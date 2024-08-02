Благодарю, всё очень понравилось, четко спланировано, ясно, понятно, очень слаженная работа водителя иэкскурсовода, всё успели, понимали на какой локации колько будем

К Ксения

Это просто невероятное путешествие Столько впечатлений и эмоций! Организация на высшем уровне! и даже очень вкусный обед) с удовольствием еще бы раз сходила