10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
Увидеть визитную карточку Дагестана и крупнейший песчаный бархан в Европе
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 900₽ за человека
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30
10 авг в 06:00
14 авг в 06:00
3 600₽ за человека
скидка
20%
11 часов
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка с рафтингом и дегустацией местной кухни
Погрузитесь в мир приключений в Дагестане! Рафтинг по Аварскому Койсу и сапбординг по Ирганайскому водохранилищу. Включены трансфер, обед и аренда оборудования
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100008 000₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Познакомиться с традициями древнего села и сделать серебряное украшение своими руками
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Водная прогулка
Лучший выборВлюбиться в Дагестан за один день! (мини-группа)
Активная и познавательная поездка из Махачкалы по топовым местам республики
Начало: На проспекте Акушинского
Расписание: в среду и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
10 авг в 08:00
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЦЦаренко6 августа 2024Экскурсия бомба!!! Наш гид Халид Омаров супер!!! С ним на экскурсии - хоть на край света!!! Нас было 7 человек
- ЛЛюдмила6 августа 2024Доброго времени суток, экскурсия нам с мужем очень понравилась. Организовано все грамматно. Всё вопросы решаются оперативно. Водитель очень аккуратный. Рекомендую.
- ЭЭльвира3 августа 2024Отличная экскурсия, гид Курбат отличный рассказчик, интересно, доступно, весело) вкусный разнообразный обед, который входил в экскурсию. 14 часов заняла экскурсия, но время прошло незаметно, мы просто влюбились в горы и Дагестан.
- ДДмитрий24 июля 2024Мини-группа не набралась, предложили индивидуальную поездку на двоих с небольшой доплатой - оказалось еще лучше
- ТТатьяна23 июля 2024Однозначно советую всем тем, кто приезжает в Дагестан за новыми эмоциями, впечатлениями и хорошим настроением, данную экскурсию. Изначально, эмоции предвкушения
- ИИрина19 июля 2024Все очень понравилось! Дружелюбный гид Шамиль создал прекрасную обстановку, что помогло еще лучше воспринять всю красоту маршрута. Прогулка на сапбордах
- ССветлана16 июля 2024Насыщенная, приятная, полезная, красивая, вкусная поездка. Описать сложно: там надо побывать, увидеть и почувствовать красоту, экзотику и энергетику гор, старину,
- ЕЕлена14 июля 2024Добрый день. Побывали 13 июля на чудесной экскурсии. Все очень понравилось: завораживающие виды природы, прекрасный и эрудированный экскурсовод Курбан, очень
- ООльга20 сентября 2023Замечательная экскурсия! А наш водитель ШАМИЛЬ - просто виртуоз!!! Спасибо всем за ункальное и чудесное наше путешествие! Такой красоты больше нигде не увидишь (и природа, и изделия)! всем желаем от души благополучия, здоровья и всего самого доброго!
- ААндрей16 августа 2023Получился очень интересный и насыщенный день с множеством впечатлений! Ахмед, спасибо большое!
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Однодневные»
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