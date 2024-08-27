4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Увидеть изнутри самую молодую республику России и влюбиться в ее красоту и гостеприимство
10 сен в 09:00
12 сен в 10:00
6 670₽ за всё до 3 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в Горную Ингушетию
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Ингушетии. Узнайте историю и культуру ингушского народа, посетите башенные города и священные горы
Завтра в 09:00
10 сен в 08:00
11 400₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековая Ингушетия: экскурсия по башням и храмам
Индивидуальная экскурсия по башням и храмам Ингушетии. Узнайте историю края, традиции и обычаи, посетите уникальные архитектурные памятники
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 августа 2024Экскурсия просто великолепная! Аблуллах очень эрудированный гид, прекрасный собеседник, показал нам топовые локации, в которые не добираются экскурсионные автобусы. (Мы приехали
- ППавел19 августа 2024Большое спасибо Батыру за экскурсию! Живописнейшие локации по маршруту! Горная Ингушетия прекрасна! Люди здесь самые гостеприимные из всех кого я
- ММарина2 августа 2024Экскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересно. Места невероятно красочные. Одназначно, рекомендуем экскурсию.
- ООльга24 июля 2024Профессионал своего дела. Всем рекомендую
- ММарина9 июля 2024Классная экскурсия:наш экскурсовод Абдуллах оказался очень разбирающимся в истории своей республики человеком,древнейшие деревни и боевые башни с многовековой историей,природа потрясающая(даже
- РРоман9 июля 2024Если вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюда. Если вы любите познавать народы и их историю
- ССергей3 июля 2024Были с супругой на данной экскурсии, всё понравилось. Батыр гид отличный рассказчик, сразу видно, что человек в теме, всё разказал и показал, отлично провели время. В конце экскурсии, Батыр завёз в кафе, где мы отведали национальную ингушскую кухню.
- ААртём1 июля 2024Не уверен что можно найти гида настолько знающего историю своей родины! Батыр так же прекрасный рассказчик. Не смотря на то что с погодой нам не повезло, мы остались максимально довольны поездкой. По ингушетии - только с Батыром!)
- ННаталья27 июня 2024Очень понравилась экскурсия в Магас и Назрань (нашим экскурсоводом был Батыр). Доступное и интересное изложение информации, включая исторические факты, знакомство с национальной кухней и местными колоритом, традициями - всем остались довольны и будем советовать друзьям!
Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «На Рождество»
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Сколько стоит экскурсия по Магасу в сентябре 2024
Сейчас в Магасе в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 11 400. Туристы уже оставили гидам 96 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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