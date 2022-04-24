Классика весенней Листвянки

Листвянка - одно из самых известных мест отдыха в Прибайкалье

4.7
3 отзыва
Листвянка – одно из самых известных мест отдыха в Прибайкалье и идеальное место для начала знакомства с Байкалом. Нас ждут интересные экскурсии, новые впечатления и комфортный отдых.
Классика весенней Листвянки
Классика весенней Листвянки
Классика весенней Листвянки
Классика весенней Листвянки
Классика весенней Листвянки
Классика весенней Листвянки
Классика весенней Листвянки
Классика весенней Листвянки
Классика весенней Листвянки
Классика весенней Листвянки
Классика весенней Листвянки
Классика весенней Листвянки
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает 🤩

Потрясающая панорама Байкала
Потрясающая панорама Байкала
На кресельном подъемнике поднимемся на знаменитую обзорную площадку Камень Черского
Байкальская обсерватория
Байкальская обсерватория
Увидим телескоп, который является самым большим не только на побережье Байкала, но и во всей России
Неординарный Музей озера Байкал
Неординарный Музей озера Байкал
Виртуально погрузимся в батискафе на дно озера!

Программа тура по дням

1 день
Иркутск – Листвянка

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Переезд в поселок Листвянка.

Размещение в гостинице.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.   
Автотранспортом: примерно 70 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.  

Иркутск – Листвянка
2 день
Подъем на смотровую площадку Камень Черского. Лимнологический музей

Обзорная пешая экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке "Камень Черского", откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень – исток реки Ангары.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением на батискафе.

Возвращение в гостиницу.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.   
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км. Автотранспортом: примерно 10 км.   
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.  

Подъем на смотровую площадку Камень Черского. Лимнологический музейПодъем на смотровую площадку Камень Черского. Лимнологический музейПодъем на смотровую площадку Камень Черского. Лимнологический музейПодъем на смотровую площадку Камень Черского. Лимнологический музейПодъем на смотровую площадку Камень Черского. Лимнологический музей
3 день
Свободный день в Листвянке

Свободный день в Листвянке.

Листвянка – одно из самых популярных мест на Байкале.

Ее часто называют визитной карточкой озера.

Именно отсюда для большинства туристов и начинается знакомство с красотами Прибайкалья.

Название поселку дано не случайно.

Если вы прогуляетесь по окрестностям, то обязательно обратите внимание на большое количество растущих в этих местах лиственниц.

Прекрасный лес, начинающийся сразу за поселком, позволит вам соприкоснуться с нетронутой цивилизацией дикой природой, богатой и разнообразной.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.   

Свободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в ЛиствянкеСвободный день в Листвянке
4 день
Байкальская астрофизическая обсерватория

Поездка в Байкальскую астрофизическую обсерваторию.

Пешая прогулка до обзорной площадки.

Знакомство с 2 телескопами.

Возвращение в гостиницу.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.    
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 5 км. Автотранспортом: примерно 10 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 3 ч.  

Байкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерваторияБайкальская астрофизическая обсерватория
5 день
Отъезд

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

В этот день питание не включено и оплачивается дополнительно.   
Автотранспортом: примерно 70 км.    
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч. 

Проживание

Тур предусматривает размещение в хостеле или гостинице на ваш выбор.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб.:

 хостелэкономстандарт
2-хместный номер43 40043 40052 000
доплата за одноместное размещение-6 00012 000

Хостел размещение: Листвянка — Турбаза Обитаемый остров — место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже). 

Эконом – размещение: Листвянка — Гостиница Арабеска — 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров).

Стандарт – размещение: Листвянка — Гостиница Байкальский Кедр или Байкальские сезоны — 2-местный номер (удобства в номере).

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение, согласно выбранной категории
  • Транспортные услуги:
  • День 1: Иркутск – Листвянка
  • День 2: По Листвянке
  • День 4: По Листвянке4
  • День 5: Листвянка – Иркутск
  • Экскурсионные услуги:
  • День 2: посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 2: посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 4: Байкальская астрофизическая обсерватория
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание: день 1-5
  • Дополнительные услуги и развлечения
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки
  • Сменная обувь
  • Теплая куртка и брюки
  • Свитер или толстовка
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 50% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Е
24 апр 2022
Все понравилось, не пожалели, что решили съездить на Байкал! Застали удивительный период, когда на Байкале и лёд, и вода! В один день прокатились на льду на хивусе, и по воде на катере с прозрачным дном! Но это в тур не входит, платили сами. Восхитительная красота! Также можно подкорректировать тур, убрав свободный день. Времени каждый день оставалось достаточно, особенно в первый день, в который заявлен только заезд.
В
6 июня 2022
Спасибо вам за проявленную работу! Ездила я одна и немного нервничала, но вы все подготовили и от беспокойства не осталось и следа. Дней тура в моей путевке было мало, хотелось бы получить от них по максимуму. В разгар сезона свободный день наверняка позволяет путешественникам в полной мере познакомиться с сокровенными местами Байкала, но в не сезон - превращается в лотерею. Не всегда могут попасться люди на обзорную экскурсию, может не хватить мест в другой - что немного грустно. И день превращается в бесцельное брожение по острову, без возможностей, особенно если ты один. В не сезон моей рекомендацией будет и второй день разнообразить каким-нибудь занятием.
Желаю вам развития и много-много туристов!
Е
24 апр 2022
В общем и целом организацией довольны. Все, что заявлено, исполнили. Форсможоры решали быстро и так, что мы о них узнали совершенно случайно. Жалко только, что отель, где нас поселили, находится не в самой Листвянке, а в часе ходьбы от неё. А так все здорово, постоянно держали связь с организаторами по вацапу.

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