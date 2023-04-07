Магнитогорск и его почти вековая история

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Магнитогорск и его почти вековая история
Магнитогорск и его почти вековая история
Магнитогорск и его почти вековая история
Магнитогорск и его почти вековая история
Магнитогорск и его почти вековая история
Магнитогорск и его почти вековая история
Магнитогорск и его почти вековая история
Ближайшие даты:
9
апр
10
апр
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Что вас ожидает:

  • Памятник казакам станицы Магнитной
  • Левый берег г. Магнитогорска
  • Обелиск "Европа-Азия"
  • Памятник "Палатка первых строителей города Магнитогорска"
  • Монумент "Тыл-фронту"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Магнитогорск – уникальный индустриальный город. Здесь гармонично сочетаются промышленное начало и архитектурное великолепие города. Во время экскурсии мы будем передвигаться на автомобиле, но рядом с большинством достопримечательностей будут остановки. В ходе экскурсии мы увидим, как историческая часть легендарной Магнитки соседствует с современным и мощным стальным сердцем России.

Пн-вс 10:00-17:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Транспорт
Что не входит
  • Питание
Где начинаем и завершаем?
Начало: Отель, в котором Вы остановились
Завершение: Монумент «Тыл-фронту»
Когда и сколько длится?
Когда: Пн-вс 10:00-17:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
  • Укажите адрес Вашего отеля и от него мы начнём нашу экскурсию
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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