10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия в Хунзахский район: Гимринский тоннель, водопады, кухня
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
3 800₽ за человека
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выборМахачкала известная и неизведанная: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу Махачкалы: от роскошных особняков до нетуристических закоулков. Узнайте, чем живет столица Дагестана и её жители
Начало: Русский театр
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
4 700₽ за всё до 5 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие по древнему городу
Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
11 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
1500012 750₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ККарина3 августа 2024Если вы хотите рассмотреть Дербент во всех красотах, прослушивая истории о городе, то вам однозначно к Шамсудину 👍🏻 Очень начитанный
- ААнастасия3 августа 2024Очень хороший формат экскурсии, все локации грамотно подобраны, нас поразили великолепные виды и чуткое отношение к природе, истории, людям. Гид
- ЛЛариса2 августа 20242 августа 2024 мы действительно путешествовали необыкновенно душевно: гид Заира не только вдохновенно и с трепетной любовью к своему краю
- ИИнна31 июля 2024Шамсудин не смог провести тур, его замещал Заур, который замечательный водитель и сопровождающий, но никак не гид, день мы провели тем не менее восхитительный
- ЛЛариса31 июля 2024Спасибо большое за экскурсию! Проводила Хадижа, интересно, познавательно, с юмором. В нашей компании были взрослые и подростки, все очень понравилось. У Хадиджи есть замечательная способность - передавать любовь к своему городу нам туристам.
- ИИрина30 июля 2024Спасибо большое за путешествие! Успели больше, чем планировали! Сделали вывод, что в Дербенте и окрестностях можно провести 2-3 дня! Очень колоритно! Пожалуй Дагестан если не красота гор, то точно Дербент со своей изюминкой! Спасибо!!!!
- РРустем29 июля 2024Сегодня совершили действительно душевное путешествие в Хунзах. Гид Заира Гид с большой буквы. Очень интересно, информативно, весело, а главное с
- ННаталья28 июля 2024Экскурсия очень понравилась! Гид Заур очень добрый,приветливый,рассказал много интересных фактов,свозил на множество локаций, завез на обед в местное кафе. Спасибо большое!
- ГГалина20 июля 2024Благодарны Хадиже за познавательную и содержательную встречу, не только с исторической точки зрения было интересно, но и с бытовой, сразу
- ВВладислав12 июля 2024Экскурсию проводила Хадижа, как и абсолютное большинство экскурсий в последнее время от этого оператора. Хадижа историк и кандидат экономических наук, ранее
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