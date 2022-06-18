Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций

Услышать о древней цивилизации протоадыгов и понять, как менялись здешние земли

Эта экскурсия — не просто любование природой.

Я покажу вам, как изменились территории Лоо со времен, когда здесь жили мощные убыхские кланы, и до освоения этих мест в советские годы, закладки чайных плантаций и садов. Мы посетим эти плантации, но главное — древнее святилище адыгов. Вы увидите редкие растения, а после полюбуетесь пейзажами с высоты и оцените виды каньона.
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
Земля Лоо: от тучных пастбищ до экзотических плантаций
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Что вас ожидает

Цивилизация протоадыгов

Мой рассказ начнет с со времен древней цивилизации храбрых и доблестных убыхов — я расскажу об их укладе и обычаях, о том, как выглядели эти территории в ту эпоху. Проведу вас к ритуальной площадке, которая в прошлом служила адыгам святилищем: именно здесь нашли древнейший артефакт протоадыгского периода. Затронем историю земли Лоо во времена Римской Империи, Византии — и через период Кавказской войны и СССР доберемся до современного курорта.

Знакомство с флорой

Также мы посетим руины средневекового храма, а еще побываем на чайных плантациях и плантациях фейхоа. Я расскажу о множестве экзотических растений, произрастающих на территории Лоо и его окрестностей — и познакомлю вас с некоторыми из эндемиков. А еще вы узнаете об особенностях почвы: поймете, как ее геологический состав территории определяет образ жизни людей.

Пейзажи земли Лоо

Кульминацией экскурсии станет прекрасный вид на все знаковые земли убыхов: гору Бытха, гору Ахун, долину Дагомыс. И финальный аккорд — живописный каньон, который в жаркие дни подарит нам прохладу и отличные фотографии на память.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в поселке Лоо; также экскурсия доступна из поселков Головинка, Якорная Щель, Вардане
  • Экскурсия подойдет для путешественников старше 12 лет

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Лоо, Головинке, Якорной Щели, Вардане
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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