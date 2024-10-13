3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать Магнитогорск за 3 часа
История «стального сердца» России и его военное прошлое
5 999₽ за всё до 3 чел.
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Внедорожная экскурсия на форелевую ферму в горах
Посетить самые интересные и живописные места в окрестностях Магнитогорска
18 окт в 08:00
19 окт в 08:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Весь Магнитогорск за один день
Погрузиться в вехи истории и жизни города у горы Магнитной
18 окт в 09:30
19 окт в 09:30
9 955₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена13 октября 2024Теплый прием в городе Магнитогорске обеспечила Ольга) Мы из Екатеринбурга, были 11.11.2024г Экскурсовод Ольга произвела на нас отличное впечатление! Она
- OOlga19 августа 2024Были проездом в Магнитогорске, очень благодарна Ольге, что она быстро откликнулась на мое предложение и провела умопомрачительную автомобильную экскурсию! Интересно подобранный материал, нам все понравилось!
- ААлександр1 мая 2024Ольга встретила в аэропорту, успели за 3 часа посмотреть все основные точки: символическую стену казачьей крепости, проходную завода, мост Европа
Ответы на вопросы от путешественников по Магнитогорску в категории «На Рождество»
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