Что вас ожидает

Незабываемые пейзажи

Величественное озеро по-своему красиво в любой сезон. Вы увидите, насколько прозрачны и чисты его воды, узнаете, как охраняется памятник природы и как вокруг Якты-Куля еще с советских времен начали обустраивать санаторно-курортную зону. А после встречи сможете подняться по канатной дороге популярного горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск». С высоты вам откроются лучшие виды на озеро.

Секреты озера

На прогулке вдоль берега я расскажу, какие здесь были сделаны археологические открытия и где искать древний петроглиф. Раскрою секрет местных топонимов — что означают названия, окружающие нас. Объясню, почему у озера несколько имен и какое из них правильное. А еще поговорим о том, какие тайны скрыты на глубине водоёма.

Организационные детали