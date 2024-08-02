Все – экскурсии в Магасе

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Магасе, цены от 6 670 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие в Горную Ингушетию
На машине
70 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие по Магасу и его окрестностям: башенные города и священные горы
Индивидуальная экскурсия по живописным местам Ингушетии. Узнайте историю и культуру ингушского народа, посетите башенные города и священные горы
Завтра в 08:00
12 авг в 09:00
11 400 за всё до 4 чел.
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
На машине
21 отзыв
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
Увидеть изнутри самую молодую республику России и влюбиться в ее красоту и гостеприимство
12 авг в 09:00
17 авг в 10:00
6 670 за всё до 3 чел.
Средневековая Ингушетия
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Средневековая Ингушетия: экскурсия по башням и храмам
Индивидуальная экскурсия по башням и храмам Ингушетии. Узнайте историю края, традиции и обычаи, посетите уникальные архитектурные памятники
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 900 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Марина
    2 августа 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Экскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересно. Места невероятно красочные. Одназначно, рекомендуем экскурсию.
    Экскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересноЭкскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересноЭкскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересноЭкскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересноЭкскурсия очень понравилась. Батыр, очень внимательный. Учел все пожелания и интересы нашей группы. Рассказывал очень интересно
  • О
    Ольга
    24 июля 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Профессионал своего дела. Всем рекомендую
  • С
    Сергей
    3 июля 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Были с супругой на данной экскурсии, всё понравилось. Батыр гид отличный рассказчик, сразу видно, что человек в теме, всё разказал и показал, отлично провели время. В конце экскурсии, Батыр завёз в кафе, где мы отведали национальную ингушскую кухню.
  • А
    Артём
    1 июля 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Не уверен что можно найти гида настолько знающего историю своей родины! Батыр так же прекрасный рассказчик. Не смотря на то что с погодой нам не повезло, мы остались максимально довольны поездкой. По ингушетии - только с Батыром!)
  • Н
    Наталья
    27 июня 2024
    Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
    Очень понравилась экскурсия в Магас и Назрань (нашим экскурсоводом был Батыр). Доступное и интересное изложение информации, включая исторические факты, знакомство с национальной кухней и местными колоритом, традициями - всем остались довольны и будем советовать друзьям!
  • С
    Сергей
    20 мая 2024
    Путешествие в Горную Ингушетию
    Тур очень понравился! Очень красивый и интересный маршрут. Батыр - отличный гид и очень комфортно все организовал и помог нам
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    по всем вопросам. Мы особо отметили, что Батыр находит баланс между своими энциклопедическими знаниями об Ингушетии, ее жителях и истории с одной стороны и возможностью для гостей подумать о своем. Он ненавязчиво рассказывает об основных моментах и достопримечательностях и отвечает на вопросы, которые гостей интересуют. Получается не стандартный тур с заученным текстом, а диалог.

Ответы на вопросы от путешественников по Магасу в категории «Все»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Путешествие в Горную Ингушетию
  2. Магас и Назрань - две столицы Ингушетии
  3. Средневековая Ингушетия
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Гора Цей-Лоам
  2. Эгикал
  3. Вовнушки
  4. Храм Тхаба-Ерды
  5. Самое главное
  6. Город Эрзи
Сколько стоит экскурсия по Магасу в августе 2024
Сейчас в Магасе в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 6 670 до 11 400. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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