Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Что вас ожидает
Цивилизация протоадыгов
Мой рассказ начнет с со времен древней цивилизации храбрых и доблестных убыхов — я расскажу об их укладе и обычаях, о том, как выглядели эти территории в ту эпоху. Проведу вас к ритуальной площадке, которая в прошлом служила адыгам святилищем: именно здесь нашли древнейший артефакт протоадыгского периода. Затронем историю земли Лоо во времена Римской Империи, Византии — и через период Кавказской войны и СССР доберемся до современного курорта.
Знакомство с флорой
Также мы посетим руины средневекового храма, а еще побываем на чайных плантациях и плантациях фейхоа. Я расскажу о множестве экзотических растений, произрастающих на территории Лоо и его окрестностей — и познакомлю вас с некоторыми из эндемиков. А еще вы узнаете об особенностях почвы: поймете, как ее геологический состав территории определяет образ жизни людей.
Пейзажи земли Лоо
Кульминацией экскурсии станет прекрасный вид на все знаковые земли убыхов: гору Бытха, гору Ахун, долину Дагомыс. И финальный аккорд — живописный каньон, который в жаркие дни подарит нам прохладу и отличные фотографии на память.
Организационные детали
Экскурсия начинается в поселке Лоо; также экскурсия доступна из поселков Головинка, Якорная Щель, Вардане
Экскурсия подойдет для путешественников старше 12 лет
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Лоо, Головинке, Якорной Щели, Вардане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маша — ваш гид в Лоо
Провёл 298 экскурсий для 271 туриста
Здравствуйте. Уже много лет профессионально провожу увлекательные природоведческие экскурсии для небольших групп (1-3 человека) в Лазаревском районе города Сочи. Есть свидетельство экскурсовода. Мои экскурсии безопасны, сбалансированы по длительности и информационной насыщенности, наиболее приемлемы по стоимости. На каждой экскурсии помогаю экскурсантам взглянуть на природу Западного Кавказа изнутри, глазами людей, живших здесь со времен пещерных людей и по сей день. Наиболее интересно для меня обозначить, как жизнь коренных народов связана с окружающей природой, как формировались ментальные качества адыгов, их традиции, этикет. Все это тесно переплетено с современной психологией, с понятиями мужественности, чести, эмпатии, человечности, — словом, с темами, которые в той или иной степени интересны каждому человеку, желающему разобраться в своем внутреннем мире, чтобы обрести гармонию в жизни.