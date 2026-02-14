Мои заказы

Экскурсии в Махачкале

Найдено 309 экскурсий в Махачкале, цены от 1000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на март, апрель и май 2026 г.
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы
На автобусе
На катере
10 часов
446 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
2 мар в 08:30
3 мар в 08:30
3900 ₽ за человека
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
На машине
8 часов
238 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Дружеское путешествие с местным жителем и опытным водителем
Завтра в 09:00
1 мар в 18:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопутешествие на Сулакский каньон
Джиппинг
На машине
На катере
9 часов
165 отзывов
Фотопрогулка
до 6 чел.
В тренде
Фотопутешествие на Сулакский каньон
Уникальная возможность посетить Сулакский каньон, Чиркейскую ГЭС и бархан Сарыкум с профессиональной фотосессией. Мини-группа, комфортный транспорт, гид
Начало: В точке сбора
Расписание: ежедневно в 08:00
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
3999 ₽ за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней
На автобусе
На катере
11 часов
77 отзывов
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней
Погрузитесь в удивительное путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум. Катание на катере, древние пещеры и дагестанская кухня ждут вас
Начало: На пр. Акушинского или на пр. Насрудинова
Расписание: ежедневно в 07:15
Завтра в 07:15
1 мар в 07:15
3900 ₽ за человека
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
На машине
9 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Познакомьтесь с древними ремеслами Кубачи, создайте украшение и насладитесь видами с башни Акайла кальа. Это уникальное путешествие в мир ювелиров
Завтра в 09:00
1 мар в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Прогулка по Махачкале
Пешая
2 часа
50 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Махачкале
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Завтра в 08:30
1 мар в 08:30
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Аул-призрак Гоор, старый Кахиб и Язык Тролля - в компании местного жителя
На машине
12 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Аул-призрак Гоор, старый Кахиб и Язык Тролля - в компании местного жителя
Путешествие по древним аулам Дагестана с местным жителем. Откройте для себя тайны Кавказа и насладитесь уникальными видами
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
На автобусе
13 часов
74 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Завтра в 07:00
1 мар в 06:30
4000 ₽ за человека
Дагестанский Мачу-Пикчу
Джиппинг
На автобусе
13 часов
263 отзыва
Групповая
до 19 чел.
Дагестанский Мачу-Пикчу
В группе до 19 человек вы посетите исторические и природные достопримечательности Дагестана. Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и другие уникальные места
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
1 мар в 06:45
2 мар в 06:45
4000 ₽ за человека
Дербент во всей красе и экраноплан «Лунь» - из Махачкалы и Каспийска
На автобусе
12 часов
38 отзывов
Групповая
до 19 чел.
Дербент во всей красе и экраноплан «Лунь» - из Махачкалы и Каспийска
Познакомиться с древним городом и понять историю и культуру Дагестана
Начало: В Махачкале или Каспийске
Расписание: ежедневно в 07:30
7 мар в 07:30
8 мар в 07:30
3500 ₽ за человека
Из Махачкалы и Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
На машине
12 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы и Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Отправиться в знаменитое село с коренным жителем, который знает все местные аулы
1 мар в 08:00
3 мар в 08:30
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
На машине
Конные прогулки
13 часов
127 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
Все визитные карточки края за 1 день
Начало: Али-Гаджи Акушинского 318
Завтра в 08:30
1 мар в 08:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
На машине
13 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
56 000 ₽ за всё до 3 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
На машине
На микроавтобусе
3 часа
57 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Узнайте историю Махачкалы с кандидатом исторических наук. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу города
2 мар в 09:00
3 мар в 09:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Из Махачкалы в горы - к древним аулам Кахиб, Гоор и Языку тролля
На автобусе
13 часов
4 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Из Махачкалы в горы - к древним аулам Кахиб, Гоор и Языку тролля
Погрузитесь в атмосферу древних аулов Дагестана, наслаждаясь природными красотами и историческими памятниками. Обед включён
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
1 мар в 07:00
4500 ₽ за человека
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
На машине
На микроавтобусе
10 часов
172 отзыва
Мини-группа
до 7 чел.
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по аварским горам. Минивэн, живописные виды и местная кухня сделают поездку незабываемой
Начало: На троллейбусном кольце
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
1 мар в 08:15
4000 ₽ за человека
Дербент и экраноплан «Лунь» из Махачкалы
На машине
9 часов
131 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь» из Махачкалы
Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
6 мар в 08:30
7 мар в 08:30
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
На машине
10 часов
69 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Погрузитесь в уникальную атмосферу древних селений Дагестана, насладитесь великолепием горных пейзажей и узнайте местные традиции
2 мар в 08:00
3 мар в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов
На машине
8 часов
19 отзывов
Мини-группа
до 4 чел.
Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов
Для тех, в ком рвётся наружу дух первооткрывателя
Начало: В Махачкале
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
6000 ₽ за человека
Из Махачкалы - в древний Дербент
На машине
8 часов
65 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы - в древний Дербент
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
На машине
12 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Посетить колоритное дагестанское село и ущелье с подземным водопадом в авто-пешеходном путешествии
2 мар в 05:00
3 мар в 05:00
14 940 ₽ за всё до 6 чел.
Знакомьтесь, Махачкала
На машине
1.5 часа
155 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Махачкала
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте её историю и традиции на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Сулакский каньон - всё включено
На автобусе
На катере
10 часов
755 отзывов
Водная прогулка
Сулакский каньон - всё включено
Путешествие по Сулакскому каньону - это возможность увидеть самые красивые места Дагестана. Вас ждут водные прогулки, панорамные виды и увлекательные экскурсии
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
1 мар в 07:00
4300 ₽ за человека
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
На машине
9 часов
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Путешествие в сердце Дагестана: от древних башен Гоора до скального выступа Язык тролля. Ощутите величие гор и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля в Махачкале
Завтра в 09:00
1 мар в 09:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
На машине
10 часов
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Увидеть главные достопримечательности и узнать, чем живёт Чеченская Республика
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
На машине
3 часа
104 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
Погрузитесь в мир дагестанской кулинарии: от рыночных лавок до традиционных кафе с местными деликатесами
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Махачкала Расула Гамзатова
Пешая
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Махачкала Расула Гамзатова
Исследуйте Махачкалу глазами Расула Гамзатова, погрузитесь в атмосферу его творчества и узнайте город с новой стороны
Начало: На улице Абубакарова
2 мар в 09:00
3 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
Джиппинг
На машине
На катере
7 часов
287 отзывов
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут величественные пейзажи каньона и таинственная красота пустыни
Начало: У места вашего проживания в черте города или по до...
1 мар в 07:30
2 мар в 07:30
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
На машине
10 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
Путешествие в Карадахскую теснину подарит незабываемые впечатления. Вас ждут величественные скалы и увлекательные истории о Дагестане
Начало: По договоренности
2 мар в 08:00
3 мар в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Джиппинг
На машине
10 часов
31 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
10 670 ₽ за всё до 4 чел.

Что посмотреть в Махачкале на экскурсиях?

Махачкала полна удивительных достопримечательностей, это и популярные городские объекты и древние исторические места и религиозные сооружения, а самое главное это захватывающая природа. За пределами города, вас ждут привлекательные горные хребты и даже пустынные барханы

Местные экскурсоводы

Столица Дагестана прекрасный город, здесь нет недостатка в достопримечательностях, особенно природных, и чтобы не упустить из вида самые популярные и знаковые места, рекомендуем отправиться на экскурсии, самые популярные из которых мы собрали в нашем каталоге. Подберите для себя подходящий вариант, всё остальное возьмет на себя гид, а вам останется только наслаждаться потрясающей Махачкалой и её окрестностями

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Янко
    14 февраля 2026
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы
    Дата посещения: 14 февраля 2026
    Спасибо всё прошло хорошо.
  • Е
    Егорова
    13 февраля 2026
    2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы
    Дата посещения: 13 февраля 2026
    Экскурсия просто пушка, нам очень понравилось, особенно наш гид Кизим и наш товарищ Эндрю, нас было всего 4 человек все
    читать дальше

    прошло в самых люксовых условиях, это было самое лучшее в нашей жизни, у вас прекрасные туры
    Ниже прикреплю фото нашей прекрасной компании

    Экскурсия просто пушка, нам очень понравилось, особенно наш гид Кизим и наш товарищ Эндрю, нас было
  • Ф
    Филаретова
    12 февраля 2026
    Неожиданная Махачкала
    Дата посещения: 11 февраля 2026
    Позитивный, добрый мужчина. Проведет по удивительным улочкам города, расскажет интересные истории и будут постоянные шутки, что делает экскурсию более позитивной 😄
  • О
    Ольга
    11 января 2026
    Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и Шали
    Дата посещения: 24 декабря 2025
    Отличный гид, интересный собеседник , всё рассказал, показал, нигде не подгонял. Мы смотрели достопримечательности с большим удовольствием, и интересом!!! Комфортабельный автомобиль! Очень понравилось путешествие, мы в полном восторге!!!
  • Н
    Надежда
    19 ноября 2025
    Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
    Дата посещения: 19 ноября 2025
    Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного из истории Дагестана и Махачкалы. За три часа побывали в центре города, также посетили
    читать дальше

    такие локации как маяк, мечеть, самую древнюю улицу города, увидели дом-карабль снаружи и внутри, прогулялись по набережной, поднялись на смотровую площадку. Узнали много о жизни и деятельности знаменитых людей Дагестана.

  • Р
    Рахимов
    14 ноября 2025
    Лучшие виды на Сулакский каньон - из Махачкалы
    Дата посещения: 13 ноября 2025
    Все прошло замечательно,вся информация была интересная, современная
    Гаджи интересный гид, с хорошими познаниями !!!
  • Л
    Лосик
    13 октября 2025
    В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
    Дата посещения: 13 октября 2025
    Экскурсия очень понравилась, Магомед интересно рассказывал о жизни и обычаях дагестанцев, очень аккуратно вёл машину по горным дорогам, а обед был семи национальных блюд! Мы получили массу незабываемых впечатлений, спасибо большое за экскурсию!
  • П
    Петрожицкая
    30 сентября 2025
    Путешествие в Грозный, Шали и Аргун
    Дата посещения: 29 сентября 2025
    Поездка в Грозный очень понравилась. Великолепные мечети, вид на Грозный с высоты 31 этажа-незабываемые впечатления) немного омрачило поездку организация самой
    читать дальше

    поездки: мы заказали индивидуальный тур и о месте встречи с гидом сообщили только после внесения предоплаты, а именно надо было ехать самим к месту прибытия автомобиля, а не авто приезжало за нами. Но проблема была решена и машина прибыла к месту проживания) Спасибо за приятную поездку в Чеченскую республику!

  • С
    Синовский
    23 сентября 2025
    Сулакский каньон и не только - глазами гида-горца
    Дата посещения: 21 сентября 2025
    Все супер. Мурад первоклассный гид. Все посмотрели что хотели, было комфортно и весело
  • Т
    Татьяна
    18 сентября 2025
    Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан Сарыкум
    Дата посещения: 18 сентября 2025
    Были на экскурсии( впрочем я бы назвала это мини туром))), гид Магомед.
    Все локации в путешествии продуманы, впечатления СУПЕР!!!
    Брали дополнительно джипы
    читать дальше

    и катер- очень рекомендуем : красиво, нестрашно, везде вне очереди)))
    Магомед предугадывал наши желания, в поездке с ним было очень комфортно. Машину водит аккуратно!
    Спасибо организаторам!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале

Самые популярные экскурсии в Махачкале
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы;
  2. Сулакский каньон: незабываемый день в Дагестане;
  3. Фотопутешествие на Сулакский каньон;
  4. Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней;
  5. Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров.
Что посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Сулакский каньон;
  2. Ирганайское водохранилище;
  3. Бархан Сарыкум;
  4. Самое главное;
  5. Гимринский тоннель;
  6. Язык Тролля;
  7. Водопад Тобот;
  8. Каменная чаша;
  9. Гамсутль;
  10. Хунзах.
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в феврале 2026
Сейчас в Махачкале можно забронировать 309 экскурсий и билетов от 1000 до 56 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 25605 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Вашему вниманию предлагается широкий выбор экскурсий в Махачкале. Зима или лето – мы готовы предложить вам захватывающие приключения в любое время года. Просмотрите отзывы, сравните стоимость и выберите те экскурсии, которые сделают ваш отдых незабываемым!