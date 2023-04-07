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Что вас ожидает:
- Памятник казакам станицы Магнитной
- Левый берег г. Магнитогорска
- Обелиск "Европа-Азия"
- Памятник "Палатка первых строителей города Магнитогорска"
- Монумент "Тыл-фронту"
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Магнитогорск – уникальный индустриальный город. Здесь гармонично сочетаются промышленное начало и архитектурное великолепие города. Во время экскурсии мы будем передвигаться на автомобиле, но рядом с большинством достопримечательностей будут остановки. В ходе экскурсии мы увидим, как историческая часть легендарной Магнитки соседствует с современным и мощным стальным сердцем России.
Пн-вс 10:00-17:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Транспорт
- Что не входит
- Питание
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Отель, в котором Вы остановилисьЗавершение: Монумент «Тыл-фронту»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Пн-вс 10:00-17:00Экскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Важная информация
- Укажите адрес Вашего отеля и от него мы начнём нашу экскурсию
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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