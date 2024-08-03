Что ещё посмотреть – экскурсии в Махачкале

Найдено 4 экскурсии в категории «Что ещё посмотреть» в Махачкале, цены от 3 800 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
На машине
65 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Групповая экскурсия в Хунзахский район: Гимринский тоннель, водопады, кухня
Вас ждет путешествие по знаменитым местам Хунзаха: от Гимринского тоннеля до водопада Тобот, с дегустацией национальных блюд
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
3 800 за человека
Махачкала известная и неизведанная
Пешая
185 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Махачкала известная и неизведанная: индивидуальная экскурсия
Погружение в атмосферу Махачкалы: от роскошных особняков до нетуристических закоулков. Узнайте, чем живет столица Дагестана и её жители
Начало: Русский театр
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
4 700 за всё до 5 чел.
Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
На машине
85 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дербент и экраноплан Лунь: путешествие по древнему городу
Знакомство с древним Дербентом и легендарным экранопланом Лунь, полное открытий и впечатлений
Начало: У вашего отеля
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
11 000 за всё до 4 чел.
Из Махачкалы - в древний Дербент
На машине
скидка
15%
59 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Махачкалы в древний Дербент: путешествие сквозь века
Приглашаем вас на незабываемое путешествие из Махачкалы в Дербент, где история оживает на каждом шагу
Начало: Встретим вас у вашего отеля в Махачкале. Если вы о...
7 авг в 08:00
8 авг в 08:00
1500012 750 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Карина
    3 августа 2024
    Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
    Если вы хотите рассмотреть Дербент во всех красотах, прослушивая истории о городе, то вам однозначно к Шамсудину 👍🏻 Очень начитанный
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    человек, видно, что ему нравится свое дело, расскажет и свои необычные истории! Очень мне понравились его рассказы и про Дагестан, и про Махачкалу и Дербент отдельно, и про религию - все это было интересно послушать😃 Если захотите по пути в Дербент купить персиков или винограда - все можно! Это очень круто! Очень советую прогуляться по Магалу именно пешком! Так прочувствуете всю непередаваемую атмосферу этого места! Во время прогулки у меня вопрос в голове появился - точно ли я в Росиии?? На музыкальные фонтаны оставались - посмотреть тоже стоит, необычно, с голограммой, такого нигде не видела еще!

    Если вы хотите рассмотреть Дербент во всех красотах, прослушивая истории о городе, то вам однозначно кЕсли вы хотите рассмотреть Дербент во всех красотах, прослушивая истории о городе, то вам однозначно кЕсли вы хотите рассмотреть Дербент во всех красотах, прослушивая истории о городе, то вам однозначно кЕсли вы хотите рассмотреть Дербент во всех красотах, прослушивая истории о городе, то вам однозначно кЕсли вы хотите рассмотреть Дербент во всех красотах, прослушивая истории о городе, то вам однозначно кЕсли вы хотите рассмотреть Дербент во всех красотах, прослушивая истории о городе, то вам однозначно кЕсли вы хотите рассмотреть Дербент во всех красотах, прослушивая истории о городе, то вам однозначно к
  • А
    Анастасия
    3 августа 2024
    Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
    Очень хороший формат экскурсии, все локации грамотно подобраны, нас поразили великолепные виды и чуткое отношение к природе, истории, людям. Гид
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    Заира и водитель Шамиль сделали всё, чтобы нам был комфортно, интересно и вкусно. Дети в взрослые восхищены путешествием в Хунзах. Спасибо за удивительный день! С ними хочется посетить и другие достопримечательности, желаем им открыть ещё больше туров и направлений.

    Очень хороший формат экскурсии, все локации грамотно подобраны, нас поразили великолепные виды и чуткое отношение кОчень хороший формат экскурсии, все локации грамотно подобраны, нас поразили великолепные виды и чуткое отношение кОчень хороший формат экскурсии, все локации грамотно подобраны, нас поразили великолепные виды и чуткое отношение кОчень хороший формат экскурсии, все локации грамотно подобраны, нас поразили великолепные виды и чуткое отношение кОчень хороший формат экскурсии, все локации грамотно подобраны, нас поразили великолепные виды и чуткое отношение кОчень хороший формат экскурсии, все локации грамотно подобраны, нас поразили великолепные виды и чуткое отношение кОчень хороший формат экскурсии, все локации грамотно подобраны, нас поразили великолепные виды и чуткое отношение кОчень хороший формат экскурсии, все локации грамотно подобраны, нас поразили великолепные виды и чуткое отношение кОчень хороший формат экскурсии, все локации грамотно подобраны, нас поразили великолепные виды и чуткое отношение кОчень хороший формат экскурсии, все локации грамотно подобраны, нас поразили великолепные виды и чуткое отношение к
  • Л
    Лариса
    2 августа 2024
    Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
    2 августа 2024 мы действительно путешествовали необыкновенно душевно: гид Заира не только вдохновенно и с трепетной любовью к своему краю
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    вела экскурсионную программу, но и организовала утренний перекус: свежие лепёшки, домашний сыр и чай на травах. Все запланированные локации (а некоторые вне плана) посетили, узнали их историю. Водитель Шамиль прекрасно вёл машину, это помогло всем перенести долгую дорогу. Огромное спасибо Заире и Шамилю. Если будет возможность выбора, то будем выбирать именно их.

    2 августа 2024 мы действительно путешествовали необыкновенно душевно: гид Заира не только вдохновенно и с трепетной2 августа 2024 мы действительно путешествовали необыкновенно душевно: гид Заира не только вдохновенно и с трепетной2 августа 2024 мы действительно путешествовали необыкновенно душевно: гид Заира не только вдохновенно и с трепетной2 августа 2024 мы действительно путешествовали необыкновенно душевно: гид Заира не только вдохновенно и с трепетной2 августа 2024 мы действительно путешествовали необыкновенно душевно: гид Заира не только вдохновенно и с трепетной2 августа 2024 мы действительно путешествовали необыкновенно душевно: гид Заира не только вдохновенно и с трепетной2 августа 2024 мы действительно путешествовали необыкновенно душевно: гид Заира не только вдохновенно и с трепетной2 августа 2024 мы действительно путешествовали необыкновенно душевно: гид Заира не только вдохновенно и с трепетной
  • И
    Инна
    31 июля 2024
    Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
    Шамсудин не смог провести тур, его замещал Заур, который замечательный водитель и сопровождающий, но никак не гид, день мы провели тем не менее восхитительный
  • Л
    Лариса
    31 июля 2024
    Махачкала известная и неизведанная
    Спасибо большое за экскурсию! Проводила Хадижа, интересно, познавательно, с юмором. В нашей компании были взрослые и подростки, все очень понравилось. У Хадиджи есть замечательная способность - передавать любовь к своему городу нам туристам.
  • И
    Ирина
    30 июля 2024
    Из Махачкалы - в древний Дербент
    Спасибо большое за путешествие! Успели больше, чем планировали! Сделали вывод, что в Дербенте и окрестностях можно провести 2-3 дня! Очень колоритно! Пожалуй Дагестан если не красота гор, то точно Дербент со своей изюминкой! Спасибо!!!!
  • Р
    Рустем
    29 июля 2024
    Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
    Сегодня совершили действительно душевное путешествие в Хунзах. Гид Заира Гид с большой буквы. Очень интересно, информативно, весело, а главное с
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    удовольствием рассказала нам о достопримечательностях Хунзаха. Чувствуется что Заира очень любит Дагестан. Конечно же это путешествие не было бы таким замечательным без водителя Хабиба. Я сам за рулём 29 лет, зная "тонкости" вождения в Дагестане)), удивился его профессиональному водительскому мастерству. Вообщем молодцы!!! Рекомендую!!!

  • Н
    Наталья
    28 июля 2024
    Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
    Экскурсия очень понравилась! Гид Заур очень добрый,приветливый,рассказал много интересных фактов,свозил на множество локаций, завез на обед в местное кафе. Спасибо большое!
    Экскурсия очень понравилась! Гид Заур очень добрый,приветливый,рассказал много интересных фактов,свозил на множество локаций, завез на обедЭкскурсия очень понравилась! Гид Заур очень добрый,приветливый,рассказал много интересных фактов,свозил на множество локаций, завез на обедЭкскурсия очень понравилась! Гид Заур очень добрый,приветливый,рассказал много интересных фактов,свозил на множество локаций, завез на обедЭкскурсия очень понравилась! Гид Заур очень добрый,приветливый,рассказал много интересных фактов,свозил на множество локаций, завез на обедЭкскурсия очень понравилась! Гид Заур очень добрый,приветливый,рассказал много интересных фактов,свозил на множество локаций, завез на обедЭкскурсия очень понравилась! Гид Заур очень добрый,приветливый,рассказал много интересных фактов,свозил на множество локаций, завез на обедЭкскурсия очень понравилась! Гид Заур очень добрый,приветливый,рассказал много интересных фактов,свозил на множество локаций, завез на обедЭкскурсия очень понравилась! Гид Заур очень добрый,приветливый,рассказал много интересных фактов,свозил на множество локаций, завез на обедЭкскурсия очень понравилась! Гид Заур очень добрый,приветливый,рассказал много интересных фактов,свозил на множество локаций, завез на обед
  • Г
    Галина
    20 июля 2024
    Махачкала известная и неизведанная
    Благодарны Хадиже за познавательную и содержательную встречу, не только с исторической точки зрения было интересно, но и с бытовой, сразу
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    погрузились в атмосферу и бытование махачкалинцев. Получили советы по кухне и местам, необходимым к посещению! Дети много запомнили и позднее, в процессе, путешествия вспомнили слова нашего экскурсовода. Передаем Хадиже привет из Чоха, ее родины, доехади и до него! Наш человек, профессионал и очень чуткая и гостеприимная аварка! Успехов вам!

    Благодарны Хадиже за познавательную и содержательную встречу, не только с исторической точки зрения было интересно, но
  • В
    Владислав
    12 июля 2024
    Махачкала известная и неизведанная
    Экскурсию проводила Хадижа, как и абсолютное большинство экскурсий в последнее время от этого оператора. Хадижа историк и кандидат экономических наук, ранее
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    преподававшая в ДГУ. Человек очень увлеченный историей города, любящий изучать архивы и персоналии. Сама пешая экскурсия компактная, проходит в самом центре города и охватывает несколько кварталов, начиная от Русского театра, городского парка, городского республиканского музея и заканчивая видом на маяк. Экскурсия должна была длиться 2 часа, но фактически прошла почти 4 часа и закончилась уже в 20:00, так как меня интересовала не только история города, но и экономика региона, особенности исламизации Дагестана, жизнь людей и образование. Приятно было пообщаться и получить ответы на все вопросы.

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Что ещё посмотреть»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Душевное путешествие в Хунзах (всё включено)
  2. Махачкала известная и неизведанная
  3. Дербент и экраноплан Лунь за 1 день
  4. Из Махачкалы - в древний Дербент
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Экраноплан «Лунь»
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в августе 2024
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