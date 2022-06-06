Хрустальный Байкал на Рождество

Рождественские каникулы на самом большом катке в мире! В январе на Байкале среди заснеженных гор

5
3 отзыва
Рождественские каникулы на самом большом катке в мире! В январе на Байкале среди заснеженных гор и бескрайних просторов мы застанем самый прозрачный первозданный лед.
Хрустальный Байкал на Рождество
Хрустальный Байкал на Рождество
Хрустальный Байкал на Рождество
Хрустальный Байкал на Рождество
Хрустальный Байкал на Рождество
Хрустальный Байкал на Рождество
Хрустальный Байкал на Рождество
Хрустальный Байкал на Рождество
Хрустальный Байкал на Рождество
Хрустальный Байкал на Рождество
Хрустальный Байкал на Рождество
Хрустальный Байкал на Рождество
Хрустальный Байкал на Рождество
Хрустальный Байкал на Рождество
Хрустальный Байкал на Рождество
Хрустальный Байкал на Рождество
Хрустальный Байкал на Рождество
Хрустальный Байкал на Рождество
Хрустальный Байкал на Рождество
Хрустальный Байкал на Рождество
Хрустальный Байкал на Рождество
Ближайшие даты:
04
янв

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • посмотрим на множество прекрасных и по-своему уникальных островов, рельеф которых заставляет работать воображение по полной; самый крупный из них — остров Огой, с буддистской ступой просветления;
  • покатаемся на коньках по первозданному чистому Байкальскому льду;
  • побываем в окутанный шаманскими поверьями поселок Хужир, где на закате посетишь знаменитый мыс Бурхан;
  • увидим мыс Хобой, с его вершины открываются невероятной красоты виды на Байкальский хребет, его естественное продолжение, поднимающееся из воды – Ушканьи острова, на мыс Рытый и на Баргузинский залив.

Программа тура по дням

1 день
Встреча – переезд в поселок Сарма (260 км)

Встреча группы в 8.30 на ЖД вокзале и в 9.00 в аэропорту г. Иркутск, переезд в поселок Сарма (260 км.)

По пути мы пересечем Приморский хребет и таинственные Тажеранские степи.

По прибытию размещение на базе отдыха и знакомство с участниками.

После чего долгожданный выход на лед.

Идем кататься на коньках по первому в сезоне Байкальскому льду.

Как правило он еще совсем без снега, как зеркало.

Вблизи от берега расположены два острова: Большой и Малый Тойнак.

В свободное время можно прогуляться по берегу, подняться на мыс и осмотреть скалы.

Встреча – переезд в поселок Сарма (260 км)Встреча – переезд в поселок Сарма (260 км)Встреча – переезд в поселок Сарма (260 км)Встреча – переезд в поселок Сарма (260 км)
2 день
Прогулка по ущелью реки Сарма (12 км )

Зимой она замерзает и образует красивый ледяной желоб, по которому можно прогуляться.

Ущелье впечатляет огромными скальными стенами.

Само слово «сарма» – знаковое для местных жителей.

Каждому из них это имя известно с детства.

Ведь так величают один из сильнейших и непредсказуемых байкальских ветров, который вырывается из стен этого ущелья на бескрайние просторы озера.

Прогулка по ущелью реки Сарма (12 км )Прогулка по ущелью реки Сарма (12 км )Прогулка по ущелью реки Сарма (12 км )Прогулка по ущелью реки Сарма (12 км )
3 день
Переезд до столицы острова Ольхон – посёлка Хужир (65 км) – мыс Бурхан

Сегодня мы отправимся на остров Ольхон, совершим переправу на Хивусе (катер на воздушной подушке).

Дорога проходит вдоль залива Малое море в котором расположено много различных островов причудливой формы, остановимся полюбоваться самыми крупными Огой и Замогой.

После обеда посетим знаменитый мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка.

И покатаемся на коньках по блестящему льду озера.

Сделаем потрясающие фотографии прибрежных скал и ледяных образований в свете закатного солнца.

Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых знаменитых образов Байкала.

Переезд до столицы острова Ольхон – посёлка Хужир (65 км) – мыс БурханПереезд до столицы острова Ольхон – посёлка Хужир (65 км) – мыс БурханПереезд до столицы острова Ольхон – посёлка Хужир (65 км) – мыс БурханПереезд до столицы острова Ольхон – посёлка Хужир (65 км) – мыс Бурхан
4 день
Экскурсия на северную оконечность острова Ольхон – мыс Хобой (80 км)

Географическая особенность мыса Хобой заключается в том, что он расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров.

Сам мыс представляет собой плоскую каменную плиту, напоминающую своей формой клык зверя.

Хобой по-бурятски клык, коренной зуб.

В хорошую погоду с вершины мыса Хобой виден полуостров Святой Нос.

Мыс Хобой необычайно живописное место острова Ольхон.

Одной из главной его особенностью являются следы эрозии.

Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты, проточили в камне множество сквозных отверстий.

Один такой сквозной Вы найдете в скале Дева.

Он настолько велик, что в нем во весь рост может встать взрослый человек.

С вершины мыса Хобой открываются невероятной красоты виды на Байкальский хребет, его естественное продолжение, поднимающееся из воды – Ушканьи острова, на мыс Рытый и на Баргузинский залив.

Экскурсия на северную оконечность острова Ольхон – мыс Хобой (80 км)Экскурсия на северную оконечность острова Ольхон – мыс Хобой (80 км)Экскурсия на северную оконечность острова Ольхон – мыс Хобой (80 км)Экскурсия на северную оконечность острова Ольхон – мыс Хобой (80 км)
5 день
Хужир (4-10 км)

На рассвете сходим на соседнюю возвышенность, где установлена беседка и откуда открываются красивые панорамы поселка и пролива Малое море.

Так же можно взять напрокат велосипеды на шипованных колесах и совершить велопрогулку вдоль берегов Малого моря, прямо по льду; сходить в музей, обойти все сувенирные лавки.

Хужир (4-10 км)Хужир (4-10 км)Хужир (4-10 км)Хужир (4-10 км)
6 день
Переезд в Иркутск с заездом в Листвянку, музей Байкала (430 км)

Встанем очень рано, чтобы по пути в Иркутск сделать петлю и заехать в Листвянку.

Знаменитый туристический поселок, где у нас будет возможность сходить в музей Байкала, где мы узнаем о происхождении Байкала, о его климате, растительном и животном мире, истории исследования и многое другое.

Увидим разнообразную экспозицию, настоящих нерп в огромных аквариумах и даже совершим виртуальное погружение на дно Байкала.

Также поднимемся на камень Черского, откуда открывается панорама на устье Реки Ангары и Байкала – единственной реки, вытекающей из озера.

Возвращение в Иркутск, где у нас будет возможность перед отъездом совершить прогулку по исторической части города.

Отъезд участников.

Переезд в Иркутск с заездом в Листвянку, музей Байкала (430 км)Переезд в Иркутск с заездом в Листвянку, музей Байкала (430 км)Переезд в Иркутск с заездом в Листвянку, музей Байкала (430 км)

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах Байкальский берег, Ольхонский терем или аналогичных (2-3-4 х местное размещение (односпальные кровати), туалет и душ на этаже или в номере).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Иркутск – пос. Хужир – пос. Листвянка – г. Иркутск
  • Проживание на турбазах
  • Питание на маршруте
  • Сопровождение гидом
  • Общественное снаряжение (коньки, котлы, газовое оборудование и баллоны)
  • Общественная аптечка
  • Страховка от н/с
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура (в дороге)
  • Кафе и сувениры
  • Баня
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и обувь:
- Ботинки треккинговые
- Куртка ветрозащитная (возможно горнолыжная)
- Штаны ветрозащитные, утепленные (возможно комбинезон)
- Куртка утепленная (пуховик)
- Шапка утепленая, теплый бафф
- Кофта утепленная (флисовая)
- Носки треккинговые (2 пары, синтетические)
- Носки шерстяные и х/б (по 1 паре)
- Балаклава (возможно маска ветрозащитная)
- Варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные)
- Нательное белье
- Комплект термобелья

Что взять еще:
- Тарелка, ложка, кружка (не керамические), нож, спички
- Аптечка личная, в случае хронических заболеваний (общественная аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора)
- Средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, туалетная бумага, принадлежности для девочек и пр.)
- Термос (1 литр)
- Очки солнцезащитные (маска горнолыжная)
- Фонарик (лучше налобный) + зап. комплект батареек
- Фотоаппарат (видеокамера)

Документы:
- Паспорт
- Полис страхования
- Деньги на дополнительные расходы

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Необходимая физическая подготовка

Этот тур подойдет всем любителям активного отдыха вне зависимости от физической формы и спортивной подготовки.

Умение кататься на коньках необязательно.

Как организовано питание в туре?

Питание на маршруте готовят инструкторы совместно с туристами.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
6 июня 2022
Респект, удачи во всем. Спасибо!!!
Л
6 мая 2022
Комфортное размещение, удобный трансфер, вкусная еда, внимательное отношение.
Н
10 янв 2022
Очень довольны принимающей стороной. Организация тура на высшем уровне, до поездки ответили на все вопросы, которые помогли правильно подготовиться, программа тура разнообразна и очень интересна. И все бытовые нюансы проживания и питания без всяких нареканий!

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