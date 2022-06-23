В туре мы:
Мы рады приветствовать вас в Иркутске!
Утром в 09:30 встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска, получаем багаж, знакомимся.
После сбора наша группа на комфортабельном микроавтобусе отправляется на экскурсию в архитектурно-этнографический музей под открытым небом "Тальцы".
Здесь вас ждут настоящие зимние забавы и катание с ледяной горки на коровьих шкурах!
Обед.
Трансфер в поселок Листвянка, размещение в гостинице в стандартных номерах.
Подъём на обзорную площадку на Камне Черского, где вы сможете лицезреть Байкал, Ангару и другие близлежащие красоты.
Завтрак в гостинице.
После завтрака вас ждет увлекательное катание на снегоходах и вкуснейший обед.
Пообедав, вы сможете провести остаток времени по своему усмотрению.
Катание на горных лыжах и собачьих упряжках, поездки на квадроциклах или пешие экскурсии (доп.плата) – найдется занятие на любой вкус!
Утром на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон!
По пути мы заедем в кафе и отобедаем блюдами национальной кухни.
На ледовой переправе проводим обряд встречи с зимним Байкалом и двигаемся дальше.
Размещаемся в отеле.
Далее вас ждет обзорная экскурсия к одной из визитных карточек Байкала – скале Шаманка (мысу Бурхан).
После осмотра ледяных пещер и гротов возвращаемся в отель.
После завтрака начинается экскурсия на север острова Ольхон, мыс Хобой.
В переводе с бурятского языка Хобой переводится как «клык», но многие из вас сумеют разглядеть в нем четкие очертания женской фигуры.
По легенде это жена величественного шамана, которую боги за ее грехи превратили в каменную глыбу.
Оказавшись на мысе Хобой, можно почувствовать себя не просто на краю острова, а на краю земли, ведь впереди – бесконечные ледяные просторы Байкала, которые позволяют почувствовать себя маленькой песчинкой в этом царстве красоты и природы.
После посещения мыса Хобой возвращаемся в отель.
Здесь нас уже ждет праздничный рождественский ужин с шампанским и разными деликатесными блюдами.
После ужина свободное время.
Пришло время прощаться с Байкалом!
После завтрака на микроавтобусе отправляемся в Иркутск.
Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова).
Тур предусматривает проживание в отеле в Листвянке и на Ольхоне.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
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|42 900
|Доплата за одноместное размещение – 8 000
Расположен на острове Ольхон в живописном районе поселка Хужир, в 150 м от озера Байкал. Благодаря отличному расположению отеля, в пешей доступности для туристов находятся самые значимые достопримечательности острова – скала Шаманка и Сарайский пляж, а также вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и проч.
Номера оформлены в загородном стиле, из окон открывается вид на Байкал, пляж и хвойный лес. К услугам отдыхающих кафе с панорамным видом на озеро, бесплатный Wi-Fi. Для размещения предлагаются 2-местные номера категории «Стандарт» (с душем и туалетом в номере) и 2-3-х местные номера категории «Эконом» (душ и туалет на этаже на 4 номера).
Номера располагаются в деревянных корпусах и отапливаются в зимнее время (центральное отопление), обставлены удобной, уютной мебелью: две односпальные или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф или гардероб, зеркало, телевизор. В 3-х местных номерах дополнительная односпальная кровать.
Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.
- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Для детей до 12 лет скидка на тур — 20 %.
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.
Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы
(базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за
причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или
получении травмы
- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот
период.
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского