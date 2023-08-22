Бескрайние просторы, заснеженные горы и, конечно же, кристально чистый и звонкий байкальский лед! В этом туре Вы посетите познавательный музей Байкала и подниметесь на камень Черского в Листвянке, прогуляетесь по мысу Хобой и побываете в знаменитом поселке Хужир на Ольхоне.
фев
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка - Голоустное - Листвянка
8.30 Встреча на ж/д вокзале.
9.00 Встреча в аэропорту г. Иркутск.
На микроавтобусе отправляемся к берегам озера Байкал.
Первым делом едем в знаменитый туристический посёлок Листвянка, где посетим единственный в России музей, посвященный озеру.
В байкальском музее узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире. Познакомимся с настоящими нерпами в огромных аквариумах. При желании совершим виртуальное погружение на дно Байкала.
После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда открывается потрясающая панорама на Байкал и исток реки Ангары — единственной реки, вытекающей из озера.
Далее мы заселимся в гостевой дом. После заселения будет время пообедать в ближайшем кафе.
Во второй половине дня прокатимся на хивусах до поселка Голоустное.
Там будем разглядывать те самые пузырьки в прозрачном льду Байкала. Они образуются в результате подъема метана со дна озера на поверхность.
Вечером на базе устроим знакомство и поделимся первыми впечатлениями и своими ожиданиями от этого путешествия.
Автобус: 70 км.
Хивус: 50 км.
Пешком: 5 км.
Проживание: турбаза.
Сахюрта - этнопарк «Тальцы» - Сахюрта
Сегодня нас ждёт переезд в поселок Сахюрта.
По пути заглянем в музей деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы».
Прогуляемся по улочкам комплекса, зайдем в деревянные дома и юрты местных жителей.
Познакомимся с культурой коренных народов Прибайкалья — бурятов, эвенков и тофаларов, покатаемся на местных санках.
Постараемся представить, как жилось здесь людям в прежние времена.
Здесь же и пообедаем, обязательно попробуем фирменный сбитень из мёда и трав.
После музея вновь отправимся в дорогу.
По пути заедем ещё в одно кафе, чтобы попробовать бурятские бузы (позы) — местную разновидность мант.
Заночуем на турбазе в посёлке Сахюрта.
Автобус: 320 км.
Пешком: 2 км.
Проживание: турбаза.
Питание: завтрак, ужин.
Сахюрта - мыс Крест - Сахюрта
Сегодня совершим прогулку на мыс Крест. Тут открывается шикарная панорама великого ледяного царства озера Байкал.
Поднимемся на соседнюю возвышенность с видом на Ольхонские ворота, мыс «Кобылья голова» и пролив «Малое море».
По желанию можно взять коньки.
Оставшийся день будем изучать многочисленные узоры Байкала, удивляться его структуре и наслаждаться красотой.
Пешком: 12 км.
Проживание: турбаза.
Питание: завтрак, обед перекусом, ужин.
Сахюрта - Хужир - мыс Бурхан - Хужир
Сегодня мы покинем Сахюрту и отправимся на остров Ольхон. Нас ждет переезд на автобусе либо автомобиле повышенной проходимости.
Живописная дорога проходит вдоль залива «Малое море», в котором расположено много различных островов причудливой формы, в том числе острова Огой и Замогой.
После обеда посетим мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка.
Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых узнаваемых образов Байкала. К священной скале со сквозной пещерой долгое время имел доступ только шаман. Приближаться к ней и проходить сквозь пещеру, было запрещено.
Некоторые люди верят, что тут находится портал в другие измерения.
А еще в Хужире можно взять коньки в прокат, так что сегодня каждый получит возможность прокатиться по блестящему льду озера.
Сделаем потрясающие фотографии прибрежных скал и ледяных образований в свете закатного солнца.
Внедорожный автотранспорт: 35 км.
Пешком: 1-2 км.
Проживание: турбаза.
Питание: завтрак.
Хужир - мыс Хобой - Хужир
Сегодня мы совершим экскурсию к мысу Хобой.
Из-за качества дороги поедем на УАЗиках, что само по себе то еще приключение!
Мыс Хобой расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров. Он представляет собой плоскую каменную плиту, напоминающую своей формой клык зверя. “Хобой” в переводе с бурятского — клык, коренной зуб.
Это скала, где обрёл свою силу первый бурятский шаман.
Скала Дева, смотровая площадка, глубокие гроты и места, где до сих пор проводятся шаманские обряды, действительно оставляют ощущение чего-то неизведанного и очень сильного.
Одна из главных особенностей мыса — следы эрозии. Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты проточили в камне множество сквозных отверстий. Одно из таких — в скале Дева — размером в рост взрослого человека.
С вершины мыса Хобой открываются невероятной красоты виды на Байкальский хребет и поднимающееся из воды Ушканьи острова, мыс Рытый и на Баргузинский залив.
Обедать сегодня будем прямо на льду. Отведаем уху из местной рыбы на свежем воздухе, приготовленную на открытом огне.
А после обеда уедем на острова в Малом море и встретим закат на Огое.
Вечером поужинаем в кафе в Хужире.
Внедорожный автотранспорт: 80 км.
Проживание: турбаза.
Питание: завтрак, обед на мысе (уха из омуля).
Хужир. Свободное время
Выйдя с нашей базы на рассвете, посетим соседнюю возвышенность, где установлена беседка и откуда открываются красивые панорамы поселка Хужир и пролива Малое море.
В течение дня можно взять напрокат велосипед на шипованных колесах и совершить велопрогулку вдоль берегов Малого моря прямо по льду, покататься на коньках, сходить в музей, пройтись по сувенирным лавкам.
Это наш последний день на Байкале, поэтому вечером мы соберемся за большим столом, чтобы поделиться своими впечатлениями о путешествии.
Пешком: 4-10 км.
Велосипед или коньки: 6-10 км.
Проживание: турбаза.
Питание: завтрак.
Хужир - Иркутск
После завтрака соберём вещи и отправимся в обратный путь, в город Иркутск.
Нас ждёт долгая дорога, скрасит которую общение с участниками тура, ставшими уже совсем родными.
Обратные билеты рекомендуем брать на 18.00 и позже.
Автобус: 360 км.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме в Листвянке, Сахюрте и Хужире.
Варианты проживания
Гостевой дом «Белая усадьба» в Сахюрте
Гостевые дома с 2-, 3-, 4-местным размещением, душ и туалет в доме.
Завтраки на базе и обеды перекусом включены в стоимость, ужины на базе оплачиваются самостоятельно (ориентировочно 500 руб.).
Гостевой дом «Ольхонский лес» в Листвянке
гостевые дома с 2-, 3-, 4-местным размещением, душ и туалет в доме.
Завтраки на базе включены в стоимость, обеды и ужины оплачиваются самостоятельно (ориентировочно 500 руб.).
Гостевой дом «Лада» в Хужире
Гостевой дом с 2-местным размещением, кухня, душ и туалет в доме.
Завтраки включены в стоимость, обеды и ужины оплачиваются самостоятельно (ориентировочно 500 руб. за прием пищи).
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Трансфер г. Иркутск – пос. Листвянка, пос. Листвянка - пос. Сахюрта, пос. Сахюрта - г. Иркутск на микроавтобусе туристического класса
- Экскурсия на хивусе (катер на воздушной подушке) в поселок Голоустное
- Переезд пос. Сахюрта - пос. Хужир и обратно на микроавтобусе либо автотранспорте повышенной проходимости
- Экскурсия на мыс Хобой на автотранспорте повышенной проходимости
- Проживание на турбазах во время тура (1 ночь в Листвянке, 2 ночи в Сахюрте, 3 ночи в Хужире)
- Завтраки на турбазах
- Обеды во время экскурсий (2 перекуса и уха из омуля)
- Инструкторское сопровождение
- Разрешение на посещение заповедника
- Посещение музея Байкала
- Групповая аптечка
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный бафф
- Что не входит
- Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- 4 обеда и все ужины (500-600 рублей за прием пищи)
- Прокат коньков и велосипедов (рекомендуем взять свои коньки)
- Страховка от н/с
- Чаевые гиду
- Место начала и завершения?
- Россия, Иркутск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Не бывает плохой погоды – бывает плохо подобранная экипировка.
Зимой на Байкале может быть от -10 до -30, поэтому важно взять с собой теплые вещи.
Снаряжение:
- небольшой рюкзак 15-20 л для прогулок;
- коньки (в Хужире вы сможете взять коньки в прокат, а вот в Сахюрте - нет, поэтому мы рекомендуем вам взять коньки с собой);
- ледоходы;
- хоба (подпопник);
- очки от солнца (маска горнолыжная);
- химические грелки для рук и ног;
Одежда и обувь:
- ботинки теплые зимние;
- штаны ветрозащитные, утепленные (комбинезон);
- куртка утепленная (пуховик, горнолыжная);
- шапка утепленная, теплый бафф;
- балаклава (маска ветрозащитная);
- варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные);
- носки теплые (шерстяные, синтетические) и х/б (по 2 пары);
- кофта утепленная (флисовая);
- комплект термобелья теплого;
- нательное белье;
- одежда для дома;
- тапочки;
Что взять еще:
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (групповая аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.);
- крем от загара;
- термос (пригодится на экскурсионных выездах);
- фотоаппарат (видеокамера);
Документы:
- паспорт;
- полис страхования;
- деньги на дополнительные расходы.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества проживания. Проведем работу.
Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России
Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!