Зимний Байкал. Листвянка и Ольхон

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3 отзыва
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Зимний Байкал невероятно красив, гармоничен и удивителен.

Бескрайние просторы, заснеженные горы и, конечно же, кристально чистый и звонкий байкальский лед! В этом туре Вы посетите познавательный музей Байкала и подниметесь на камень Черского в Листвянке, прогуляетесь по мысу Хобой и побываете в знаменитом поселке Хужир на Ольхоне.
Зимний Байкал. Листвянка и Ольхон
Зимний Байкал. Листвянка и Ольхон
Зимний Байкал. Листвянка и Ольхон
Зимний Байкал. Листвянка и Ольхон
Зимний Байкал. Листвянка и Ольхон
Зимний Байкал. Листвянка и Ольхон
Зимний Байкал. Листвянка и Ольхон
Зимний Байкал. Листвянка и Ольхон
Зимний Байкал. Листвянка и Ольхон
Зимний Байкал. Листвянка и Ольхон
Зимний Байкал. Листвянка и Ольхон
Зимний Байкал. Листвянка и Ольхон
Зимний Байкал. Листвянка и Ольхон
Зимний Байкал. Листвянка и Ольхон
Зимний Байкал. Листвянка и Ольхон
Зимний Байкал. Листвянка и Ольхон
Зимний Байкал. Листвянка и Ольхон
Зимний Байкал. Листвянка и Ольхон
Зимний Байкал. Листвянка и Ольхон
Ближайшие даты:
18
фев

Что вас ожидает:

Самый большой каток в мире
Самый большой каток в мире
Покатаемся на коньках по первозданно чистому байкальскому льду
Шипованные велосипеды
Шипованные велосипеды
По желанию прокатимся по льду на велосипедах!
Мистические закаты Ольхона
Мистические закаты Ольхона
На закате посетим знаменитый мыс Бурхан – окутанную шаманскими поверьями скалу
Живописный мыс Хобой
Живописный мыс Хобой
Полюбуемся невероятной красоты видами с вершины мыса Хобой
Уха из омуля
Уха из омуля
Попробуем вкуснейшую уху из байкальской рыбы
Байкальский транспорт
Байкальский транспорт
Проедем по озеру на хивусе — судне на воздушной подушке

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка - Голоустное - Листвянка

8.30 Встреча на ж/д вокзале.

9.00 Встреча в аэропорту г. Иркутск.

На микроавтобусе отправляемся к берегам озера Байкал.

Первым делом едем в знаменитый туристический посёлок Листвянка, где посетим единственный в России музей, посвященный озеру.

В байкальском музее узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире. Познакомимся с настоящими нерпами в огромных аквариумах. При желании совершим виртуальное погружение на дно Байкала.

После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда открывается потрясающая панорама на Байкал и исток реки Ангары — единственной реки, вытекающей из озера.

Далее мы заселимся в гостевой дом. После заселения будет время пообедать в ближайшем кафе.

Во второй половине дня прокатимся на хивусах до поселка Голоустное.

Там будем разглядывать те самые пузырьки в прозрачном льду Байкала. Они образуются в результате подъема метана со дна озера на поверхность.

Вечером на базе устроим знакомство и поделимся первыми впечатлениями и своими ожиданиями от этого путешествия.

Автобус: 70 км.

Хивус: 50 км.

Пешком: 5 км.

Проживание: турбаза.

Иркутск - Листвянка - Голоустное - ЛиствянкаИркутск - Листвянка - Голоустное - ЛиствянкаИркутск - Листвянка - Голоустное - ЛиствянкаИркутск - Листвянка - Голоустное - ЛиствянкаИркутск - Листвянка - Голоустное - Листвянка
2 день

Сахюрта - этнопарк «Тальцы» - Сахюрта

Сегодня нас ждёт переезд в поселок Сахюрта.

По пути заглянем в музей деревянного зодчества под открытым небом «Тальцы».

Прогуляемся по улочкам комплекса, зайдем в деревянные дома и юрты местных жителей.

Познакомимся с культурой коренных народов Прибайкалья — бурятов, эвенков и тофаларов, покатаемся на местных санках.

Постараемся представить, как жилось здесь людям в прежние времена.

Здесь же и пообедаем, обязательно попробуем фирменный сбитень из мёда и трав.

После музея вновь отправимся в дорогу.

По пути заедем ещё в одно кафе, чтобы попробовать бурятские бузы (позы) — местную разновидность мант.

Заночуем на турбазе в посёлке Сахюрта.

Автобус: 320 км.

Пешком: 2 км.

Проживание: турбаза.

Питание: завтрак, ужин.

Сахюрта - этнопарк «Тальцы» - СахюртаСахюрта - этнопарк «Тальцы» - СахюртаСахюрта - этнопарк «Тальцы» - СахюртаСахюрта - этнопарк «Тальцы» - СахюртаСахюрта - этнопарк «Тальцы» - Сахюрта
3 день

Сахюрта - мыс Крест - Сахюрта

Сегодня совершим прогулку на мыс Крест. Тут открывается шикарная панорама великого ледяного царства озера Байкал.

Поднимемся на соседнюю возвышенность с видом на Ольхонские ворота, мыс «Кобылья голова» и пролив «Малое море».

По желанию можно взять коньки.

Оставшийся день будем изучать многочисленные узоры Байкала, удивляться его структуре и наслаждаться красотой.

Пешком: 12 км.

Проживание: турбаза.

Питание: завтрак, обед перекусом, ужин.

Сахюрта - мыс Крест - СахюртаСахюрта - мыс Крест - СахюртаСахюрта - мыс Крест - СахюртаСахюрта - мыс Крест - Сахюрта
4 день

Сахюрта - Хужир - мыс Бурхан - Хужир

Сегодня мы покинем Сахюрту и отправимся на остров Ольхон. Нас ждет переезд на автобусе либо автомобиле повышенной проходимости.

Живописная дорога проходит вдоль залива «Малое море», в котором расположено много различных островов причудливой формы, в том числе острова Огой и Замогой.

После обеда посетим мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка.

Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых узнаваемых образов Байкала. К священной скале со сквозной пещерой долгое время имел доступ только шаман. Приближаться к ней и проходить сквозь пещеру, было запрещено.

Некоторые люди верят, что тут находится портал в другие измерения.

А еще в Хужире можно взять коньки в прокат, так что сегодня каждый получит возможность прокатиться по блестящему льду озера.

Сделаем потрясающие фотографии прибрежных скал и ледяных образований в свете закатного солнца.

Внедорожный автотранспорт: 35 км.

Пешком: 1-2 км.

Проживание: турбаза.

Питание: завтрак.

Сахюрта - Хужир - мыс Бурхан - ХужирСахюрта - Хужир - мыс Бурхан - ХужирСахюрта - Хужир - мыс Бурхан - ХужирСахюрта - Хужир - мыс Бурхан - ХужирСахюрта - Хужир - мыс Бурхан - ХужирСахюрта - Хужир - мыс Бурхан - Хужир
5 день

Хужир - мыс Хобой - Хужир

Сегодня мы совершим экскурсию к мысу Хобой.

Из-за качества дороги поедем на УАЗиках, что само по себе то еще приключение!

Мыс Хобой расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров. Он представляет собой плоскую каменную плиту, напоминающую своей формой клык зверя. “Хобой” в переводе с бурятского — клык, коренной зуб.

Это скала, где обрёл свою силу первый бурятский шаман.

Скала Дева, смотровая площадка, глубокие гроты и места, где до сих пор проводятся шаманские обряды, действительно оставляют ощущение чего-то неизведанного и очень сильного.

Одна из главных особенностей мыса — следы эрозии. Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты проточили в камне множество сквозных отверстий. Одно из таких — в скале Дева — размером в рост взрослого человека.

С вершины мыса Хобой открываются невероятной красоты виды на Байкальский хребет и поднимающееся из воды Ушканьи острова, мыс Рытый и на Баргузинский залив.

Обедать сегодня будем прямо на льду. Отведаем уху из местной рыбы на свежем воздухе, приготовленную на открытом огне.

А после обеда уедем на острова в Малом море и встретим закат на Огое.

Вечером поужинаем в кафе в Хужире.

Внедорожный автотранспорт: 80 км.

Проживание: турбаза.

Питание: завтрак, обед на мысе (уха из омуля).

Хужир - мыс Хобой - ХужирХужир - мыс Хобой - ХужирХужир - мыс Хобой - ХужирХужир - мыс Хобой - ХужирХужир - мыс Хобой - Хужир
6 день

Хужир. Свободное время

Выйдя с нашей базы на рассвете, посетим соседнюю возвышенность, где установлена беседка и откуда открываются красивые панорамы поселка Хужир и пролива Малое море.

В течение дня можно взять напрокат велосипед на шипованных колесах и совершить велопрогулку вдоль берегов Малого моря прямо по льду, покататься на коньках, сходить в музей, пройтись по сувенирным лавкам.

Это наш последний день на Байкале, поэтому вечером мы соберемся за большим столом, чтобы поделиться своими впечатлениями о путешествии.

Пешком: 4-10 км.

Велосипед или коньки: 6-10 км.

Проживание: турбаза.

Питание: завтрак.

Хужир. Свободное времяХужир. Свободное времяХужир. Свободное времяХужир. Свободное времяХужир. Свободное время
7 день

Хужир - Иркутск

После завтрака соберём вещи и отправимся в обратный путь, в город Иркутск.

Нас ждёт долгая дорога, скрасит которую общение с участниками тура, ставшими уже совсем родными.

Обратные билеты рекомендуем брать на 18.00 и позже.

Автобус: 360 км.

Питание: завтрак.

Хужир - ИркутскХужир - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме в Листвянке, Сахюрте и Хужире.

Варианты проживания

Гостевой дом «Белая усадьба» в Сахюрте

2 ночи

Гостевые дома с 2-, 3-, 4-местным размещением, душ и туалет в доме.

Завтраки на базе и обеды перекусом включены в стоимость, ужины на базе оплачиваются самостоятельно (ориентировочно 500 руб.).

Гостевой дом «Белая усадьба» в СахюртеГостевой дом «Белая усадьба» в СахюртеГостевой дом «Белая усадьба» в СахюртеГостевой дом «Белая усадьба» в СахюртеГостевой дом «Белая усадьба» в СахюртеГостевой дом «Белая усадьба» в Сахюрте

Гостевой дом «Ольхонский лес» в Листвянке

1 ночь

гостевые дома с 2-, 3-, 4-местным размещением, душ и туалет в доме.

Завтраки на базе включены в стоимость, обеды и ужины оплачиваются самостоятельно (ориентировочно 500 руб.).

Гостевой дом «Лада» в Хужире

3 ночи

Гостевой дом с 2-местным размещением, кухня, душ и туалет в доме.

Завтраки включены в стоимость, обеды и ужины оплачиваются самостоятельно (ориентировочно 500 руб. за прием пищи).

Гостевой дом «Лада» в ХужиреГостевой дом «Лада» в ХужиреГостевой дом «Лада» в ХужиреГостевой дом «Лада» в ХужиреГостевой дом «Лада» в ХужиреГостевой дом «Лада» в ХужиреГостевой дом «Лада» в ХужиреГостевой дом «Лада» в Хужире

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Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер г. Иркутск – пос. Листвянка, пос. Листвянка - пос. Сахюрта, пос. Сахюрта - г. Иркутск на микроавтобусе туристического класса
  • Экскурсия на хивусе (катер на воздушной подушке) в поселок Голоустное
  • Переезд пос. Сахюрта - пос. Хужир и обратно на микроавтобусе либо автотранспорте повышенной проходимости
  • Экскурсия на мыс Хобой на автотранспорте повышенной проходимости
  • Проживание на турбазах во время тура (1 ночь в Листвянке, 2 ночи в Сахюрте, 3 ночи в Хужире)
  • Завтраки на турбазах
  • Обеды во время экскурсий (2 перекуса и уха из омуля)
  • Инструкторское сопровождение
  • Разрешение на посещение заповедника
  • Посещение музея Байкала
  • Групповая аптечка
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный бафф
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • 4 обеда и все ужины (500-600 рублей за прием пищи)
  • Прокат коньков и велосипедов (рекомендуем взять свои коньки)
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Не бывает плохой погоды – бывает плохо подобранная экипировка.

Зимой на Байкале может быть от -10 до -30, поэтому важно взять с собой теплые вещи.

Снаряжение:

  • небольшой рюкзак 15-20 л для прогулок;
  • коньки (в Хужире вы сможете взять коньки в прокат, а вот в Сахюрте - нет, поэтому мы рекомендуем вам взять коньки с собой);
  • ледоходы;
  • хоба (подпопник);
  • очки от солнца (маска горнолыжная);
  • химические грелки для рук и ног;

Одежда и обувь:

  • ботинки теплые зимние;
  • штаны ветрозащитные, утепленные (комбинезон);
  • куртка утепленная (пуховик, горнолыжная);
  • шапка утепленная, теплый бафф;
  • балаклава (маска ветрозащитная);
  • варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные);
  • носки теплые (шерстяные, синтетические) и х/б (по 2 пары);
  • кофта утепленная (флисовая);
  • комплект термобелья теплого;
  • нательное белье;
  • одежда для дома;
  • тапочки;

Что взять еще:

  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (групповая аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.);
  • крем от загара;
  • термос (пригодится на экскурсионных выездах);
  • фотоаппарат (видеокамера);

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования;
  • деньги на дополнительные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
3
2
1
М
22 авг 2023
Программа потрясающая, яркая, интересная, каждый день новые эмоции. Встретили хорошо, сбоев по программе не было, все четко. Минус за размещение в 4-х местных номерах без окна, очень портит все впечатление от поездки и настроение, а так же за непредоставление доп. услуги по возможности проживания одной без подселения. Все остальное на уровне.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Мария!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Нам жаль, что произошла такая ситуация с организацией проживания в туре. Мы передадим Ваш отзыв нашим коллегам в регионе для улучшения качества проживания. Проведем работу.

Надеемся, что несмотря на этот недочет вы обратитесь к нам в будущем для организации вашего следующего путешествия по России
В
1 авг 2023
В целом все было четко, структурно, понятно. Поход оказался для меня неожиданно сложным, хотя критических моментов не было. Перед поездкой не помешало бы общение с организаторами, чтобы сразу сложилось целостная картина о том, на что подписываешься, ну и гиду тоже не лишним будет заранее узнать участников.
Еще рекомендую пересмотреть питание - текущее очень скоромное и несбалансированное. В период активного хода его хватает просто для поддержания штанов.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Жанна!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
М
18 июля 2023
Организатор неплох.

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