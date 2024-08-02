М Марина Путешествие в Горную Ингушетию Экскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересно. Места невероятно красочные. Одназначно, рекомендуем экскурсию.

О Ольга Магас и Назрань - две столицы Ингушетии Профессионал своего дела. Всем рекомендую

С Сергей Магас и Назрань - две столицы Ингушетии Были с супругой на данной экскурсии, всё понравилось. Батыр гид отличный рассказчик, сразу видно, что человек в теме, всё разказал и показал, отлично провели время. В конце экскурсии, Батыр завёз в кафе, где мы отведали национальную ингушскую кухню.

А Артём Путешествие в Горную Ингушетию Не уверен что можно найти гида настолько знающего историю своей родины! Батыр так же прекрасный рассказчик. Не смотря на то что с погодой нам не повезло, мы остались максимально довольны поездкой. По ингушетии - только с Батыром!)

Н Наталья Магас и Назрань - две столицы Ингушетии Очень понравилась экскурсия в Магас и Назрань (нашим экскурсоводом был Батыр). Доступное и интересное изложение информации, включая исторические факты, знакомство с национальной кухней и местными колоритом, традициями - всем остались довольны и будем советовать друзьям!