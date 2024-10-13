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- Азия, район со сталинским ампиром, памятники Тыл - фронту и первой палатке. Для меня как любителя архитектуры самым интересным был район с баухаузом. На завод открывается хороший вид от памятника, впечатляющее зрелище. Честно говоря, даже не думал, что Магнитогорск такой интересный город, спасибо Ольге за то, что открыла глаза на это.