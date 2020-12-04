Как добраться до Магнитогорска на самолёте
В Магнитогорске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Magnitogorsk Airport» вам не избежать
Список аэропортов Магнитогорска
- Магнитогорск MQFMagnitogorsk Airport
Самые дешёвые билеты в Магнитогорск из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|04.12.2020
|из 🇷🇺Москвы
|2 971
|2ч 25м
|16.11.2020
|из 🇷🇺Казани
|3 111
|19ч 45м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇷🇺Мурманска
|3 279
|30ч 20м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Тюмени
|3 446
|22ч 15м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|3 489
|19ч 15м (⇵1)
|20.11.2020
|из 🇷🇺Челябинска
|3 639
|21ч 20м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Ростова-на-Дону
|3 639
|14ч 45м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Воронежа
|3 727
|37ч 40м (⇵1)
|27.11.2020
|из 🇷🇺Уфы
|3 804
|20ч 35м (⇵1)
|14.11.2020
|из 🇷🇺Сочи
|4 172
|44ч 15м (⇵1)
|19.11.2020
|из 🇷🇺Ульяновска
|4 329
|15ч 50м (⇵1)
|13.11.2020
|из 🇷🇺Сургута
|4 329
|46ч 15м (⇵1)
|16.11.2020
|из 🇷🇺Самары
|4 347
|19ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇷🇺Нижневартовска
|4 476
|20ч 5м (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Нижнего Новгорода
|4 542
|13ч 45м (⇵1)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Новосибирска
|4 600
|2ч 55м
|24.10.2020
|из 🇷🇺Волгограда
|4 641
|9ч 50м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Краснодара
|4 753
|11ч 35м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Ижевска
|4 858
|29ч 50м (⇵1)
|20.10.2020
|из 🇷🇺Перми
|4 874
|21ч 50м (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇷🇺Екатеринбурга
|4 874
|22ч 20м (⇵1)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Калининграда
|5 015
|29ч 25м (⇵1)
|23.11.2020
|из 🇷🇺Красноярска
|5 215
|20ч 5м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Магаса
|5 278
|40ч (⇵1)
|05.11.2020
|из 🇷🇺Минеральных Вод
|5 410
|31ч (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇦🇹Вены
|5 430
|41ч 25м (⇵2)
|17.12.2020
|из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)
|5 732
|16ч 20м (⇵1)
|15.01.2021
|из 🇷🇺Анапы
|6 022
|6ч 45м (⇵1)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Грозного
|6 191
|30ч 40м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Ноябрьска
|6 205
|36ч 15м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Череповеца
|6 213
|6ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇺Архангельска
|6 245
|5ч 30м (⇵1)
|11.11.2020
|из 🇷🇺Саратова
|6 257
|29ч 25м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Омска
|6 365
|22ч 25м (⇵1)
|21.12.2020
|из 🇷🇺Владикавказа
|6 519
|10ч 5м (⇵1)
|26.11.2020
|из 🇹🇷Антальи
|6 867
|35ч 35м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Ханты-Мансийска
|6 984
|29ч 15м (⇵2)
|21.10.2020
|из 🇷🇺Кировска
|7 014
|30ч 50м (⇵2)
|28.10.2020
|из 🇷🇺Когалыма
|7 020
|21ч (⇵1)
|10.02.2021
|из Ялты
|7 068
|6ч 50м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Орска
|7 443
|30ч 30м (⇵1)
|19.02.2021
|из 🇷🇺Нальчика
|7 464
|13ч (⇵1)
|29.11.2020
|из 🇪🇸Тенерифе
|7 471
|31ч 55м (⇵2)
|08.11.2020
|из 🇷🇺Иркутска
|7 689
|23ч 5м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Кирова
|7 744
|16ч 40м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Пензы
|7 817
|20ч 5м (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇷🇺Геленджика
|7 861
|12ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇷🇺Калуги
|7 941
|17ч 5м (⇵2)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Сыктывкара
|8 004
|19ч (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇷🇺Нового Уренгоя
|8 302
|39ч 45м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Советского
|8 374
|40ч 25м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇷🇺Барнаула
|8 528
|47ч 35м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇷🇺Петрозаводска
|9 347
|14ч (⇵1)
|25.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|9 431
|10ч 5м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Ярославля
|9 701
|43ч 5м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|10 538
|19ч 45м (⇵2)
|18.12.2020
|из 🇨🇿Праги
|10 888
|17ч 35м (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇷🇺Оренбурга
|11 368
|20ч 50м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Томска
|11 483
|31ч 10м (⇵2)
|08.01.2021
|из 🇧🇾Минска
|11 561
|13ч 30м (⇵1)
|12.11.2020
|из 🇺🇦Киева
|11 583
|31ч 5м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Новокузнецка
|12 015
|32ч (⇵2)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Саранска
|12 031
|9ч (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇷🇺Салехарда
|12 085
|33ч 30м (⇵2)
|12.11.2020
|из 🇷🇺Благовещенска
|12 387
|24ч 35м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Брянска
|13 697
|32ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇹🇷Аланьи
|14 108
|13ч 55м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇷🇺Хабаровска
|14 518
|24ч 5м (⇵2)
|09.05.2021
|из 🇧🇪Брюсселя
|14 882
|31ч 20м (⇵2)
|26.10.2020
|из 🇹🇷Стамбула
|15 103
|12ч 25м (⇵1)
|30.10.2020
|из 🇷🇺Владивостока
|16 253
|44ч 15м (⇵2)
|09.05.2021
|из 🇫🇷Парижа
|16 436
|41ч 35м (⇵2)
|07.06.2021
|из 🇮🇹Неаполя
|16 505
|18ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Аданы
|17 352
|38ч 20м (⇵2)
|15.12.2020
|из 🇷🇺Полярного
|17 446
|15ч 50м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇹🇷Анкары
|17 500
|38ч 30м (⇵2)
|02.11.2020
|из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)
|17 838
|27ч 5м (⇵2)
|19.10.2020
|из 🇷🇺Магадана
|17 913
|44ч 35м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Даламана
|18 223
|17ч 30м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇷🇺Норильска
|18 456
|15ч 45м (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇷🇺Якутска
|18 909
|24ч 25м (⇵1)
|13.10.2020
|из 🇷🇺Усинска
|19 213
|31ч 45м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|19 239
|36ч 35м (⇵2)
|29.10.2020
|из 🇷🇺Южно-Сахалинска
|22 830
|46ч 30м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇹🇷Хатая
|25 006
|16ч 30м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|26 247
|29ч (⇵2)
|14.10.2020
|из 🇺🇦Харькова
|28 433
|41ч 15м (⇵2)
|16.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|28 853
|45ч 20м (⇵2)
|09.11.2020
|из 🇯🇴Аммана
|30 476
|41ч 15м (⇵2)
|31.10.2020
|из 🇺🇿Ташкента
|31 435
|48ч 15м (⇵2)
|30.11.2020
|из 🇺🇸Нью-Йорка
|35 025
|24ч 32м (⇵2)
|17.10.2020
|из 🇦🇿Баку
|35 300
|25ч 25м (⇵2)
|25.12.2020
|из 🇧🇩Дакки
|63 074
|34ч 20м (⇵2)
|24.10.2020
|из Сеула
|67 838
|57ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Магнитогорска
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропорта Магнитогорска, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Сочи, Анталья, Стамбул, Калининград и Краснодар
- 04.11.202016.11.2020
- 04.11.202009.11.2020
- 24.11.202027.11.2020
- 18.10.202026.10.2020
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