Якты-Куль, или 7 секретов озера Банное

Посетить самое глубокое озеро республики, услышать его легенды и оценить природные пейзажи

Индивидуально
для 10 чел.
Всего в 40 км от Магнитогорска находится живописное «башкирское море».

Среди окружающих его горно-степных панорам мне всегда представляется, будто легендарный батыр вот-вот умчался с войском завоевывать новые земли.

Это ощущение прошлого я постараюсь передать и вам.

Гуляя вдоль берега, поговорим об удивительных артефактах, загадках древности и преданиях Башкирского Зауралья.
Якты-Куль, или 7 секретов озера Банное
Якты-Куль, или 7 секретов озера Банное
Якты-Куль, или 7 секретов озера Банное
Якты-Куль, или 7 секретов озера Банное
Якты-Куль, или 7 секретов озера Банное
Якты-Куль, или 7 секретов озера Банное
Якты-Куль, или 7 секретов озера Банное
Якты-Куль, или 7 секретов озера Банное
Якты-Куль, или 7 секретов озера Банное
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Незабываемые пейзажи

Величественное озеро по-своему красиво в любой сезон. Вы увидите, насколько прозрачны и чисты его воды, узнаете, как охраняется памятник природы и как вокруг Якты-Куля еще с советских времен начали обустраивать санаторно-курортную зону. А после встречи сможете подняться по канатной дороге популярного горнолыжного центра «Металлург-Магнитогорск». С высоты вам откроются лучшие виды на озеро.

Секреты озера

На прогулке вдоль берега я расскажу, какие здесь были сделаны археологические открытия и где искать древний петроглиф. Раскрою секрет местных топонимов — что означают названия, окружающие нас. Объясню, почему у озера несколько имен и какое из них правильное. А еще поговорим о том, какие тайны скрыты на глубине водоёма.

Организационные детали

  • Если вы отдыхаете в курортной зоне у озера, мы встретимся там. Если вы будете в Магнитогорске, я заберу вас на машине (+ 1000 руб. к стоимости экскурсии). Дорога в обе стороны займет примерно час.
  • В любой сезон позаботьтесь о теплой одежде

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 1 часа 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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Екатерина проводит ещё 1 экскурсию

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