1 день

Иркутск - Листвянка - Голоустное - Листвянка

8.30 Встреча на ж/д вокзале.

9.00 Встреча в аэропорту г. Иркутск.

На микроавтобусе отправляемся к берегам озера Байкал.

Первым делом едем в знаменитый туристический посёлок Листвянка, где посетим единственный в России музей, посвященный озеру.

В байкальском музее узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире. Познакомимся с настоящими нерпами в огромных аквариумах. При желании совершим виртуальное погружение на дно Байкала.

После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда открывается потрясающая панорама на Байкал и исток реки Ангары — единственной реки, вытекающей из озера.

Далее мы заселимся в гостевой дом. После заселения будет время пообедать в ближайшем кафе.

Во второй половине дня прокатимся на хивусах до поселка Голоустное.

Там будем разглядывать те самые пузырьки в прозрачном льду Байкала. Они образуются в результате подъема метана со дна озера на поверхность.

Вечером на базе устроим знакомство и поделимся первыми впечатлениями и своими ожиданиями от этого путешествия.

Автобус: 70 км.

Хивус: 50 км.

Пешком: 5 км.

Проживание: турбаза.