Лето давно уже прошло, а осень перестала играть яркими красками, до нового года целых два месяца, вокруг лишь промозглый серый плен московских каменных джунглей, а так хочется чего-то волшебного… Белоснежной пелены на сопках, ветвистых лап вековых елей окутанных мириадами снежинок и бесконечного звездного неба! Так хочется оказаться в самой настоящей зимней сказке! Слепить снеговика, покататься на лыжах, увидеть величественный Байкал, еще не скованный льдом на расстоянии вытянутой руки, и выпить горячего глинтвейна, разглядывая заснеженный пейзаж за окном. Тур проходит в сборном формате, но мы также можем предложить индивидуальное путешествие с учетом удобных вам дат.

Программа тура по дням

1 день Иркутск – Тальцы – Листвянка

Добро пожаловать в зимнюю сказку Сибири! 10:00 В аэропорту вас встретит гид и на комфортабельном автобусе и проведет через весь тур ярким и запоминающимся маршрутом! Первая остановка – архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – это уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв. под открытым небом! Увидим быт и одежду народов тех времен, а также можно поучаствовать в забавах – прокатиться с горки на шкуре или по снегу на санях, запряжённых лошадкой, устроить бой мешками или пройтись на настоящих ходулях! Далее – небольшой переезд до места, где вас ждет вкуснейший обед в ресторане на берегу Ангары с великолепным видом. Следующая остановка – Байкальский музей. Вместе с гидом вы познакомитесь с обитателями местной флоры и фауны, увидите в живую нерпу, байкальского омуля и даже узнаете кто такая голомянка! Сможете «погрузиться» на самое дно в батискафе, туда, куда никогда не попадает солнечный свет… Ближе к вечеру – размещение в уютных номерах «Усадьбы Демидова». Вечером вас ждет восхитительный ужин, в маленьком и уютном ресторанчике, с большими окнами и душевной обстановкой! Вкуснейшие блюда от от шеф-повара, кружечка глинтвейна, треск поленьев в печи и бескрайнее звездное небо – волшебный вечер…

2 день Листвянка – КБЖД – Танхой

Сегодня вас ждет путешествие по волнам Байкала! Несмотря на то, что везде уже лежит снег – температура воды в Байкале всё ещё плюсовая, и поэтому у вас есть прекрасная возможность пересечь Байкал на борту теплохода. Мы пройдем вдоль участка железной дороги, откуда отправляются поезда теперь уже только с туристическими группами, желающими увидеть творение инженерного гения. Сделаем несколько остановок, чтобы оценить масштаб строительства, пройтись под сводами тоннелей и сделать множество неповторимых фотографий на память! После прогулок по тоннелям – обед в теплой кают-компании корабля. Вечером – прибытие на восточное побережье Байкала и размещение в коттедже «Окна на Байкал». И, конечно же, вкусный ужин! Гид покажет свое мастерство в приготовлении традиционного блюда – ухи на байкальской рыбе, и привлечет вас к процессу, поделившись некоторыми секретами. После ужина у вас будет свободное время, отдыхайте, завтра будет очень насыщенный день.

3 день Танхой – Аршан

За окном встает солнце, раскрашивая запутавшиеся в ветвях деревьев снежинки яркими всполохами, заботливый гид уже заварил горячий чай на сибирских травах и накрыл для вас завтрак на кухне. После завтрака отправляемся на экскурсию в визит-центр «Байкал заповедный» – прекрасно оснащенный туристический центр мирового уровня, ставший «визитной карточкой» заповедных территорий Байкальского региона. После вы отправитесь на прогулку на настоящих охотничьих камусных лыжах по заснеженной тайге! Насладитесь чистым воздухом и нетронутой природой, узнаете о роли снега в жизни животных и птиц. После прогулки на лыжах – переезд в кафе «Кузьминки», где хозяйка встретит вас с вкуснейшим домашним обедом. Прощаемся с Танхоем и отправляемся к подножью Саянских гор, в небольшой поселок – Аршан, знаменитый своими горячими целебными источниками, живописными видами, красивейшими водопадами. По прибытии – ужин в ресторане и отдых.

4 день Аршан – пос. Вышка – Иркутск

Сегодняшний день вы посвятите знакомству с культурой буддизма, пришедшей к нам с территории тибетской Монголии. И первой точкой станет посещение дацана "Бодхидхарма" основанного Агваном Доржиевым в 1917 году. А еще за сегодняшнюю прогулку вы увидите сад камней, статую Будды медицины, которая наверняка впечатлит вас своими размерами, аршанские водопады с чистейшей и вкуснейшей водой, а также целебные минеральные источники, отведаете легендарные аршанские чебуреки в кафе «Хамар-Дабан». Следующая точка нашего маршрута – поселок Вышка, где расположены термальные источники и оборудованы общественные купальни для тех, кто хочет принять оздоровительную ванну или сходить в термальный душ – греемся и расслабляемся! Вот и подошло к концу ваше путешествие по Тункинской долине, самое время возвращаться в Иркутск. По возвращении вы расположитесь в отеле «IBIS», в самом центре города!

5 день Отъезд