8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ассинскому ущелью и Таргимской котловине
Погрузитесь в атмосферу средневековой Ингушетии! Узнайте историю ингушей, осмотрите старинные башни и храмы, насладитесь видами с Цей-Лоамского перевала
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Автомобильное путешествие в яркую столицу Чеченской Республики с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековая Ингушетия: экскурсия по башням и храмам
Индивидуальная экскурсия по башням и храмам Ингушетии. Узнайте историю края, традиции и обычаи, посетите уникальные архитектурные памятники
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 900₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия10 июля 2024Путешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будто окунаешься в те времена.
- ММарина9 июля 2024Классная экскурсия:наш экскурсовод Абдуллах оказался очень разбирающимся в истории своей республики человеком,древнейшие деревни и боевые башни с многовековой историей,природа потрясающая(даже
- РРоман9 июля 2024Если вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюда. Если вы любите познавать народы и их историю
- ЮЮлия14 июня 2024Большое спасибо за увлекательную поездку организаторам экскурсии и гиду Ибрагиму! Наша компания осталась очень довольна! Был организован чудесный пикник, интересный рассказ от гида) Несмотря на дожди, мы все посмотрели, сделали кучу прекрасных фото 😍
- ЛЛариса1 июня 2024Ибрагим -интересный рассказчик и приятный собеседник. Узнали очень много фактов, как из новейшей истории Северного Кавказа, так и средневековой. Будем рекомендовать данную экскурсию своим знакомым. Благодарим за прекрасно проведённое время.
- ЕЕлена7 мая 2024Замечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современности родного края. Гибкость и готовность помочь на протяжении всего маршрута. Всем очень рекомендую выбрать гидом Абдуллаха, уверена останетесь довольны.
- ЕЕкатерина17 января 2024У меня был гид Ибрагим. Прекрасный человек и рассказчик. Чечня и ранее у меня была в плане самостоятельной поездки, а
- ВВиолетта27 октября 2022За эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая история, невероятные виды и самые
- ЮЮрий17 августа 2022Было очень познавательно и интересно!
Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Однодневные»
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