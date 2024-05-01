Все – экскурсии в Магнитогорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Все» в Магнитогорске, цены от 5 999 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Узнать Магнитогорск за 3 часа
На машине
51 отзыв
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Узнать Магнитогорск за 3 часа
История «стального сердца» России и его военное прошлое
8 авг в 08:30
9 авг в 08:30
5 999 за всё до 3 чел.
Внедорожная экскурсия на форелевую ферму в горах
На машине
Джиппинг
5 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Увлекательное путешествие по Магнитогорску и его окрестностям
Погрузитесь в атмосферу Южного Урала: озеро Банное, хребет Кыркты-тау, форелевая ферма и заброшенные совхозы ждут вас на этом маршруте
12 авг в 08:00
13 авг в 08:00
7 000 за всё до 5 чел.
Весь Магнитогорск за один день
На машине
6 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Весь Магнитогорск за один день: ключевые места и история
Путешествие по Магнитогорску: от крепости 1743 года до современного города. Узнайте о знаковых личностях и уникальных проектах. (146 symbols)
8 авг в 09:30
9 авг в 09:30
9 750 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    1 мая 2024
    Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Ольга встретила в аэропорту, успели за 3 часа посмотреть все основные точки: символическую стену казачьей крепости, проходную завода, мост Европа
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    - Азия, район со сталинским ампиром, памятники Тыл - фронту и первой палатке. Для меня как любителя архитектуры самым интересным был район с баухаузом. На завод открывается хороший вид от памятника, впечатляющее зрелище. Честно говоря, даже не думал, что Магнитогорск такой интересный город, спасибо Ольге за то, что открыла глаза на это.

  • Л
    Любовь
    30 апреля 2024
    Узнать Магнитогорск за 3 часа
    В Магнитогорске мы провели один день. Эта экскурсия - отличная возможность познакомиться с городом. Здорово, что она проходит на машине,
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    потому что на общественном транспорте или пешком мы не смогли бы столько охватить за это время. Было приятно, что Ольга учла наши пожелания - мы заехали на Арену Металлург. Посмотрели металлургический комбинат, Ольга рассказала о становлении города и его архитектуре, истории его жителей, показала знаковые памятники. Отдельное спасибо за индивидуальный подход: мы перенесли начало экскурсии на самое утро (к приезду поезда) и перемещались с нашими вещами в машине, благодаря чему не пришлось возвращаться на вокзал и сэкономить время. Рекомендуем эту экскурсию!

  • Н
    Наталия
    16 марта 2024
    Узнать Магнитогорск за 3 часа
    Экскурсия просто шик! Идеально продуманы маршрут, подача материала, фишки. Ольга просто влюбила нас в город. Даже «недовольный» десятилетка включился, втянулся и в итоге остался в восторге. 100% рекомендую экскурсию и Ольгу.
    Экскурсия просто шик!

Ответы на вопросы от путешественников по Магнитогорску в категории «Все»

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Сколько стоит экскурсия по Магнитогорску в августе 2024
Сейчас в Магнитогорске в категории "Все" можно забронировать 3 экскурсии от 5 999 до 9 750. Туристы уже оставили гидам 51 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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