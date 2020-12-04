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Как добраться до Магнитогорска на самолёте

В Магнитогорске 1 аэропорт ✈️, поэтому выбора особого у вас нет 😊 и если вы собираетесь лететь именно на самолёте, то это единственный способ добраться до своего отеля и аэропорт «Magnitogorsk Airport» вам не избежать

Список аэропортов Магнитогорска

  1. Магнитогорск MQF
    Magnitogorsk Airport

Самые дешёвые билеты в Магнитогорск из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
04.12.2020из 🇷🇺Москвы2 9712ч 25м
16.11.2020из 🇷🇺Казани3 11119ч 45м (⇵1)
26.11.2020из 🇷🇺Мурманска3 27930ч 20м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Тюмени3 44622ч 15м (⇵1)
27.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга3 48919ч 15м (⇵1)
20.11.2020из 🇷🇺Челябинска3 63921ч 20м (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇺Ростова-на-Дону3 63914ч 45м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Воронежа3 72737ч 40м (⇵1)
27.11.2020из 🇷🇺Уфы3 80420ч 35м (⇵1)
14.11.2020из 🇷🇺Сочи4 17244ч 15м (⇵1)
19.11.2020из 🇷🇺Ульяновска4 32915ч 50м (⇵1)
13.11.2020из 🇷🇺Сургута4 32946ч 15м (⇵1)
16.11.2020из 🇷🇺Самары4 34719ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇷🇺Нижневартовска4 47620ч 5м (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇺Нижнего Новгорода4 54213ч 45м (⇵1)
31.10.2020из 🇷🇺Новосибирска4 6002ч 55м
24.10.2020из 🇷🇺Волгограда4 6419ч 50м (⇵1)
21.12.2020из 🇷🇺Краснодара4 75311ч 35м (⇵1)
19.10.2020из 🇷🇺Ижевска4 85829ч 50м (⇵1)
20.10.2020из 🇷🇺Перми4 87421ч 50м (⇵1)
25.10.2020из 🇷🇺Екатеринбурга4 87422ч 20м (⇵1)
28.10.2020из 🇷🇺Калининграда5 01529ч 25м (⇵1)
23.11.2020из 🇷🇺Красноярска5 21520ч 5м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Магаса5 27840ч (⇵1)
05.11.2020из 🇷🇺Минеральных Вод5 41031ч (⇵2)
12.11.2020из 🇦🇹Вены5 43041ч 25м (⇵2)
17.12.2020из 🇷🇺Набережных Челнов (Нижнекамск)5 73216ч 20м (⇵1)
15.01.2021из 🇷🇺Анапы6 0226ч 45м (⇵1)
15.10.2020из 🇷🇺Грозного6 19130ч 40м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Ноябрьска6 20536ч 15м (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Череповеца6 2136ч 5м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇺Архангельска6 2455ч 30м (⇵1)
11.11.2020из 🇷🇺Саратова6 25729ч 25м (⇵1)
08.11.2020из 🇷🇺Омска6 36522ч 25м (⇵1)
21.12.2020из 🇷🇺Владикавказа6 51910ч 5м (⇵1)
26.11.2020из 🇹🇷Антальи6 86735ч 35м (⇵1)
02.11.2020из 🇷🇺Ханты-Мансийска6 98429ч 15м (⇵2)
21.10.2020из 🇷🇺Кировска7 01430ч 50м (⇵2)
28.10.2020из 🇷🇺Когалыма7 02021ч (⇵1)
10.02.2021из Ялты7 0686ч 50м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Орска7 44330ч 30м (⇵1)
19.02.2021из 🇷🇺Нальчика7 46413ч (⇵1)
29.11.2020из 🇪🇸Тенерифе7 47131ч 55м (⇵2)
08.11.2020из 🇷🇺Иркутска7 68923ч 5м (⇵1)
14.10.2020из 🇷🇺Кирова7 74416ч 40м (⇵2)
26.10.2020из 🇷🇺Пензы7 81720ч 5м (⇵1)
24.11.2020из 🇷🇺Геленджика7 86112ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇷🇺Калуги7 94117ч 5м (⇵2)
01.11.2020из 🇷🇺Сыктывкара8 00419ч (⇵1)
06.11.2020из 🇷🇺Нового Уренгоя8 30239ч 45м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Советского8 37440ч 25м (⇵2)
15.10.2020из 🇷🇺Барнаула8 52847ч 35м (⇵1)
26.10.2020из 🇷🇺Петрозаводска9 34714ч (⇵1)
25.10.2020из 🇲🇩Кишинёва9 43110ч 5м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Ярославля9 70143ч 5м (⇵1)
06.11.2020из 🇮🇱Тель-Авива10 53819ч 45м (⇵2)
18.12.2020из 🇨🇿Праги10 88817ч 35м (⇵2)
14.10.2020из 🇷🇺Оренбурга11 36820ч 50м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Томска11 48331ч 10м (⇵2)
08.01.2021из 🇧🇾Минска11 56113ч 30м (⇵1)
12.11.2020из 🇺🇦Киева11 58331ч 5м (⇵2)
17.10.2020из 🇷🇺Новокузнецка12 01532ч (⇵2)
13.10.2020из 🇷🇺Саранска12 031 (⇵1)
01.11.2020из 🇷🇺Салехарда12 08533ч 30м (⇵2)
12.11.2020из 🇷🇺Благовещенска12 38724ч 35м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Брянска13 69732ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇹🇷Аланьи14 10813ч 55м (⇵1)
02.11.2020из 🇷🇺Хабаровска14 51824ч 5м (⇵2)
09.05.2021из 🇧🇪Брюсселя14 88231ч 20м (⇵2)
26.10.2020из 🇹🇷Стамбула15 10312ч 25м (⇵1)
30.10.2020из 🇷🇺Владивостока16 25344ч 15м (⇵2)
09.05.2021из 🇫🇷Парижа16 43641ч 35м (⇵2)
07.06.2021из 🇮🇹Неаполя16 50518ч 15м (⇵2)
16.10.2020из 🇹🇷Аданы17 35238ч 20м (⇵2)
15.12.2020из 🇷🇺Полярного17 44615ч 50м (⇵1)
16.10.2020из 🇹🇷Анкары17 50038ч 30м (⇵2)
02.11.2020из 🇰🇿Нур-Султана (Астана)17 83827ч 5м (⇵2)
19.10.2020из 🇷🇺Магадана17 91344ч 35м (⇵1)
14.10.2020из 🇹🇷Даламана18 22317ч 30м (⇵2)
31.10.2020из 🇷🇺Норильска18 45615ч 45м (⇵1)
17.10.2020из 🇷🇺Якутска18 90924ч 25м (⇵1)
13.10.2020из 🇷🇺Усинска19 21331ч 45м (⇵2)
15.10.2020из 🇩🇰Копенгагена19 23936ч 35м (⇵2)
29.10.2020из 🇷🇺Южно-Сахалинска22 83046ч 30м (⇵1)
14.10.2020из 🇹🇷Хатая25 00616ч 30м (⇵2)
15.10.2020из 🇸🇪Гётеборга26 24729ч (⇵2)
14.10.2020из 🇺🇦Харькова28 43341ч 15м (⇵2)
16.10.2020из 🇸🇪Стокгольм28 85345ч 20м (⇵2)
09.11.2020из 🇯🇴Аммана30 47641ч 15м (⇵2)
31.10.2020из 🇺🇿Ташкента31 43548ч 15м (⇵2)
30.11.2020из 🇺🇸Нью-Йорка35 02524ч 32м (⇵2)
17.10.2020из 🇦🇿Баку35 30025ч 25м (⇵2)
25.12.2020из 🇧🇩Дакки63 07434ч 20м (⇵2)
24.10.2020из Сеула67 83857ч 10м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Магнитогорска