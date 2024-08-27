На Рождество – экскурсии в Магасе

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Магасе, цены от 6 670 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
На машине
21 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Увидеть изнутри самую молодую республику России и влюбиться в ее красоту и гостеприимство
10 сен в 09:00
12 сен в 10:00
6 670 за всё до 3 чел.
Путешествие в Горную Ингушетию
На машине
71 отзыв
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Горную Ингушетию
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Ингушетии. Узнайте историю и культуру ингушского народа, посетите башенные города и священные горы
Завтра в 09:00
10 сен в 08:00
11 400 за всё до 4 чел.
Средневековая Ингушетия
На машине
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековая Ингушетия: экскурсия по башням и храмам
Индивидуальная экскурсия по башням и храмам Ингушетии. Узнайте историю края, традиции и обычаи, посетите уникальные архитектурные памятники
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 августа 2024
    Средневековая Ингушетия
    Экскурсия просто великолепная! Аблуллах очень эрудированный гид, прекрасный собеседник, показал нам топовые локации, в которые не добираются экскурсионные автобусы. (Мы приехали
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    на туристическом поезде "Жемчужина Кавказа", но решили себе взять индивидуальные экскурсии). Погода, горы, воздух, горная вода,вкусная еда, истории про Ингушетию просто завораживают! От души рекомендую гида и его программу, 1000% не пожалеете, поверьте👍🔥

  • П
    Павел
    19 августа 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Большое спасибо Батыру за экскурсию! Живописнейшие локации по маршруту! Горная Ингушетия прекрасна! Люди здесь самые гостеприимные из всех кого я
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    знаю (есть с кем сравнивать, проехал страну вдоль и поперек не раз). Узнали много нового об истории этого гордого и многострадального народа. Однозначно рекомендую! Обязательно вернёмся сюда!

  • М
    Марина
    2 августа 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Экскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересно. Места невероятно красочные. Одназначно, рекомендуем экскурсию.
    Экскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересноЭкскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересноЭкскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересноЭкскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересноЭкскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересно
  • О
    Ольга
    24 июля 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Профессионал своего дела. Всем рекомендую
  • М
    Марина
    9 июля 2024
    Средневековая Ингушетия
    Классная экскурсия:наш экскурсовод Абдуллах оказался очень разбирающимся в истории своей республики человеком,древнейшие деревни и боевые башни с многовековой историей,природа потрясающая(даже
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    у меня,видавшей много красот нашей страны,вырывалось:"Вау,как красиво!"),национальная кухня-вострог! (Абдуллах привёз нас в прекрасный ресторан с завораживающим видом на долину,кавказкий хребет и вершину горы Казбек,порекомендовал вкуснейшие блюда:баранину с галушками(тут целая церемония-сначала вы едите мясо и галушки,макая их в супчик,а потом запиваете это всё вкуснейшим бараньим бульоном),хингал с тыквой(оочень вкусный),кодр-сискал(это картофель с интереснейшим соусом на основе творога и масла),интересные и необычные факты из современной жизни народа! Очень понравилось!

    Классная экскурсия:наш экскурсовод Абдуллах оказался очень разбирающимся в истории своей республики человеком,древнейшие деревни и боевые башниКлассная экскурсия:наш экскурсовод Абдуллах оказался очень разбирающимся в истории своей республики человеком,древнейшие деревни и боевые башниКлассная экскурсия:наш экскурсовод Абдуллах оказался очень разбирающимся в истории своей республики человеком,древнейшие деревни и боевые башниКлассная экскурсия:наш экскурсовод Абдуллах оказался очень разбирающимся в истории своей республики человеком,древнейшие деревни и боевые башни
  • Р
    Роман
    9 июля 2024
    Средневековая Ингушетия
    Если вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюда. Если вы любите познавать народы и их историю
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    - вам сюда. Если вы любите гастротуры и пробовать различные национальные блюда - вам сюда. Если вы любите природу и горы - вам сюда. За почти что 9 часов экскурсии Абдуллах показал нам и рассказал про старинные города и храмы, по которым можно погулять. Чего стоит только один замковый комплекс Вовнушки, попадая в который оказываешься словно в декорациях Игры Престолов или Властелина Колец. Абдуллах также проведет вам экскурс по интересной и сложной истории Ингушетии, покажет древний храм Тхаба-Ерды 8 века в византийском стиле, и расскажет про интересную деталь, что в истории ингушского народа издревле была "парламентская" система (ну в контексте средневековья конечно:)), в которой собирались представители родов (тейпов) и ими принимались основные решения как раз в этом храме. И таких интересностей и деталей будет много на вашем пути. В общем однозначно рекомендую. P.S. так как программа очень насыщенная и если хотите подольше погулять везде и полазить, лучше начинать поездку как можно раньше.

    Если вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюдаЕсли вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюдаЕсли вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюдаЕсли вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюдаЕсли вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюдаЕсли вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюда
  • С
    Сергей
    3 июля 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Были с супругой на данной экскурсии, всё понравилось. Батыр гид отличный рассказчик, сразу видно, что человек в теме, всё разказал и показал, отлично провели время. В конце экскурсии, Батыр завёз в кафе, где мы отведали национальную ингушскую кухню.
  • А
    Артём
    1 июля 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Не уверен что можно найти гида настолько знающего историю своей родины! Батыр так же прекрасный рассказчик. Не смотря на то что с погодой нам не повезло, мы остались максимально довольны поездкой. По ингушетии - только с Батыром!)
  • Н
    Наталья
    27 июня 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Очень понравилась экскурсия в Магас и Назрань (нашим экскурсоводом был Батыр). Доступное и интересное изложение информации, включая исторические факты, знакомство с национальной кухней и местными колоритом, традициями - всем остались довольны и будем советовать друзьям!

Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «На Рождество»

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  5. Храм Тхаба-Ерды
  6. Город Эрзи
Сколько стоит экскурсия по Магасу в сентябре 2024
Сейчас в Магасе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 11 400. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Магасе на 2024 год на рождество, 96 ⭐ отзывов, цены от 6670₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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