Лучший выбор2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
2 мар в 08:30
3 мар в 08:30
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборСулакский каньон: незабываемый день в Дагестане
Дружеское путешествие с местным жителем и опытным водителем
Завтра в 09:00
1 мар в 18:00
9000 ₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 6 чел.
В трендеФотопутешествие на Сулакский каньон
Уникальная возможность посетить Сулакский каньон, Чиркейскую ГЭС и бархан Сарыкум с профессиональной фотосессией. Мини-группа, комфортный транспорт, гид
Начало: В точке сбора
Расписание: ежедневно в 08:00
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
3999 ₽ за человека
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: между водой и пустыней
Погрузитесь в удивительное путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум. Катание на катере, древние пещеры и дагестанская кухня ждут вас
Начало: На пр. Акушинского или на пр. Насрудинова
Расписание: ежедневно в 07:15
Завтра в 07:15
1 мар в 07:15
3900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Познакомьтесь с древними ремеслами Кубачи, создайте украшение и насладитесь видами с башни Акайла кальа. Это уникальное путешествие в мир ювелиров
Завтра в 09:00
1 мар в 09:00
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Прогулка по Махачкале
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Вас ждет незабываемое путешествие
Завтра в 08:30
1 мар в 08:30
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аул-призрак Гоор, старый Кахиб и Язык Тролля - в компании местного жителя
Путешествие по древним аулам Дагестана с местным жителем. Откройте для себя тайны Кавказа и насладитесь уникальными видами
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 19 чел.
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Завтра в 07:00
1 мар в 06:30
4000 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Дагестанский Мачу-Пикчу
В группе до 19 человек вы посетите исторические и природные достопримечательности Дагестана. Откройте для себя аул-призрак Гамсутль и другие уникальные места
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: ежедневно в 06:45, 07:00 и 07:15
1 мар в 06:45
2 мар в 06:45
4000 ₽ за человека
Групповая
до 19 чел.
Дербент во всей красе и экраноплан «Лунь» - из Махачкалы и Каспийска
Познакомиться с древним городом и понять историю и культуру Дагестана
Начало: В Махачкале или Каспийске
Расписание: ежедневно в 07:30
7 мар в 07:30
8 мар в 07:30
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы и Каспийска - в аул-призрак Гамсутль
Отправиться в знаменитое село с коренным жителем, который знает все местные аулы
1 мар в 08:00
3 мар в 08:30
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Красоты Шамильского района - Гоор, Кахиб, Язык тролля
Все визитные карточки края за 1 день
Начало: Али-Гаджи Акушинского 318
Завтра в 08:30
1 мар в 08:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Известный и нетуристический Южный Дагестан - с ночевкой в сельском доме
Познакомиться с Дербентом, насладиться Самурским лесом и посетить второе по высоте село на Кавказе
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
56 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наук
Узнайте историю Махачкалы с кандидатом исторических наук. Посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу города
2 мар в 09:00
3 мар в 09:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Групповая
до 20 чел.
Из Махачкалы в горы - к древним аулам Кахиб, Гоор и Языку тролля
Погрузитесь в атмосферу древних аулов Дагестана, наслаждаясь природными красотами и историческими памятниками. Обед включён
Начало: На проспекте Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в среду, пятницу, субботу и воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
1 мар в 07:00
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 7 чел.
В Хунзах - туда, где бьётся сердце гор
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по аварским горам. Минивэн, живописные виды и местная кухня сделают поездку незабываемой
Начало: На троллейбусном кольце
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
1 мар в 08:15
4000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан «Лунь» из Махачкалы
Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
6 мар в 08:30
7 мар в 08:30
12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы
Погрузитесь в уникальную атмосферу древних селений Дагестана, насладитесь великолепием горных пейзажей и узнайте местные традиции
2 мар в 08:00
3 мар в 08:00
14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Из Махачкалы - в древнее заброшенное село и к неизвестному ущелью водопадов
Для тех, в ком рвётся наружу дух первооткрывателя
Начало: В Махачкале
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы - в древний Дербент
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Махачкалы - в Гуниб и Салтинское ущелье
Посетить колоритное дагестанское село и ущелье с подземным водопадом в авто-пешеходном путешествии
2 мар в 05:00
3 мар в 05:00
14 940 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Знакомьтесь, Махачкала
Погрузитесь в атмосферу Махачкалы, узнайте её историю и традиции на увлекательной экскурсии
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
5000 ₽ за всё до 4 чел.
Сулакский каньон - всё включено
Путешествие по Сулакскому каньону - это возможность увидеть самые красивые места Дагестана. Вас ждут водные прогулки, панорамные виды и увлекательные экскурсии
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:00, 07:15 и 07:30
Завтра в 07:00
1 мар в 07:00
4300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дагестан от земли до неба! Гоор, Язык тролля и Карадахское ущелье
Путешествие в сердце Дагестана: от древних башен Гоора до скального выступа Язык тролля. Ощутите величие гор и насладитесь местной кухней
Начало: У вашего отеля в Махачкале
Завтра в 09:00
1 мар в 09:00
14 900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия из Махачкалы в Грозный, Аргун и Шали
Увидеть главные достопримечательности и узнать, чем живёт Чеченская Республика
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
11 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономическая экскурсия по Махачкале
Погрузитесь в мир дагестанской кулинарии: от рыночных лавок до традиционных кафе с местными деликатесами
Начало: По договоренности
Завтра в 08:00
1 мар в 08:00
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Махачкала Расула Гамзатова
Исследуйте Махачкалу глазами Расула Гамзатова, погрузитесь в атмосферу его творчества и узнайте город с новой стороны
Начало: На улице Абубакарова
2 мар в 09:00
3 мар в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут величественные пейзажи каньона и таинственная красота пустыни
Начало: У места вашего проживания в черте города или по до...
1 мар в 07:30
2 мар в 07:30
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы - в Карадахскую теснину
Путешествие в Карадахскую теснину подарит незабываемые впечатления. Вас ждут величественные скалы и увлекательные истории о Дагестане
Начало: По договоренности
2 мар в 08:00
3 мар в 08:00
14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: путешествие из Махачкалы
Погрузитесь в мир древних руин и величественной природы Дагестана с экскурсией в Сулакский каньон и на бархан Сарыкум
Начало: Заберу из отеля
1 мар в 08:00
2 мар в 08:00
10 670 ₽ за всё до 4 чел.
Махачкала полна удивительных достопримечательностей, это и популярные городские объекты и древние исторические места и религиозные сооружения, а самое главное это захватывающая природа. За пределами города, вас ждут привлекательные горные хребты и даже пустынные барханы
Столица Дагестана прекрасный город, здесь нет недостатка в достопримечательностях, особенно природных, и чтобы не упустить из вида самые популярные и знаковые места, рекомендуем отправиться на экскурсии, самые популярные из которых мы собрали в нашем каталоге. Подберите для себя подходящий вариант, всё остальное возьмет на себя гид, а вам останется только наслаждаться потрясающей Махачкалой и её окрестностями
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯнко14 февраля 20262 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из МахачкалыДата посещения: 14 февраля 2026Спасибо всё прошло хорошо.
- ЕЕгорова13 февраля 20262 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из МахачкалыДата посещения: 13 февраля 2026Экскурсия просто пушка, нам очень понравилось, особенно наш гид Кизим и наш товарищ Эндрю, нас было всего 4 человек все
- ФФиларетова12 февраля 2026Неожиданная МахачкалаДата посещения: 11 февраля 2026Позитивный, добрый мужчина. Проведет по удивительным улочкам города, расскажет интересные истории и будут постоянные шутки, что делает экскурсию более позитивной 😄
- ООльга11 января 2026Из Махачкалы - в Грозный, Аргун и ШалиДата посещения: 24 декабря 2025Отличный гид, интересный собеседник , всё рассказал, показал, нигде не подгонял. Мы смотрели достопримечательности с большим удовольствием, и интересом!!! Комфортабельный автомобиль! Очень понравилось путешествие, мы в полном восторге!!!
- ННадежда19 ноября 2025Экскурсия по Махачкале с кандидатом исторических наукДата посещения: 19 ноября 2025Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересного из истории Дагестана и Махачкалы. За три часа побывали в центре города, также посетили
- РРахимов14 ноября 2025Лучшие виды на Сулакский каньон - из МахачкалыДата посещения: 13 ноября 2025Все прошло замечательно,вся информация была интересная, современная
Гаджи интересный гид, с хорошими познаниями !!!
- ЛЛосик13 октября 2025В Хунзах - туда, где бьётся сердце горДата посещения: 13 октября 2025Экскурсия очень понравилась, Магомед интересно рассказывал о жизни и обычаях дагестанцев, очень аккуратно вёл машину по горным дорогам, а обед был семи национальных блюд! Мы получили массу незабываемых впечатлений, спасибо большое за экскурсию!
- ППетрожицкая30 сентября 2025Путешествие в Грозный, Шали и АргунДата посещения: 29 сентября 2025Поездка в Грозный очень понравилась. Великолепные мечети, вид на Грозный с высоты 31 этажа-незабываемые впечатления) немного омрачило поездку организация самой
- ССиновский23 сентября 2025Сулакский каньон и не только - глазами гида-горцаДата посещения: 21 сентября 2025Все супер. Мурад первоклассный гид. Все посмотрели что хотели, было комфортно и весело
- ТТатьяна18 сентября 2025Только орлы и мы: Сулакский каньон, пещеры «Нохъо» и бархан СарыкумДата посещения: 18 сентября 2025Были на экскурсии( впрочем я бы назвала это мини туром))), гид Магомед.
Все локации в путешествии продуманы, впечатления СУПЕР!!!
Брали дополнительно джипы
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале
Самые популярные экскурсии в Махачкале
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в феврале 2026
Сейчас в Махачкале можно забронировать 309 экскурсий и билетов от 1000 до 56 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 25605 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Вашему вниманию предлагается широкий выбор экскурсий в Махачкале. Зима или лето – мы готовы предложить вам захватывающие приключения в любое время года. Просмотрите отзывы, сравните стоимость и выберите те экскурсии, которые сделают ваш отдых незабываемым!