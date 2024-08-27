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- вам сюда. Если вы любите гастротуры и пробовать различные национальные блюда - вам сюда. Если вы любите природу и горы - вам сюда. За почти что 9 часов экскурсии Абдуллах показал нам и рассказал про старинные города и храмы, по которым можно погулять. Чего стоит только один замковый комплекс Вовнушки, попадая в который оказываешься словно в декорациях Игры Престолов или Властелина Колец. Абдуллах также проведет вам экскурс по интересной и сложной истории Ингушетии, покажет древний храм Тхаба-Ерды 8 века в византийском стиле, и расскажет про интересную деталь, что в истории ингушского народа издревле была "парламентская" система (ну в контексте средневековья конечно:)), в которой собирались представители родов (тейпов) и ими принимались основные решения как раз в этом храме. И таких интересностей и деталей будет много на вашем пути. В общем однозначно рекомендую. P.S. так как программа очень насыщенная и если хотите подольше погулять везде и полазить, лучше начинать поездку как можно раньше.