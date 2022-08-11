Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция

Представляем первый сборный зимний тур через весь Байкал

5
3 отзыва
Представляем первый сборный зимний тур через весь Байкал! Вы будете первыми, кто преодолеет весь Байкал от юга до севера в максимальной близости к дикой природе, и при этом с большим комфортом.

Вас ждёт морозный воздух, байкальский лёд, единство с природой, безмятежность и полное отсутствие ощущения времени!
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Весь твой Байкал. Трансбайкальская экспедиция
Ближайшие даты:
11
фев

Что вас ожидает 🤩

Места Силы
Места Силы
Посетим места, наполненные энергией — скалу Шаманка и буддийскую ступу Просветления
Самая северная точка Байкала
Самая северная точка Байкала
Посетим самую северную точку Байкала и сфотографируемся на фоне её стеллы
Поцелуй Байкала
Поцелуй Байкала
Сделаем глоток чистейшей воды прямо из озера!
Кругобайкальская железная дорога
Кругобайкальская железная дорога
Побываем на КБЖД — уникальном памятнике инженерного зодчества
Загадки Саган-Заба
Загадки Саган-Заба
Рассмотрим древние петроглифы, рассказывающие свои истории
Тепло термальных источников
Тепло термальных источников
Согреем душу и тело в источниках с температурой воды до + 42 °С

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Култук - КБЖД - Листвянка

Встреча группы в аэропорту Иркутска до 9:30.

Отправление в п. Култук.

12:00 Обед.

Посадка в аэроходы “Хивус”.

Торжественное открытие экспедиции с бокалом шампанского!

Экскурсия вдоль Кругобайкальской Железной Дороги.

Остановки: станция Старая Ангасолка, станция Маритуй, мыс Половинный, Итальянская стенка, станция Шумиха, станция Уланово, мыс Толстый, порт Байкал.

17:00 Прибытие в посёлок Листвянка, заселение в гостиницу.

18:00 Ужин.

Гид проведёт мини-лекцию о Байкале и расскажет подробнее о предстоящем путешествии.

  • Питание включено: обед, ужин.
  • Длительность: 4 часа переездов, 2 часа экскурсий.
Иркутск - Култук - КБЖД - ЛиствянкаИркутск - Култук - КБЖД - ЛиствянкаИркутск - Култук - КБЖД - ЛиствянкаИркутск - Култук - КБЖД - ЛиствянкаИркутск - Култук - КБЖД - Листвянка
2 день

Листвянка - бухта Ая

08:30 Завтрак.

09:30 Посадка в «Хивусы», отправление в бухту Ая.

Остановки: скала Скрипер, п. Большое Голоустное, о. Бакланий Камень, скала Саган-Заба.

Посвящение команды в байкальские путешественники: ритуал “Поцелуй Байкала”!

Прогуляемся от бухты Песчаная до бухты Бабушка. Особенности ландшафта создают уникальные пейзажи в этих местах. Ветра выдувают снег даже зимой, оставляя на поверхности песчаные склоны, по которым «гуляют» ходульные деревья.

13:30 Обед-пикник будет накрыт в бухте: горячий суп, сибирские закуски, пироги с брусникой.

17:00-18:00 Прибытие в Бухту Ая, заселение в отель, ужин.

  • Питание включено: завтрак, обед.
  • Длительность: 4 часа переездов, 2 часа экскурсий.
Листвянка - бухта АяЛиствянка - бухта АяЛиствянка - бухта АяЛиствянка - бухта АяЛиствянка - бухта АяЛиствянка - бухта АяЛиствянка - бухта Ая
3 день

Бухта Ая - Тажеранские степи - акватория Малого моря - о. Ольхон

08:30 Завтрак.

09:30 Отправление на экскурсию по Тажеранским степям на автомобилях УАЗ.

Восхождение на обзорную вершину Шэбеты, откуда открывается шикарная панорама Байкала и вид на Приморский хребет.

13:30 Обед.

Смена транспорта на вездеходы “ТРЭКОЛ” и исследование Малого Моря.

Остановки: мыс Кобылья Голова, о. Хубын, о. Огой, скала Шаманка.

Экскурсия к буддийской Ступе просветления на острове Огой.

17:00-18:00 Прибытие на остров Ольхон.

Заселение в отель, ужин.

  • Питание включено: завтрак, обед.
  • Длительность: 3 часа переездов, 3 часа экскурсий.
Бухта Ая - Тажеранские степи - акватория Малого моря - о. ОльхонБухта Ая - Тажеранские степи - акватория Малого моря - о. ОльхонБухта Ая - Тажеранские степи - акватория Малого моря - о. ОльхонБухта Ая - Тажеранские степи - акватория Малого моря - о. ОльхонБухта Ая - Тажеранские степи - акватория Малого моря - о. ОльхонБухта Ая - Тажеранские степи - акватория Малого моря - о. ОльхонБухта Ая - Тажеранские степи - акватория Малого моря - о. Ольхон
4 день

остров Ольхон - мыс Хобой - п. Усть-Баргузин

08:30 Завтрак.

09:30 Держим курс на север: отправление на "ТРЭКОЛах" к мысу Хобой.

Остановки: бухта Харанцы, бухта Саган-Хушун, мыс Хобой – самая северная точка Ольхона.

13:30 Горячий обед-пикник на льду Байкала.

Переезд через самое широкое место Байкала в п. Усть-Баргузин.

17:00-18:00 Заселение в отель.

Ужин, отдых.

  • Питание включено: завтрак, обед.
  • Длительность: 3,5 часа переездов, 3 часа экскурсий.
остров Ольхон - мыс Хобой - п. Усть-Баргузиностров Ольхон - мыс Хобой - п. Усть-Баргузиностров Ольхон - мыс Хобой - п. Усть-Баргузиностров Ольхон - мыс Хобой - п. Усть-Баргузиностров Ольхон - мыс Хобой - п. Усть-Баргузиностров Ольхон - мыс Хобой - п. Усть-Баргузин
5 день

п. Усть-Баргузин - бухта Змеевая - кордон Давша

08:30 Завтрак.

09:30 Отправление на территорию Забайкальского национального парка.

Остановки: охраняемые пески, источник на перевале к Чивыркуйскому заливу, бухта Змеиная (купание в термальном источнике), гроты на о. Голый.

Это настоящий диджитал-детокс — день без интернета и связи! Нас ждут:

  • Купание в горячем источнике в окружении снегов;
  • байкальские просторы и единение с природой;
  • прогулка по Забайкальскому национальному парку.

13:30 Обед-пикник.

16:00-17:00 Прибытие в п. Давша.

Заселение, ужин.

При желании можно посетить музей природы, музей соболя или поучаствовать в приготовлении ужина.

  • Питание включено: завтрак, обед, ужин.
  • Длительность: 3,5 часа переездов, 3 часа экскурсий.
п. Усть-Баргузин - бухта Змеевая - кордон Давшап. Усть-Баргузин - бухта Змеевая - кордон Давшап. Усть-Баргузин - бухта Змеевая - кордон Давшап. Усть-Баргузин - бухта Змеевая - кордон Давшап. Усть-Баргузин - бухта Змеевая - кордон Давшап. Усть-Баргузин - бухта Змеевая - кордон Давша
6 день

Посёлок Давша - мыс Котельниковский

09:00 Завтрак.

11:00 Прогулка с егерем по тайге на камусных лыжах.

13:00 Обед.

Отправление до мыса Котельниковский с остановкой на мысе Кабани, погуляем полюбуемся грядами торосов.

16:00-17:00 Прибытие на базу отдыха, заселение.

Купание в термальных источниках под открытым небом.

19:00 Ужин.

  • Питание включено: ужин.
  • Длительность: 2 часа переездов, 3 часа экскурсий.
Посёлок Давша - мыс КотельниковскийПосёлок Давша - мыс КотельниковскийПосёлок Давша - мыс КотельниковскийПосёлок Давша - мыс КотельниковскийПосёлок Давша - мыс КотельниковскийПосёлок Давша - мыс Котельниковский
7 день

Свободный день

Сегодня – день отдыха. Никуда не едем – если отдыхать, то отдыхать по-настоящему!

Для желающих будет организована подлёдная рыбалка и мобильная банька среди заснеженного Байкала!

А так же вас ждёт мастер-класс по изготовлению снежной пещеры от наших профессиональных гидов.

На территории базы оборудованы крытый и открытый бассейны у источника с температурой воды до + 42 °С. Лежа в тёплом бассейне можно любоваться заснеженными шапками Байкальского и Баргузинского хребтов и ледяными просторами Байкала.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Свободный деньСвободный деньСвободный деньСвободный день
8 день

Мыс Котельниковский - Северобайкальск - Нижнеангарск - Иркутск

06:00 Завтрак.

06:30 Отправление в с. Байкальское на Трэколах по льду.

Далее по автомобильной дороге на микроавтобусе через г. Северобайкальск в п. Нижнеангарск.

Посещение самой северной точки Байкала, где установлена стелла.

Самолёт в Иркутск.

Завершение тура.

Питание включено: завтрак.

Мыс Котельниковский - Северобайкальск - Нижнеангарск - ИркутскМыс Котельниковский - Северобайкальск - Нижнеангарск - ИркутскМыс Котельниковский - Северобайкальск - Нижнеангарск - Иркутск

Карта туристского маршрута

Карта туристического маршрута

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах, турбазах и кордонах:

  • Г/к «Крестовая Падь» (двухместные благоустроенные номера «стандарт») – 1 ночь;
  • отель «Бухта Ая» (двухместные благоустроенные номера «стандарт») – 1 ночь;
  • отель «BaikalWood Eco Lodge & SPA» (двухместные благоустроенные номера «стандарт») – 1 ночь;
  • отель «Баргуджин Токум» (двухместные благоустроенные номера «стандарт») – 1 ночь;
  • размещение на кордонах на территории Баргузинского заповедника (Гостевой комплекс Давша, неблагоустроенные комнаты, туалет на улице, душа нет, печное отопление, размещение по 4-5 человек) – 1 ночь;
  • б/о «Мыс Котельниковский» (двухместные благоустроенные номера) – 2 ночи.

Варианты проживания

ГК «Крестовая Падь»

1 ночь

Отель "Крестовая падь" с живописным видом находится всего в 50 метрах от берега озера Байкал. К услугам гостей солнечная терраса и сауна. В каждом номере с принадлежностями для чая/кофе можно посмотреть телевизор с плоским экраном.

В номерах в стиле шале с деревянными панелями есть рабочий стол, мини-бар и собственная ванная комната. В некоторых номерах можно воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

В красочном баре-ресторане предлагают блюда европейской кухни и разнообразные блюда сибирской кухни Байкальского региона. На завтрак предоставляется богатое меню.

ГК «Крестовая Падь»ГК «Крестовая Падь»ГК «Крестовая Падь»ГК «Крестовая Падь»ГК «Крестовая Падь»ГК «Крестовая Падь»ГК «Крестовая Падь»ГК «Крестовая Падь»ГК «Крестовая Падь»ГК «Крестовая Падь»

Отель «Бухта Ая»

1 ночь

Мини отель "Бухта Ая" расположен в по-настоящему красивой и уникальной местности, и авторы проекта постарались вписать его как можно гармоничнее в такое впечатляющее окружение.

Все здания оснащены открытыми террасами, позволяющими больше времени находиться на свежем воздухе и наслаждаться природой.

Номера категории «Стандарт» включают:

  • Душ;
  • мини-бар;
  • TV;
  • тёплые полы;
  • чайные принадлежности;
  • телефон;
  • полотенца;
  • Wi-Fi.

Услуги отеля:

  • Бар;
  • Баня (вместительная парная, помывочная с традиционным и контрастным душем, санузел, уютная комната отдыха с горячим чаем и медом, просторная терраса с купелью и большим столом);
  • Мангальная зона;
  • Открытый бассейн (чаша для взрослых и детей, открытая терраса, оборудованная шезлонгами, байкальская вода с фильтрацией и подогревом, детские надувные игрушки);
  • Мини гольф;
  • Площадка для пляжного волейбола;
  • Детская площадка;
  • Песчаный пляж бухты Ая (70 м);
  • Тир с пневматическими винтовками и пистолетами;
  • Крытая летняя терраса с залом для взрослых и детской игровой комнатой;
  • Услуги прачечной (стирка и глажка личных вещей гостей отеля).
Отель «Бухта Ая»Отель «Бухта Ая»Отель «Бухта Ая»Отель «Бухта Ая»

BaikalWood Eco Lodge & amp; SPA

1 ночь

Дизайн отеля BaikalWood Eco Lodge&Spa навеян самой природой и выполнен из экологически чистых материалов. Благодаря удачному расположению отеля вы почувствуете ощущение покоя и близости с природой.

Стандартный номер — это максимально уютное пространство площадью 15 кв. метров с видом на сосновый лес. Комплектация номера:

  • 2 односпальные кровати или кровать “King Size”;
  • телевизор;
  • зона для чаепития;
  • изящная чайная пара;
  • чайник и ароматный чай;
  • холодильник;
  • удобные стулья;
  • вместительный комод;
  • тумбочка;
  • зеркало;
  • тапочки;
  • туалет и ванная комната с ванными принадлежностями (включая фен).
BaikalWood Eco Lodge & amp; SPABaikalWood Eco Lodge & amp; SPABaikalWood Eco Lodge & amp; SPABaikalWood Eco Lodge & amp; SPABaikalWood Eco Lodge & amp; SPA

Отель «Баргуджин Токум»

1 ночь

Гостиница «Баргуджин Токум» расположена в центре города Усть-Баргузин, в его историческом, культурном центре. Внешний дизайн и внутренний интерьер отеля выполнены из натуральной древесины, что придает ощущение тепла и уюта загородного дома.

Попробовать новые блюда и отдохнуть можно в ресторане. Wi-Fi на территории поможет всегда оставаться на связи. Гостям предлагается размещение в номерах с телевизором с плоским экраном.

Оснащение номера:

  • Предметы индивидуального пользования;
  • душевая;
  • чайник;
  • TV;
  • бесплатный Wi-Fi.
Отель «Баргуджин Токум»Отель «Баргуджин Токум»Отель «Баргуджин Токум»Отель «Баргуджин Токум»Отель «Баргуджин Токум»

ГК «Давша»

1 ночь

Неблагоустроенные комнаты, туалет на улице, душа нет, печное отопление, размещение по 4-5 человек.

ГК «Давша»ГК «Давша»ГК «Давша»

База отдыха «Мыс Котельниковский»

2 ночи

На северо-западной стороне озера Байкал расположилась база отдыха "Мыс Котельниковский". Любители отдыха в окружении живой природы получат большое удовольствие от нахождения в этих местах.

Здесь есть воды котельниковских источников, которые оказывают лечебные действия при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, при болезнях суставов, гинекологических заболеваниях. На территории базы находятся два корпуса для проживания.

База отдыха «Мыс Котельниковский»База отдыха «Мыс Котельниковский»База отдыха «Мыс Котельниковский»База отдыха «Мыс Котельниковский»База отдыха «Мыс Котельниковский»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание:
  • Услуги и иные расходы:
  • Развлечения и экскурсии:
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Размещение и питание в Иркутске
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Аренда коньков
  • Посещение музея природы и музея соболя в Давше
  • Сувениры
Место начала и завершения?
г. Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Обувь

В зимнее время особое внимание нужно уделять ногам. В первую очередь обувь должна быть теплой, и желательно, чтобы она не промокала. Лучшей для сибирской зимы считается традиционная сибирская обувь – это унты и валенки. В такой обуви ходили еще наши деды в самые сильные морозы. Однако, если у вас нет валенков и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами.

Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки, это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость.

Верхняя одежда

Куртка и брюки должны быть удобными, теплыми, должны «дышать» и быть легкими. Идеальный вариант для куртки — пуховка. Она обладает всеми вышеперечисленными качествами. Также можно рассмотреть куртки с синтетическими наполнителями (Thinsulate, Primaloft). Куртка должна иметь капюшон, желательно чтобы она имела манжеты из мягкой ткани, затяжки на поясе и горловине (от ветра).

Мы рекомендуем вам посмотреть куртки таких брендов, как Bask, Red Fox, Sivera, Marmot, Millet. Брюки (мужские и женские) должны обладать теми же качествами что и куртка. Плюс они не должны продуваться, должны иметь специальные «гамаши» (защита от снега). Достаточно удобны комбинезоны. Приятная мелочь – это наличие вентиляции. Утеплитель для брюк лучше выбирать синтетический. Компании - производители те же, что и для курток.

Шапка и варежки

Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей, ну и конечно, что бы она сочеталась с брюками и курткой.

перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки.

Термобельё

Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera.

Помимо всего вышеперечисленного, не забудьте:

  • Солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • налобный фонарик (и запасные батарейки);
  • треккинговые зимние носки, а так же шерстяные носки;
  • купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Какая в это время на Байкале погода и температура?

Температура в феврале на Байкале, как и во все зимние месяцы, на 7–10 градусов выше окружающей прибрежной территории.

При морозах в Иркутской области и Республике Бурятия до −40 градусов, на Байкале температура воздуха составляет в ночные часы −20… −25 °С, днем чуть выше: −15… −20 °С.

Увидим ли мы лёд и если да, то в каком процентном соотношении от общего маршрута?

«Чистый лед» с популярных картинок вы сможете увидеть в первый день выезда с п. Култук и до о. Ольхон. Севернее Ольхона лед, преимущественно, покрыт снегом. Тем не менее, на севере есть весьма живописные ледовые гроты и ледяные торосы.

Стоит ли брать свои коньки, лыжи? Ледоступы?

В дни пребывания от п. Култук и до Малого Моря есть возможность прокатиться по льду Байкала на коньках. Времени немного, но каждый может сам решить, стоить ли везти с собой коньки. Ледоступы – не обязательная, но желательная часть снаряжения. Заказать ледоступы вы можете перед туром.

Как обстоят дела со связью и будет ли wi-fi?

Большая часть маршрута проходит в отрыве от мобильной связи, что стоит расценивать как плюс тура. Самый стабильный оператор на севере – МегаФон. Wi-Fi имеется в ГК «Крестовая Падь», в отеле «Бухта Ая», в отеле «BaikalWood Eco Lodge & SPA», а также на т/б «Мыс Котельниковский» –1 час утром и 1 час вечером.

Сколько наличных брать с собой в тур?

От момента встречи в аэропорту Иркутска до возвращения в Иркутск обязательных расходов не потребуется. Наличные вам могут понадобиться для оплаты сувениров, покупке незапланированных продуктов или медикаментов по пути на Ольхон или в Северобайкальске, а также для проживания и питания в Иркутске после тура (в стоимость не входит).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Д
11 авг 2022
Организаторы своевременно отвечали на все вопросы, доводили до нас всю необходимую информацию. Организатор Юлия была с нами очень вежлива, во всем содействовала как на протяжении всего тура, так и при планировании поездки. Выражаем огромную благодарность!
Е
20 мар 2022
С "Большой страной" я съездила уже во второй тур. Прошедшей осенью была в "Крымской кругосветке", и вот весной - на Байкале. Убедилась ещё раз, что фирма работает очень профессионально, никаких сбоев, недоразумений, задержек с ответами на вопросы не было.
В следующем году хочу поехать на Алтай. Для этого 22 марта посмотрю вебинар, чтобы правильно выбрать время поездки. Спасибо за ваш труд!
Н
13 мар 2021
Огромная благодарность Туроператору. Отличная организация, продуманные маршруты и локации (учитывая что мы в самолете провели 6 часов для встречи с Байкалом и у нас на это свидание всего 3 дня). С первых минут встречи в аэропорту началось погружение в самобытную историю этого древнего края. Гид Анастасия Манькова сразу же захватила наше внимание легендами и притчами о Байкале и его окрестностях. Настя очень увлеченный и влюбленный в свой край и свою работу человек, знает просто невероятное множество историй и фактов. Слушать её можно до бесконечности…
Мне так же понравилась организация питания. Всё приготовлено и подано с такой любовью к своей колоритной культуре. Мы попробовали много национальных блюд - одно вкуснее другого!
Размещение на турбазе Чара - всё продумано, в домиках тепло и уютно, не смотря на то что за стенами завывает ветер. В кафе очень вкусная еда и приветливый персонал.
У меня от этого путешествия остались только положительные эмоции и очень теплые воспоминания!
Спасибо туроператору и огромная благодарность Анастасии за её позитив, доброту и отличные организаторские способности!
Обязательно буду всем советовать тур на Байкал именно с вами.

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