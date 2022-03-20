Преимущества этого путешествия:
Добро пожаловать в зимнюю сказку Сибири!
10:00 В аэропорту вас встретит гид и на комфортабельном автобусе и проведет через весь тур ярким и запоминающимся маршрутом!
Первая остановка – архитектурно-этнографический музей «Тальцы» – это уникальное собрание памятников истории, архитектуры и этнографии XVII–XX вв. под открытым небом!
Увидим быт и одежду народов тех времен, а также можно поучаствовать в забавах – прокатиться с горки на шкуре или по снегу на санях, запряжённых лошадкой, устроить бой мешками или пройтись на настоящих ходулях!
Далее – небольшой переезд до места, где вас ждет вкуснейший обед в ресторане на берегу Ангары с великолепным видом.
Следующая остановка – Байкальский музей.
Вместе с гидом вы познакомитесь с обитателями местной флоры и фауны, увидите в живую нерпу, байкальского омуля и даже узнаете кто такая голомянка!
Сможете «погрузиться» на самое дно в батискафе, туда, куда никогда не попадает солнечный свет…
Ближе к вечеру – размещение в уютных номерах «Усадьбы Демидова».
Вечером вас ждет восхитительный ужин, в маленьком и уютном ресторанчике, с большими окнами и душевной обстановкой!
Вкуснейшие блюда от от шеф-повара, кружечка глинтвейна, треск поленьев в печи и бескрайнее звездное небо – волшебный вечер…
Сегодня вас ждет путешествие по волнам Байкала!
Несмотря на то, что везде уже лежит снег – температура воды в Байкале всё ещё плюсовая, и поэтому у вас есть прекрасная возможность пересечь Байкал на борту теплохода.
Мы пройдем вдоль участка железной дороги, откуда отправляются поезда теперь уже только с туристическими группами, желающими увидеть творение инженерного гения.
Сделаем несколько остановок, чтобы оценить масштаб строительства, пройтись под сводами тоннелей и сделать множество неповторимых фотографий на память!
После прогулок по тоннелям – обед в теплой кают-компании корабля.
Вечером – прибытие на восточное побережье Байкала и размещение в коттедже «Окна на Байкал».
И, конечно же, вкусный ужин!
Гид покажет свое мастерство в приготовлении традиционного блюда – ухи на байкальской рыбе, и привлечет вас к процессу, поделившись некоторыми секретами.
После ужина у вас будет свободное время, отдыхайте, завтра будет очень насыщенный день.
За окном встает солнце, раскрашивая запутавшиеся в ветвях деревьев снежинки яркими всполохами, заботливый гид уже заварил горячий чай на сибирских травах и накрыл для вас завтрак на кухне.
После завтрака отправляемся на экскурсию в визит-центр «Байкал заповедный» – прекрасно оснащенный туристический центр мирового уровня, ставший «визитной карточкой» заповедных территорий Байкальского региона.
После вы отправитесь на прогулку на настоящих охотничьих камусных лыжах по заснеженной тайге!
Насладитесь чистым воздухом и нетронутой природой, узнаете о роли снега в жизни животных и птиц.
После прогулки на лыжах – переезд в кафе «Кузьминки», где хозяйка встретит вас с вкуснейшим домашним обедом.
Прощаемся с Танхоем и отправляемся к подножью Саянских гор, в небольшой поселок – Аршан, знаменитый своими горячими целебными источниками, живописными видами, красивейшими водопадами.
По прибытии – ужин в ресторане и отдых.
Сегодняшний день вы посвятите знакомству с культурой буддизма, пришедшей к нам с территории тибетской Монголии.
И первой точкой станет посещение дацана "Бодхидхарма" основанного Агваном Доржиевым в 1917 году.
А еще за сегодняшнюю прогулку вы увидите сад камней, статую Будды медицины, которая наверняка впечатлит вас своими размерами, аршанские водопады с чистейшей и вкуснейшей водой, а также целебные минеральные источники, отведаете легендарные аршанские чебуреки в кафе «Хамар-Дабан».
Следующая точка нашего маршрута – поселок Вышка, где расположены термальные источники и оборудованы общественные купальни для тех, кто хочет принять оздоровительную ванну или сходить в термальный душ – греемся и расслабляемся!
Вот и подошло к концу ваше путешествие по Тункинской долине, самое время возвращаться в Иркутск.
По возвращении вы расположитесь в отеле «IBIS», в самом центре города!
Сегодняшний день стал завершающим в вашем путешествии по Сибири, скоро за вами приедет автомобиль и доставит в аэропорт города Иркутска.
Мы уверены, что полученных эмоций и впечатлений вам хватит, чтобы дождаться новогодних каникул!
А мы сделаем всё, чтобы вы приехали к нам ещё не один раз!
Тур предусматривает проживание на базе отдыха и в гостиницах в пос. Листвянка, пос. Танхой, пос. Аршан, г. Иркутске.
Стоимость тура на 1 человека при 2-хместном размещении – 52 200 рублей (группа 10 человек).
Доплата за одноместное размещение – 8 390 рублей.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
тур для тех, кому в тягость находится поздней осенью в городе; у кого уже не осталось сил ждать до Нового года, а отдохнуть хочется. Всем, кто соскучился по снегу и кому интересно увидеть Байкал практически без туристов также подойдет данная программа.
Ограничений по возрасту и физической активности нет – тур может быть интересен практически любой возрастной категории. Основная предполагаемая аудитория – молодые и активные туристы в возрасте от 25 до 60 лет – для каждого в данной возрастной категории найдётся свой момент притяжения в данном туре.
Расчетное время сбора группы и старта – 10:00, поэтому, пожалуйста, приобретайте билеты с прибытием до 9:30 утра по местному времени.
По метеорологическим показателям в ноябре температуры воздуха составляет −6−8 градусов, существенно холоднее ночью. Вероятны сильные ветра. Льда еще не будет; в этот период берега только-только начинают покрываться первым тонким льдом.
Никакой специальной подготовки не требуется. Нужна теплая одежда, как и для любого зимнего тура – это тот случай, когда лучше больше, чем меньше, т. к. погода на Байкале и в Саянах переменчива и непредсказуема.
Дневные и ночные температуры на Аршане примерно соответствуют таковым на Байкале или ниже на 2-4ОС, но за счет меньшей влажности разницы почти не чувствуется.
Тур достаточно насыщенный, но возможность купить сувениры имеется. Также у гида будет специальный каталог и вы сможете заказать подарки для себя и близких, не тратя время на походы по рынкам, а ваш заказ доставят в гостиницу или в аэропорт.
Связь почти везде стабильна, прерывается только на КБЖД, а также по пути в Аршан и обратно. Вы можете выбрать любого оператора сотовой связи, однако как показывает практика, наиболее стабильный в регионе сигнал у Теле2.
От момента встречи в аэропорту Иркутска до возвращения в Иркутск обязательных расходов не потребуется. Наличные вам могут понадобиться для покупки незапланированных продуктов или медикаментов в туре, а также для питания в Иркутске после тура (в стоимость не входит).
Несмотря на то, что это не фото тур, времени на фотосъемку выделяется вполне достаточно (в первую очередь по утрам и вечерам, т. к. основные переезды проходят в светлое время суток). Все внеплановые остановки и отклонения от основного маршрута должны согласовываться с гидом и группой. Закатных или рассветных съемок в туре также не предусмотрено, но можно оговорить трансферы индивидуально доп. опцией.
Встреча с шаманом возможна в Иркутске.
Встреча формально бесплатная, каждый участник оставляет шаману столько денег, сколько посчитает нужным.
Необходима предварительная покупка атрибутов для встречи с шаманом – водка, молоко и дрова. Возможен формат как группового общения, так и индивидуальной беседы с обрядом. Встреча с Шаманом оговаривается перед туром или в течение тура, место встреч может меняться в зависимости от текущего местонахождения шамана.
При отправлении на Байкал всегда необходимо брать с собой набор для личной гигиены и, при необходимости, фен.