Рождество на Байкале

В этом путешествии на Байкал Вы увидите огромные заснеженные просторы нетронутой, первозданной природы, надышитесь

5
3 отзыва
В этом путешествии на Байкал Вы увидите огромные заснеженные просторы нетронутой, первозданной природы, надышитесь воздухом душистых кедровых стланцев.

В это время Байкал еще не замерзает полностью, но у вас будет возможность погулять по кристально чистому льду, полюбоваться прекрасными видами и встретиться с рождественской сказкой!
Рождество на Байкале
Рождество на Байкале
Рождество на Байкале
Рождество на Байкале
Рождество на Байкале
Рождество на Байкале
Рождество на Байкале
Рождество на Байкале
Рождество на Байкале
Рождество на Байкале
Рождество на Байкале
Ближайшие даты:
03
янв

Описание

В туре мы:

  • посетим памятник деревянного зодчества "Тальцы";
  • вспомним детство и окунемся в зимние забавы, например, покатаемся с ледяной горки на коровьих шкурах;
  • покатаемся на горных лыжах или на собачьих упряжках, на снегоходах или квадроциклах, попаримся в русской баньке с березовыми вениками;
  • побываем на острове Ольхон и совершим обряд встречи с зимним Байкалом;
  • осмотрим ледяные пещеры и гроты;
  • отпразднуем Рождество с шампанским и деликатесными блюдами из байкальской рыбы.

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия в музей &quot;Тальцы&quot;. Встреча с Байкалом

Мы рады приветствовать вас в Иркутске!

Утром в 09:30 встречаемся в аэропорту или на ж/д вокзале Иркутска, получаем багаж, знакомимся.

После сбора наша группа на комфортабельном микроавтобусе отправляется на экскурсию в архитектурно-этнографический музей под открытым небом "Тальцы".

Здесь вас ждут настоящие зимние забавы и катание с ледяной горки на коровьих шкурах!

Обед.

Трансфер в поселок Листвянка, размещение в гостинице в стандартных номерах.

Подъём на обзорную площадку на Камне Черского, где вы сможете лицезреть Байкал, Ангару и другие близлежащие красоты.

2 день
Свободный день

Завтрак в гостинице.

После завтрака вас ждет увлекательное катание на снегоходах и вкуснейший обед.

Пообедав, вы сможете провести остаток времени по своему усмотрению.

Катание на горных лыжах и собачьих упряжках, поездки на квадроциклах или пешие экскурсии (доп.плата) – найдется занятие на любой вкус!

3 день
Обряд встречи с зимним Байкалом. Остров Ольхон. Экскурсия к скале Шаманка

Утром на микроавтобусе отправляемся на остров Ольхон!

По пути мы заедем в кафе и отобедаем блюдами национальной кухни.

На ледовой переправе проводим обряд встречи с зимним Байкалом и двигаемся дальше.

Размещаемся в отеле.

Далее вас ждет обзорная экскурсия к одной из визитных карточек Байкала – скале Шаманка (мысу Бурхан).

После осмотра ледяных пещер и гротов возвращаемся в отель.

4 день
Экскурсия на мыс Хобой. Праздничный рождественский ужин

После завтрака начинается экскурсия на север острова Ольхон, мыс Хобой.

В переводе с бурятского языка Хобой переводится как «клык», но многие из вас сумеют разглядеть в нем четкие очертания женской фигуры.

По легенде это жена величественного шамана, которую боги за ее грехи превратили в каменную глыбу.

Оказавшись на мысе Хобой, можно почувствовать себя не просто на краю острова, а на краю земли, ведь впереди – бесконечные ледяные просторы Байкала, которые позволяют почувствовать себя маленькой песчинкой в этом царстве красоты и природы.

После посещения мыса Хобой возвращаемся в отель.

Здесь нас уже ждет праздничный рождественский ужин с шампанским и разными деликатесными блюдами.

После ужина свободное время.

5 день
Трансфер в г. Иркутск. Отъезд

Пришло время прощаться с Байкалом!

После завтрака на микроавтобусе отправляемся в Иркутск.

Окончание программы в Иркутске (сквер им. Кирова).

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле в Листвянке и на Ольхоне.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:
  • в отеле в Листвянке: 2-местный благоустроенный номер (2 суток);
  • в отеле на Ольхоне: 2-местный благоустроенный номер (2 суток).
 42 900        
            Доплата за одноместное размещение – 8 000
Мини-отель «Байкал»

Расположен на острове Ольхон в живописном районе поселка Хужир, в 150 м от озера Байкал. Благодаря отличному расположению отеля, в пешей доступности для туристов находятся самые значимые достопримечательности острова – скала Шаманка и Сарайский пляж, а также вся необходимая инфраструктура: кафе, магазины, сувенирные лавки и проч.

Номера оформлены в загородном стиле, из окон открывается вид на Байкал, пляж и хвойный лес. К услугам отдыхающих кафе с панорамным видом на озеро, бесплатный Wi-Fi. Для размещения предлагаются 2-местные номера категории «Стандарт» (с душем и туалетом в номере) и 2-3-х местные номера категории «Эконом» (душ и туалет на этаже на 4 номера).

Номера располагаются в деревянных корпусах и отапливаются в зимнее время (центральное отопление), обставлены удобной, уютной мебелью: две односпальные или одна двуспальная кровать, письменный стол, стулья, шкаф или гардероб, зеркало, телевизор. В 3-х местных номерах дополнительная односпальная кровать.

Дополнительные сведения об условиях проживания узнавайте во время бронирования тура.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Встреча в 09:00 утра (время местное) в аэропорту и на ж/д вокзале г. Иркутска
  • Размещение в частной гостинице в Листвянке (2 суток)
  • Размещение в отеле на Ольхоне (2 суток)
  • Трансферы по программе тура
  • Экскурсия в музей Тальцы
  • Экскурсия на камень Черского
  • Питание по программе (1-й день – обед, 2-й день – завтрак, обед, 3-й день – завтрак, обед и ужин, 4-й день – завтрак, обед-пикник и ужин, 5-й день – завтрак)
  • Экскурсия на мыс Бурхан
  • Автомобильная экскурсия на мыс Хобой
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Трансфер по окончании тура в гостиницы, на ж/д вокзал, в аэропорт и т. д.
  • Питание и экскурсии вне программы
  • Дополнительные услуги, не указанные в программе или указанные в программе за дополнительную оплату.
  • Баня
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

- ботинки или сапоги, рассчитанные на сильный мороз;
- шапка с возможностью прикрыть уши;
- теплые непродуваемые перчатки;
- ледоходы (резиновые, надеваются на любую обувь), или кошки на обувь от скольжения;
- теплая куртка;
- теплый свитер или флисовая кофта;
- штаны (можно лыжные);
- носки (термоноски и шерстяные);
- термобелье;
- очки солнцезащитные;
- фонарик;
- помада гигиеническая.

Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Скидки

Для детей до 12 лет скидка на тур — 20 %.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести у нас. Наш официальный партнер - сервис моментальных онлайн-страховок «Черехапа». Обращайтесь в службу поддержки.

Информация для участников тура

Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Запрещается передавать свои документы, закрепляющие право на совершение путешествия, другим лицам.
Каждый турист обязан:
- Не опаздывать к отправлению поезда / автобуса / корабля
- Не провозить с собой вещества угрожающие здоровью и жизни (огнеопасные, наркотические и т. д.)
- Соблюдать правила проезда в автобусе: запрещается проезд в нетрезвом состоянии и курение в салоне
- Выполнять требования руководителя группы, гида-проводника
- Соблюдать морально-этические нормы поведения туриста, быть дисциплинированным и вежливым
- Соблюдать правила экскурсионного обслуживания, бережно относиться к памятникам истории и культуры
- Выполнять правила охраны природы и пожарной безопасности
- Соблюдать меры собственной безопасности и понимать, какую ответственность несет за Вас руководитель
- Бережно относиться к имуществу в местах проживания, в автобусе: в случае поломки или утраты имущества гостиницы
(базы отдыха), имущества, полученного в прокате и т. д., а также в случае пожара по Вашей вине всю ответственность за
причиненный ущерб, Вы несете самостоятельно
- Соблюдать правила проживания в гостинице (на базе отдыха), не нарушать тишину после 23.00ч.
- Своевременно информировать руководителя путешествия или его заместителя об ухудшении состояния здоровья или
получении травмы
- Соблюдать правила безопасности на льду, не допускать переохлаждения - помните о низкой температуре воздуха в этот
период.
Напоминаем:
Руководитель курирует выполнение экскурсионной программы, поэтому совершеннолетние туристы при отклонении от
экскурсионной программы группы должны поставить в известность руководителя, сообщить время и место присоединения к группе и оставить контактные телефоны.
Уточняйте, входят ли пункты пребывания по программе в зону обслуживания нужного Вам оператора мобильной связи в офисах соответствующих компаний (МТС, Билайн, Мегафон и т. д.) до совершения путешествия.
Не рекомендуется покидать территорию гостиницы после 24 ч.
В случае если Вы являетесь вегетарианцем или имеете жесткие ограничения по принятию той или иной пищи, необходимо сообщать об этом заблаговременно для возможности согласования отдельного меню.
На острове Ольхон нет банков и банкоматов, поэтому заранее возьмите наличные деньги.
Местное время: Иркутск, Улан-Удэ +5 часов от московского

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
23 июня 2022
Гиды Настя и Алексей просто супер. Все подскажут и помогут. Интересно рассказывают
И
22 июня 2022
Принимающая сторона без нареканий, хорошая организация путешествия. Особо спасибо гиду Анне Головченко. Прекрасный специалист, влюблена в своё дело, в Байкал.
Т
20 июня 2022
Спасибо нашему гиду Анне и всем кто так или иначе связан с организацией поездки! Все очень организовано и душевно!

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