Каякинг на Байкале

Однодневная экскурсия в Листвянке: катание на каяках с детальным инструктажем

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Катание на каяках.

Важно! Информация о транспорте: каяки Trinidad Dagger производства США – двухместные и одноместные пластиковые. Дневной тур проходит в сопровождении опытного инструктора.

Перед выходом в море про водится детальный инструктаж по обращению с каяком и технике безопасности при нахож дении на воде. В комплект снаряжения входят весла, спасательный жилет, юбка, драйбэг. Внимание! На данную программу допускаются дети от 10 лет и старше при сопровождении взрослых.
Каякинг на Байкале
Каякинг на Байкале
Каякинг на Байкале
Каякинг на Байкале
Каякинг на Байкале
Каякинг на Байкале

Что вас ожидает:

  • Листвянка
  • Кругобайкальская железная дорога
  • Большие коты
  • Ангара
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Мы предлагаем на выбор три маршрута. Каждый из этих маршрутов уникален. В пути Вас будет ждать вкусный обед, остановки в красивых местах. Увидите природу Байкала совершенно с другого ракурса.

Первый маршрут: Листвянка – Кругобайкальская железная дорога через исток Ангары (6-10 часов)

Второй маршрут: Листвянка – Большие Коты вдоль ББТ (6-8 часов).

Третий маршрут: Листвянка – вниз по Ангаре до Тальцов (6-8 часов).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Аренда каяка Помощь инструктора Обед по программе
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
Необычные
На весь день

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