8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мифы и тайны горной Ингушетии: индивидуальная экскурсия
Откройте для себя Ингушетию за один день! Посетите древние башенные комплексы, старейший храм России и насладитесь обедом у подножия горы Цей-лоам
Начало: По согласованию
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы с 09.00 до 17.00
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
11 000₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В чудной Ингушетии - Стране башен и легенд
Путешествие по Ингушетии откроет вам тайны древних башен, средневековых замков и христианских храмов. Погрузитесь в атмосферу гор и легенд
Начало: По договоренности
Расписание: по запросу
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Мини-группа
до 10 чел.
Поход в горы Ингушетии «от Таргима до Бараха»
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно с 09:00
8 авг в 09:00
9 авг в 09:00
20 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMikhail20 июля 2024Спасибо большое! Наш гид Абдуллах оставил самые позитивные впечатления, рассказал очень много о родном крае, очень культурно и интересно провели
- ЕЕвгения2 октября 2023Замечательная поездка по горной Ингушетии. Поразило большое количество башен. Магомет - отличный гид и веселый человек!
- ИИрина4 сентября 2023Хочется выразить огромную благодарность нашему гиду Батыру за его безупречную работу со своими клиентами. В этом туре мы узнали много
- ААнтон30 июля 2022Прекрасная экскурсия с настоящим профессионалом своего дела. Батыр знает каждый уголок Ингушетии. Однозначно рекомендую.
- ККлок18 июля 2022Очень интересная и познавательная получилась экскурсия. Нереальные виды. Очень рекомендую
Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Популярные экскурсии»
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