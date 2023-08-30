Мы предлагаем на выбор три маршрута. Каждый из этих маршрутов уникален. В пути Вас будет ждать вкусный обед, остановки в красивых местах. Увидите природу Байкала совершенно с другого ракурса.

Первый маршрут: Листвянка – Кругобайкальская железная дорога через исток Ангары (6-10 часов)

Второй маршрут: Листвянка – Большие Коты вдоль ББТ (6-8 часов).

Третий маршрут: Листвянка – вниз по Ангаре до Тальцов (6-8 часов).