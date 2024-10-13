На Рождество – экскурсии в Магнитогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Магнитогорске, цены от 5 999 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Узнать Магнитогорск за 3 часа
На машине
53 отзыва
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать Магнитогорск за 3 часа
История «стального сердца» России и его военное прошлое
5 999 за всё до 3 чел.
Внедорожная экскурсия на форелевую ферму в горах
На машине
Джиппинг
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Внедорожная экскурсия на форелевую ферму в горах
Посетить самые интересные и живописные места в окрестностях Магнитогорска
18 окт в 08:00
19 окт в 08:00
7 000 за всё до 5 чел.
Весь Магнитогорск за один день
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Весь Магнитогорск за один день
Погрузиться в вехи истории и жизни города у горы Магнитной
18 окт в 09:30
19 окт в 09:30
9 955 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    13 октября 2024
    Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Теплый прием в городе Магнитогорске обеспечила Ольга) Мы из Екатеринбурга, были 11.11.2024г Экскурсовод Ольга произвела на нас отличное впечатление! Она
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    была очень знающей и увлеченной, делая экскурсию интересной и познавательной. Мы узнали много нового о городе и его истории. Огромное спасибо Ольге за её профессионализм и дружелюбие! Рекомендуем всем, кто хочет узнать больше о Магнитогорске.

  • O
    Olga
    19 августа 2024
    Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Были проездом в Магнитогорске, очень благодарна Ольге, что она быстро откликнулась на мое предложение и провела умопомрачительную автомобильную экскурсию! Интересно подобранный материал, нам все понравилось!
  • А
    Александр
    1 мая 2024
    Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Ольга встретила в аэропорту, успели за 3 часа посмотреть все основные точки: символическую стену казачьей крепости, проходную завода, мост Европа
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    - Азия, район со сталинским ампиром, памятники Тыл - фронту и первой палатке. Для меня как любителя архитектуры самым интересным был район с баухаузом. На завод открывается хороший вид от памятника, впечатляющее зрелище. Честно говоря, даже не думал, что Магнитогорск такой интересный город, спасибо Ольге за то, что открыла глаза на это.

Ответы на вопросы от путешественников по Магнитогорску в категории «На Рождество»

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Сколько стоит экскурсия по Магнитогорску в октябре 2024
Сейчас в Магнитогорске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 5 999 до 9 955. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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