Настоящая зима на Байкале

Лето давно уже прошло, а осень перестала играть яркими красками, до нового года целых два месяца, вокруг лишь промозглый

5
3 отзыва
Лето давно уже прошло, а осень перестала играть яркими красками, до нового года целых два месяца, вокруг лишь промозглый серый плен московских каменных джунглей, а так хочется чего-то волшебного… Белоснежной пелены на сопках, ветвистых лап вековых елей окутанных мириадами снежинок и бесконечного звездного неба! Так хочется оказаться в самой настоящей зимней сказке! Слепить снеговика, покататься на лыжах, увидеть величественный Байкал, еще не скованный льдом на расстоянии вытянутой руки, и выпить горячего глинтвейна, разглядывая заснеженный пейзаж за окном.

Тур проходит в сборном формате, но мы также можем предложить индивидуальное путешествие с учетом удобных вам дат.
Настоящая зима на Байкале
Настоящая зима на Байкале
Настоящая зима на Байкале
Настоящая зима на Байкале
Настоящая зима на Байкале
Настоящая зима на Байкале
Настоящая зима на Байкале
Настоящая зима на Байкале
Настоящая зима на Байкале
Настоящая зима на Байкале
Настоящая зима на Байкале
Настоящая зима на Байкале
Настоящая зима на Байкале
Настоящая зима на Байкале
Настоящая зима на Байкале
Настоящая зима на Байкале
Настоящая зима на Байкале
Настоящая зима на Байкале
Настоящая зима на Байкале
Ближайшие даты:
10
ноя

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • настоящие зимние забавы – попробуем пройтись на ходулях и победить в боях подушками, скатимся с горки на коровьей шкуре, прогуляемся по тайге в камусных лыжах и слепим первого снеговика;
  • гастрономические впечатления – отведаем блюда байкальской кухни из рыбы и дичи от великолепного шеф-повара и попробуем съесть самый большой чебурек в нашей жизни;
  • лечебные горячие источники – оздоровительные ванны или термальный душ – погреемся и расслабимся;
  • легендарные достопримечательности Байкала – посетим территории Байкальского заповедника и Тункинского национального парка, совершим прогулку по ноябрьскому Байкалу на корабле вдоль КБЖД, увидим величественную статую Будды Медицины, Первый дацан в Бурятии и многое другое.

 

Программа тура по дням

1 день
Иркутск – Тальцы – Листвянка

Добро пожаловать в зимнюю сказку Сибири!

10:00 В аэропорту вас встретит гид и на комфортабельном автобусе и проведет через весь тур ярким и запоминающимся маршрутом!

Первая остановка – архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – это уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв. под открытым небом!

Увидим быт и одежду народов тех времен, а также можно поучаствовать в забавах – прокатиться с горки на шкуре или по снегу на санях, запряжённых лошадкой, устроить бой мешками или пройтись на настоящих ходулях!

Далее – небольшой переезд до места, где вас ждет вкуснейший обед в ресторане на берегу Ангары с великолепным видом.

Следующая остановка – Байкальский музей.

Вместе с гидом вы познакомитесь с обитателями местной флоры и фауны, увидите в живую нерпу, байкальского омуля и даже узнаете кто такая голомянка!

Сможете «погрузиться» на самое дно в батискафе, туда, куда никогда не попадает солнечный свет…

Ближе к вечеру – размещение в уютных номерах «Усадьбы Демидова».

Вечером вас ждет восхитительный ужин, в маленьком и уютном ресторанчике, с большими окнами и душевной обстановкой!

Вкуснейшие блюда от от шеф-повара, кружечка глинтвейна, треск поленьев в печи и бескрайнее звездное небо – волшебный вечер…

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2 день
Листвянка – КБЖД – Танхой

Сегодня вас ждет путешествие по волнам Байкала!

Несмотря на то, что везде уже лежит снег – температура воды в Байкале всё ещё плюсовая, и поэтому у вас есть прекрасная возможность пересечь Байкал на борту теплохода.

Мы пройдем вдоль участка железной дороги, откуда отправляются поезда теперь уже только с туристическими группами, желающими увидеть творение инженерного гения.

Сделаем несколько остановок, чтобы оценить масштаб строительства, пройтись под сводами тоннелей и сделать множество неповторимых фотографий на память!

После прогулок по тоннелям – обед в теплой кают-компании корабля.

Вечером – прибытие на восточное побережье Байкала и размещение в коттедже «Окна на Байкал».

И, конечно же, вкусный ужин!

Гид покажет свое мастерство в приготовлении традиционного блюда – ухи на байкальской рыбе, и привлечет вас к процессу, поделившись некоторыми секретами.

После ужина у вас будет свободное время, отдыхайте, завтра будет очень насыщенный день.

Листвянка – КБЖД – ТанхойЛиствянка – КБЖД – ТанхойЛиствянка – КБЖД – ТанхойЛиствянка – КБЖД – ТанхойЛиствянка – КБЖД – ТанхойЛиствянка – КБЖД – ТанхойЛиствянка – КБЖД – Танхой
3 день
Танхой – Аршан

За окном встает солнце, раскрашивая запутавшиеся в ветвях деревьев снежинки яркими всполохами, заботливый гид уже заварил горячий чай на сибирских травах и накрыл для вас завтрак на кухне.

После завтрака отправляемся на экскурсию в визит-центр «Байкал заповедный» – прекрасно оснащенный туристический центр мирового уровня, ставший «визитной карточкой» заповедных территорий Байкальского региона.

После вы отправитесь на прогулку на настоящих охотничьих камусных лыжах по заснеженной тайге!

Насладитесь чистым воздухом и нетронутой природой, узнаете о роли снега в жизни животных и птиц.

После прогулки на лыжах – переезд в кафе «Кузьминки», где хозяйка встретит вас с вкуснейшим домашним обедом.

Прощаемся с Танхоем и отправляемся к подножью Саянских гор, в небольшой поселок – Аршан, знаменитый своими горячими целебными источниками, живописными видами, красивейшими водопадами.

По прибытии – ужин в ресторане и отдых.

Танхой – АршанТанхой – АршанТанхой – АршанТанхой – АршанТанхой – АршанТанхой – АршанТанхой – АршанТанхой – АршанТанхой – АршанТанхой – АршанТанхой – Аршан
4 день
Аршан – пос. Вышка – Иркутск

Сегодняшний день вы посвятите знакомству с культурой буддизма, пришедшей к нам с территории тибетской Монголии.

И первой точкой станет посещение дацана "Бодхидхарма" основанного Агваном Доржиевым в 1917 году.

А еще за сегодняшнюю прогулку вы увидите сад камней, статую Будды медицины, которая наверняка впечатлит вас своими размерами, аршанские водопады с чистейшей и вкуснейшей водой, а также целебные минеральные источники, отведаете легендарные аршанские чебуреки в кафе «Хамар-Дабан».

Следующая точка нашего маршрута – поселок Вышка, где расположены термальные источники и оборудованы общественные купальни для тех, кто хочет принять оздоровительную ванну или сходить в термальный душ – греемся и расслабляемся!

Вот и подошло к концу ваше путешествие по Тункинской долине, самое время возвращаться в Иркутск.

По возвращении вы расположитесь в отеле «IBIS», в самом центре города!

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5 день
Отъезд

Сегодняшний день стал завершающим в вашем путешествии по Сибири, скоро за вами приедет автомобиль и доставит в аэропорт города Иркутска.

Мы уверены, что полученных эмоций и впечатлений вам хватит, чтобы дождаться новогодних каникул!

А мы сделаем всё, чтобы вы приехали к нам ещё не один раз!

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха и в гостиницах в пос. Листвянка, пос. Танхой, пос. Аршан, г. Иркутске.

Стоимость тура на 1 человека при 2-хместном размещении – 52 200 рублей (группа 10 человек).

Доплата за одноместное размещение – 8 390 рублей.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в аэропорту
  • Сопровождение профессиональным гидом на протяжении всего маршрута
  • Размещение в ГК «Усадьба Демидова» – благоустроенные двухместные номера, 1 ночь, пос. Листвянка
  • Размещение на базе отдыха «Окнами на Байкал» – благоустроенные двухместные номера в коттедже, 1 ночь, пос. Танхой
  • Размещение в гостиничном комплексе «У Туяны» – благоустроенные двухместные номера, 1 ночь, пос. Аршан
  • Размещение в отеле «IBIS» – благоустроенные двухместные номера, 1 ночь, г. Иркутск
  • Трансферы и питание по программе
  • Экскурсия по музею Тальцы
  • Экскурсия по Байкальскому лимнологическому музею с погружением
  • Экскурсия в визит-центр «Байкал заповедный»
  • Экскурсия на камусных лыжах
  • Экскурсия к водопадам Тункинской долины
  • Посещение термальных источников в пос. Вышка
  • Фрахт теплохода «Валерия» по маршруту пос. Листвянка – КБЖД – пос. Танхой
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Дополнительные экскурсии
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплая непромокаемая обувь (унты, валенки, качественная спортивная обувь, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкая);
  • куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка;
  • шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc);
  • перчатки и варежки (3 комплекта);
  • термобелье;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • налобный фонарик (и запасные батарейки);
  • трекинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
  • купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру;
  • документы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Для кого подойдет этот тур?

тур для тех, кому в тягость находится поздней осенью в городе; у кого уже не осталось сил ждать до Нового года, а отдохнуть хочется. Всем, кто соскучился по снегу и кому интересно увидеть Байкал практически без туристов также подойдет данная программа.

Ограничений по возрасту и физической активности нет – тур может быть интересен практически любой возрастной категории. Основная предполагаемая аудитория – молодые и активные туристы в возрасте от 25 до 60 лет – для каждого в данной возрастной категории найдётся свой момент притяжения в данном туре.

Во сколько начинается тур?

Расчетное время сбора группы и старта – 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты с прибытием до 9:30 утра по местному времени.

Какая в это время на Байкале погода и температура? Будет ли лёд?

По метеорологическим показателям в ноябре температуры воздуха составляет −6−8 градусов, существенно холоднее ночью. Вероятны сильные ветра. Льда еще не будет; в этот период берега только-только начинают покрываться первым тонким льдом.

Нужны ли какая-либо специальная физ. подготовка и экипировка?

Никакой специальной подготовки не требуется. Нужна теплая одежда, как и для любого зимнего тура – это тот случай, когда лучше больше, чем меньше, т. к. погода на Байкале и в Саянах переменчива и непредсказуема.

Какая в это время погода и температура на Аршане?

Дневные и ночные температуры на Аршане примерно соответствуют таковым на Байкале или ниже на 2-4ОС, но за счет меньшей влажности разницы почти не чувствуется.

Будет ли время для покупки сувениров?

Тур достаточно насыщенный, но возможность купить сувениры имеется. Также у гида будет специальный каталог и вы сможете заказать подарки для себя и близких, не тратя время на походы по рынкам, а ваш заказ доставят в гостиницу или в аэропорт.

Как обстоят дела со связью? Какого оператора Вы посоветуете?

Связь почти везде стабильна, прерывается только на КБЖД, а также по пути в Аршан и обратно. Вы можете выбрать любого оператора сотовой связи, однако как показывает практика, наиболее стабильный в регионе сигнал у Теле2.

Сколько наличных брать с собой в тур?

От момента встречи в аэропорту Иркутска до возвращения в Иркутск обязательных расходов не потребуется. Наличные вам могут понадобиться для покупки незапланированных продуктов или медикаментов в туре, а также для питания в Иркутске после тура (в стоимость не входит).

Подойдет ли этот тур профессиональным фотографам? (Хватит ли времени по общему таймингу, не будет ли участие доставлять каких-либо неудобств группе в целом?)

Несмотря на то, что это не фото тур, времени на фотосъемку выделяется вполне достаточно (в первую очередь по утрам и вечерам, т. к. основные переезды проходят в светлое время суток). Все внеплановые остановки и отклонения от основного маршрута должны согласовываться с гидом и группой. Закатных или рассветных съемок в туре также не предусмотрено, но можно оговорить трансферы индивидуально доп. опцией.

Возможна ли встреча с шаманом?

Встреча с шаманом возможна в Иркутске.

Встреча формально бесплатная, каждый участник оставляет шаману столько денег, сколько посчитает нужным.

Необходима предварительная покупка атрибутов для встречи с шаманом – водка, молоко и дрова. Возможен формат как группового общения, так и индивидуальной беседы с обрядом. Встреча с Шаманом оговаривается перед туром или в течение тура, место встреч может меняться в зависимости от текущего местонахождения шамана.

В комплектации номеров предусмотрены мыльные принадлежности или их необходимо брать с собой? Есть ли на базах фен?

При отправлении на Байкал всегда необходимо брать с собой набор для личной гигиены и, при необходимости, фен.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
Е
20 мар 2022
С "Большой страной" я съездила уже во второй тур. Прошедшей осенью была в "Крымской кругосветке", и вот весной - на Байкале. Убедилась ещё раз, что фирма работает очень профессионально, никаких сбоев, недоразумений, задержек с ответами на вопросы не было.
В следующем году хочу поехать на Алтай. Для этого 22 марта посмотрю вебинар, чтобы правильно выбрать время поездки. Спасибо за ваш труд!
Н
13 мар 2021
Огромная благодарность Туроператору. Отличная организация, продуманные маршруты и локации (учитывая что мы в самолете провели 6 часов для встречи с Байкалом и у нас на это свидание всего 3 дня). С первых минут встречи в аэропорту началось погружение в самобытную историю этого древнего края. Гид Анастасия Манькова сразу же захватила наше внимание легендами и притчами о Байкале и его окрестностях. Настя очень увлеченный и влюбленный в свой край и свою работу человек, знает просто невероятное множество историй и фактов. Слушать её можно до бесконечности…
Мне так же понравилась организация питания. Всё приготовлено и подано с такой любовью к своей колоритной культуре. Мы попробовали много национальных блюд - одно вкуснее другого!
Размещение на турбазе Чара - всё продумано, в домиках тепло и уютно, не смотря на то что за стенами завывает ветер. В кафе очень вкусная еда и приветливый персонал.
У меня от этого путешествия остались только положительные эмоции и очень теплые воспоминания!
Спасибо туроператору и огромная благодарность Анастасии за её позитив, доброту и отличные организаторские способности!
Обязательно буду всем советовать тур на Байкал именно с вами.
А
10 фев 2019
За эти дни мне очень понравились пузырики, за которыми едут люди, чтобы их сфотографировать или просто увидеть. Ещё понравились гроты и наплески воды.
К сожалению, трогать их было нельзя, так как будущие поколения обязаны, по моему мнению, их увидеть.

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