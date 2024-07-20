Популярные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Магасе, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Мифы и тайны горной Ингушетии
2 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мифы и тайны горной Ингушетии: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Ингушетию за один день! Посетите древние башенные комплексы, старейший храм России и насладитесь обедом у подножия горы Цей-лоам
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы с 09.00 до 17.00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 4 чел.
В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
4 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
Путешествие по Ингушетии откроет вам тайны древних башен, средневековых замков и христианских храмов. Погрузитесь в атмосферу гор и легенд
Начало: По договоренности
Расписание: по запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
20 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • M
    Mikhail
    20 июля 2024
    Мифы и тайны горной Ингушетии
    Спасибо большое! Наш гид Абдуллах оставил самые позитивные впечатления, рассказал очень много о родном крае, очень культурно и интересно провели
    читать дальше

    вместе с ним эту поездку! Горные пейзажи Ингушетии стоят того, чтобы их посетить, и не один раз! Очень надеемся увидеться ещё не раз! Спасибо!

  • Е
    Евгения
    2 октября 2023
    Мифы и тайны горной Ингушетии
    Замечательная поездка по горной Ингушетии. Поразило большое количество башен. Магомет - отличный гид и веселый человек!
  • И
    Ирина
    4 сентября 2023
    В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
    Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Батыру за его безупречную работу со своими клиентами. В этом туре мы узнали много
    читать дальше

    нового о Республике Ингушетия, при чем информация подана так умело, что хотелось услышать и посмотреть как можно больше. Природа Ингушетии поражает и влюбляет в себя с первого взгляда. Мы остались очень довольны этой поездкой.

  • А
    Антон
    30 июля 2022
    В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
    Прекрасная экскурсия с настоящим профессионалом своего дела. Батыр знает каждый уголок Ингушетии. Однозначно рекомендую.
  • К
    Клок
    18 июля 2022
    В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
    Очень интересная и познавательная получилась экскурсия. Нереальные виды. Очень рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Магасе
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мифы и тайны горной Ингушетии
  2. В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
  3. Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Какие места ещё посмотреть в Магасе
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Гора Цей-Лоам
  2. Эгикал
  3. Вовнушки
  4. Храм Тхаба-Ерды
  5. Самое главное
  6. Город Эрзи
Сколько стоит экскурсия по Магасу в августе 2024
Сейчас в Магасе в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 11 000 до 20 000. Туристы уже оставили гидам 6 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте экскурсию в Магасе на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 6 ⭐ отзывов, цены от 11000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь
ХорошоТам