читать дальше

потому что на общественном транспорте или пешком мы не смогли бы столько охватить за это время. Было приятно, что Ольга учла наши пожелания - мы заехали на Арену Металлург. Посмотрели металлургический комбинат, Ольга рассказала о становлении города и его архитектуре, истории его жителей, показала знаковые памятники. Отдельное спасибо за индивидуальный подход: мы перенесли начало экскурсии на самое утро (к приезду поезда) и перемещались с нашими вещами в машине, благодаря чему не пришлось возвращаться на вокзал и сэкономить время. Рекомендуем эту экскурсию!