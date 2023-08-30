Однодневная экскурсия в Листвянке: катание на каяках с детальным инструктажем
Катание на каяках.
Важно! Информация о транспорте: каяки Trinidad Dagger производства США – двухместные и одноместные пластиковые. Дневной тур проходит в сопровождении опытного инструктора.
Перед выходом в море про водится детальный инструктаж по обращению с каяком и технике безопасности при нахож дении на воде. В комплект снаряжения входят весла, спасательный жилет, юбка, драйбэг. Внимание! На данную программу допускаются дети от 10 лет и старше при сопровождении взрослых.
Важно! Информация о транспорте: каяки Trinidad Dagger производства США – двухместные и одноместные пластиковые. Дневной тур проходит в сопровождении опытного инструктора.
Перед выходом в море про водится детальный инструктаж по обращению с каяком и технике безопасности при нахож дении на воде. В комплект снаряжения входят весла, спасательный жилет, юбка, драйбэг. Внимание! На данную программу допускаются дети от 10 лет и старше при сопровождении взрослых.
Что вас ожидает:
- Листвянка
- Кругобайкальская железная дорога
- Большие коты
- Ангара
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 72 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Мы предлагаем на выбор три маршрута. Каждый из этих маршрутов уникален. В пути Вас будет ждать вкусный обед, остановки в красивых местах. Увидите природу Байкала совершенно с другого ракурса.
Первый маршрут: Листвянка – Кругобайкальская железная дорога через исток Ангары (6-10 часов)
Второй маршрут: Листвянка – Большие Коты вдоль ББТ (6-8 часов).
Третий маршрут: Листвянка – вниз по Ангаре до Тальцов (6-8 часов).
Ответы на вопросы
- Что входит
- Аренда каяка Помощь инструктора Обед по программе
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 10:00Экскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.8 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Листвянке
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Можно с детьми
Необычные
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Дата и количество участников выбирается при бронировании