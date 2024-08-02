Экскурсии для пенсионеров

Найдено 3 экскурсии в категории «Экскурсии для пенсионеров» в Махачкале, цены от 3 700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сулакский каньон - всё включено
На автобусе
На катере
587 отзывов
10 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Сулакский каньон - всё включено: водная прогулка и экскурсия
Путешествие по Сулакскому каньону - это возможность увидеть самые красивые места Дагестана. Вас ждут водные прогулки, панорамные виды и увлекательные экскурсии
Начало: В Махачкале на проспекте Алигаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 07:30 и 07:45
Завтра в 07:30
6 авг в 07:30
3 900 за человека
2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
На автобусе
На катере
253 отзыва
10 часов
Водная прогулка
Путешествие по Сулакскому каньону и бархану Сарыкум
Откройте для себя уникальные природные чудеса Дагестана в комфортной групповой экскурсии с экспертным гидом
Начало: На проспекте Амет-Хана Султана
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
6 авг в 08:30
3 700 за человека
Все красоты Хунзаха
На машине
285 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Все красоты Хунзаха
Старинная крепость, высокогорные равнины и тихое очарование ущелий
Начало: На проспекте Али Гаджи Акушинского
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
6 авг в 08:00
4 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лидия
    2 августа 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Благодарю, всё очень понравилось, четко спланировано, ясно, понятно, очень слаженная работа водителя иэкскурсовода, всё успели, понимали на какой локации колько будем
  • К
    Ксения
    2 августа 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Это просто невероятное путешествие Столько впечатлений и эмоций! Организация на высшем уровне! и даже очень вкусный обед) с удовольствием еще бы раз сходила
  • П
    Пётр
    31 июля 2024
    Сулакский каньон - всё включено
    Все бомба честно говоря)))

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Экскурсии для пенсионеров»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сулакский каньон - всё включено
  2. 2 в 1: Сулакский каньон и бархан Сарыкум из Махачкалы (всё включено)
  3. Все красоты Хунзаха
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Экраноплан «Лунь»
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в августе 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Экскурсии для пенсионеров" можно забронировать 3 экскурсии от 3 700 до 4 000. Туристы уже оставили гидам 1125 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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