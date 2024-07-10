Однодневные – экскурсии в Магасе

Найдено 3 экскурсии в категории «Однодневные» в Магасе, цены от 9 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Тайны и мифы средневековой Ингушетии
На машине
13 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Ассинскому ущелью и Таргимской котловине
Погрузитесь в атмосферу средневековой Ингушетии! Узнайте историю ингушей, осмотрите старинные башни и храмы, насладитесь видами с Цей-Лоамского перевала
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Из Магаса - в возрожденный Грозный
На машине
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Магаса - в возрожденный Грозный
Автомобильное путешествие в яркую столицу Чеченской Республики с профессиональным гидом
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Средневековая Ингушетия
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековая Ингушетия: экскурсия по башням и храмам
Индивидуальная экскурсия по башням и храмам Ингушетии. Узнайте историю края, традиции и обычаи, посетите уникальные архитектурные памятники
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    10 июля 2024
    Из Магаса - в возрожденный Грозный
    Путешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будто окунаешься в те времена.
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    Он с такой любовью относиться к своей работе,видно сразу что от всего сердца и души он доносит для людей информацию. Ибрагим,вы супер👍 Обязательно порекомендую своим друзьям. Спасибо большое Вам. Желаю Вам здоровья,продуктивных дней,хороших туристов.

    Путешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будтоПутешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будтоПутешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будтоПутешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будтоПутешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будтоПутешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будтоПутешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будтоПутешествие прошло на 100000%Лучше гида Ибрагима ещё не встречала. Его рассказы вдохновляют и ты как будто
  • М
    Марина
    9 июля 2024
    Средневековая Ингушетия
    Классная экскурсия:наш экскурсовод Абдуллах оказался очень разбирающимся в истории своей республики человеком,древнейшие деревни и боевые башни с многовековой историей,природа потрясающая(даже
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    у меня,видавшей много красот нашей страны,вырывалось:"Вау,как красиво!"),национальная кухня-вострог! (Абдуллах привёз нас в прекрасный ресторан с завораживающим видом на долину,кавказкий хребет и вершину горы Казбек,порекомендовал вкуснейшие блюда:баранину с галушками(тут целая церемония-сначала вы едите мясо и галушки,макая их в супчик,а потом запиваете это всё вкуснейшим бараньим бульоном),хингал с тыквой(оочень вкусный),кодр-сискал(это картофель с интереснейшим соусом на основе творога и масла),интересные и необычные факты из современной жизни народа! Очень понравилось!

    Классная экскурсия:наш экскурсовод Абдуллах оказался очень разбирающимся в истории своей республики человеком,древнейшие деревни и боевые башниКлассная экскурсия:наш экскурсовод Абдуллах оказался очень разбирающимся в истории своей республики человеком,древнейшие деревни и боевые башниКлассная экскурсия:наш экскурсовод Абдуллах оказался очень разбирающимся в истории своей республики человеком,древнейшие деревни и боевые башниКлассная экскурсия:наш экскурсовод Абдуллах оказался очень разбирающимся в истории своей республики человеком,древнейшие деревни и боевые башни
  • Р
    Роман
    9 июля 2024
    Средневековая Ингушетия
    Если вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюда. Если вы любите познавать народы и их историю
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    - вам сюда. Если вы любите гастротуры и пробовать различные национальные блюда - вам сюда. Если вы любите природу и горы - вам сюда. За почти что 9 часов экскурсии Абдуллах показал нам и рассказал про старинные города и храмы, по которым можно погулять. Чего стоит только один замковый комплекс Вовнушки, попадая в который оказываешься словно в декорациях Игры Престолов или Властелина Колец. Абдуллах также проведет вам экскурс по интересной и сложной истории Ингушетии, покажет древний храм Тхаба-Ерды 8 века в византийском стиле, и расскажет про интересную деталь, что в истории ингушского народа издревле была "парламентская" система (ну в контексте средневековья конечно:)), в которой собирались представители родов (тейпов) и ими принимались основные решения как раз в этом храме. И таких интересностей и деталей будет много на вашем пути. В общем однозначно рекомендую. P.S. так как программа очень насыщенная и если хотите подольше погулять везде и полазить, лучше начинать поездку как можно раньше.

    Если вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюдаЕсли вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюдаЕсли вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюдаЕсли вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюдаЕсли вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюдаЕсли вы любите историю и хотите прогуляться по древним поселениям - вам сюда
  • Ю
    Юлия
    14 июня 2024
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    Большое спасибо за увлекательную поездку организаторам экскурсии и гиду Ибрагиму! Наша компания осталась очень довольна! Был организован чудесный пикник, интересный рассказ от гида) Несмотря на дожди, мы все посмотрели, сделали кучу прекрасных фото 😍
  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Из Магаса - в возрожденный Грозный
    Ибрагим -интересный рассказчик и приятный собеседник. Узнали очень много фактов, как из новейшей истории Северного Кавказа, так и средневековой. Будем рекомендовать данную экскурсию своим знакомым. Благодарим за прекрасно проведённое время.
    Ибрагим -интересный рассказчик и приятный собеседник. Узнали очень много фактов, как из новейшей истории Северного Кавказа, так и средневековой
  • Е
    Елена
    7 мая 2024
    Средневековая Ингушетия
    Замечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современности родного края. Гибкость и готовность помочь на протяжении всего маршрута. Всем очень рекомендую выбрать гидом Абдуллаха, уверена останетесь довольны.
    Замечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современностиЗамечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современностиЗамечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современностиЗамечательный маршрут и очень интересный рассказ от знающего и интеллигентного человека. Отличные знания истории и современности
  • Е
    Екатерина
    17 января 2024
    Из Магаса - в возрожденный Грозный
    У меня был гид Ибрагим. Прекрасный человек и рассказчик. Чечня и ранее у меня была в плане самостоятельной поездки, а
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    благодаря Ибрагиму однозначно.))) Грозный, то сколько в него сейчас вкладывают и правильно делают, просто великолепен! Меня очаровал этот город! Однозначно всем рекомендую к посещению. Спасибо большое!!!

  • В
    Виолетта
    27 октября 2022
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    За эту экскурсию испытали столько эмоций, что в одном отзыве сложно уместить. Потрясающая Ингушетия, богатая история, невероятные виды и самые
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    вкусные пироги! Ингушетия украла мое сердечко ❤️ Но отдельно хочется выделить Мурада. Настолько внимательно я историю ещё никогда не слушала)) Расскажет вам всю историю Ингушетии ''от и до'', разные гипотезы по поводу некоторых фактов и самые интересные легенды гор. Очень светлый и добрый человек, которого хочется слушать весь день. Спасибо Вам большое за то, что познакомили и влюбили в Ингушетию. Мы обязательно вернёмся!! ❤️❤️❤️

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  • Ю
    Юрий
    17 августа 2022
    Тайны и мифы средневековой Ингушетии
    Было очень познавательно и интересно!

Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Однодневные»

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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Гора Цей-Лоам
  3. Эгикал
  4. Вовнушки
  5. Храм Тхаба-Ерды
  6. Город Эрзи
Сколько стоит экскурсия по Магасу в августе 2024
Сейчас в Магасе в категории "Однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 9 900 до 13 000. Туристы уже оставили гидам 20 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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