Эта экскурсия — не просто любование природой. Я покажу вам, как изменились территории Лоо со времен, когда здесь жили мощные убыхские кланы, и до освоения этих мест в советские годы, закладки чайных плантаций и садов. Мы посетим эти плантации, но главное — древнее святилище адыгов. Вы увидите редкие растения, а после полюбуетесь пейзажами с высоты и оцените виды каньона.

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Что вас ожидает

Цивилизация протоадыгов

Мой рассказ начнет с со времен древней цивилизации храбрых и доблестных убыхов — я расскажу об их укладе и обычаях, о том, как выглядели эти территории в ту эпоху. Проведу вас к ритуальной площадке, которая в прошлом служила адыгам святилищем: именно здесь нашли древнейший артефакт протоадыгского периода. Затронем историю земли Лоо во времена Римской Империи, Византии — и через период Кавказской войны и СССР доберемся до современного курорта.

Знакомство с флорой

Также мы посетим руины средневекового храма, а еще побываем на чайных плантациях и плантациях фейхоа. Я расскажу о множестве экзотических растений, произрастающих на территории Лоо и его окрестностей — и познакомлю вас с некоторыми из эндемиков. А еще вы узнаете об особенностях почвы: поймете, как ее геологический состав территории определяет образ жизни людей.

Пейзажи земли Лоо

Кульминацией экскурсии станет прекрасный вид на все знаковые земли убыхов: гору Бытха, гору Ахун, долину Дагомыс. И финальный аккорд — живописный каньон, который в жаркие дни подарит нам прохладу и отличные фотографии на память.

Организационные детали