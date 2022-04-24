В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно. Автотранспортом : примерно 70 км. Общая продолжительность : ориентировочно 1 ч.

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно. Общая протяжённость маршрута пешком : примерно 3 км. Автотранспортом : примерно 10 км. Общая продолжительность : ориентировочно 3 ч.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением на батискафе.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке "Камень Черского" , откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка – одно из самых популярных мест на Байкале.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Название поселку дано не случайно.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.