Экскурсия в музей "Тальцы". Встреча с Байкалом

Мы рады приветствовать вас в Иркутске!

Утром в 09:30 встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска, получаем багаж, знакомимся.

После сбора наша группа на комфортабельном микроавтобусе отправляется на экскурсию в архитектурно-этнографический музей под открытым небом "Тальцы".

Здесь вас ждут настоящие зимние забавы и катание с ледяной горки на коровьих шкурах!

Обед.

Трансфер в поселок Листвянка, размещение в гостинице в стандартных номерах.

Подъём на обзорную площадку на Камне Черского, где вы сможете лицезреть Байкал, Ангару и другие близлежащие красоты.