расположены два острова: Большой и Малый Тойнак. В свободное время можно прогуляться по берегу, подняться на мыс и осмотреть скалы.

2 день Прогулка по ущелью реки Сарма (12 км )

Зимой она замерзает и образует красивый ледяной желоб, по которому можно прогуляться. Ущелье впечатляет огромными скальными стенами. Само слово «сарма» – знаковое для местных жителей. Каждому из них это имя известно с детства. Ведь так величают один из сильнейших и непредсказуемых байкальских ветров, который вырывается из стен этого ущелья на бескрайние просторы озера.

3 день Переезд до столицы острова Ольхон – посёлка Хужир (65 км) – мыс Бурхан

Сегодня мы отправимся на остров Ольхон, совершим переправу на Хивусе (катер на воздушной подушке). Дорога проходит вдоль залива Малое море в котором расположено много различных островов причудливой формы, остановимся полюбоваться самыми крупными Огой и Замогой. После обеда посетим знаменитый мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка. И покатаемся на коньках по блестящему льду озера. Сделаем потрясающие фотографии прибрежных скал и ледяных образований в свете закатного солнца. Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых образов Байкала.

4 день Экскурсия на северную оконечность острова Ольхон – мыс Хобой (80 км)

Географическая особенность мыса Хобой заключается в том, что он расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров. Сам мыс представляет собой плоскую каменную плиту, напоминающую своей формой клык зверя. Хобой по-бурятски клык, коренной зуб. В хорошую погоду с вершины мыса Хобой виден полуостров Святой Нос. Мыс Хобой необычайно живописное место острова Ольхон. Одной из главной его особенностью являются следы эрозии. Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты, проточили в камне множество сквозных отверстий. Один такой сквозной Вы найдете в скале Дева. Он настолько велик, что в нем во весь рост может встать взрослый человек. С вершины мыса Хобой открываются невероятной красоты виды на Байкальский хребет, его естественное продолжение, поднимающееся из воды – Ушканьи острова, на мыс Рытый и на Баргузинский залив.

5 день Хужир (4-10 км)

На рассвете сходим на соседнюю возвышенность, где установлена беседка и откуда открываются красивые панорамы поселка и пролива Малое море. Так же можно взять напрокат велосипеды на шипованных колесах и совершить велопрогулку вдоль берегов Малого моря, прямо по льду; сходить в музей, обойти все сувенирные лавки.

6 день Переезд в Иркутск с заездом в Листвянку, музей Байкала (430 км)