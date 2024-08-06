Однодневные – экскурсии в Махачкале

Найдено 6 экскурсий в категории «Однодневные» в Махачкале, цены от 3 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
3 отзыва
10 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
Увидеть визитную карточку Дагестана и крупнейший песчаный бархан в Европе
Начало: В районе проспекта Али-Гаджи Акушинского
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 900 за человека
Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
На автобусе
46 отзывов
13 часов
Групповая
до 19 чел.
Кахиб, Гоор и Язык тролля: Путешествие по древнему Дагестану
Погрузитесь в историю с экскурсией по Гимринскому тоннелю, Ирганайскому водохранилищу и древним башням Дагестана
Начало: На проспекте Алигаджи Акушинского в Махачкале
Расписание: в среду и субботу в 06:00, 06:15 и 06:30
10 авг в 06:00
14 авг в 06:00
3 600 за человека
Экстремальный Дагестан: рафтинг и прогулка на сапборде к водопаду
На машине
скидка
20%
2 отзыва
11 часов
Водная прогулка
Индивидуальная водная прогулка с рафтингом и дегустацией местной кухни
Погрузитесь в мир приключений в Дагестане! Рафтинг по Аварскому Койсу и сапбординг по Ирганайскому водохранилищу. Включены трансфер, обед и аренда оборудования
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
100008 000 за человека
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
На машине
7 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
Познакомиться с традициями древнего села и сделать серебряное украшение своими руками
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Джиппинг
На машине
скидка
20%
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Ирганайское водохранилище, Датунский храм, Язык тролля, Новый Кахиб и история древнего горного села
Начало: У места вашего проживания в Махачкале/Каспийске ил...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1700013 600 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Дагестан за один день! (мини-группа)
На машине
На катере
10 часов
Водная прогулка
Лучший выбор
Влюбиться в Дагестан за один день! (мини-группа)
Активная и познавательная поездка из Махачкалы по топовым местам республики
Начало: На проспекте Акушинского
Расписание: в среду и субботу в 08:00
Сегодня в 08:00
10 авг в 08:00
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ц
    Царенко
    6 августа 2024
    Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
    Экскурсия бомба!!! Наш гид Халид Омаров супер!!! С ним на экскурсии - хоть на край света!!! Нас было 7 человек
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    из них один ребёнок 6 лет, Халид был так доброжелателен, дружелюбен и любезен как будь-то близкий родственник. Не один наш вопрос его не поставил в тупик - на всë отвечал развёрнуто и интересно. На каждой точке подсказывал где получится лучший кадр. После экскурсии привёз нас на высокую точку, где ночной город как на ладони, и напоил чаем из своего самовара, так душевно! (Вечерняя поездка на высокую точку с чаепитием не входила в программу экскурсии, но у Халида организация на высочайшем уровне) А ещё у него классная подборка музыки!

  • Л
    Людмила
    6 августа 2024
    Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
    Доброго времени суток, экскурсия нам с мужем очень понравилась. Организовано все грамматно. Всё вопросы решаются оперативно. Водитель очень аккуратный. Рекомендую.
  • Э
    Эльвира
    3 августа 2024
    Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
    Отличная экскурсия, гид Курбат отличный рассказчик, интересно, доступно, весело) вкусный разнообразный обед, который входил в экскурсию. 14 часов заняла экскурсия, но время прошло незаметно, мы просто влюбились в горы и Дагестан.
  • Д
    Дмитрий
    24 июля 2024
    Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
    Мини-группа не набралась, предложили индивидуальную поездку на двоих с небольшой доплатой - оказалось еще лучше
  • Т
    Татьяна
    23 июля 2024
    Экстремальный Дагестан: рафтинг и прогулка на сапборде к водопаду
    Однозначно советую всем тем, кто приезжает в Дагестан за новыми эмоциями, впечатлениями и хорошим настроением, данную экскурсию. Изначально, эмоции предвкушения
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    и неопределённости,а потом захватывает дух от той красоты, которую вы увидите вокруг и от эмоций, которые испытаете на прогулке на сапах. Рафтинг рекомендую каждому, кто приезжает в Дагестан🫢Благодаря Шамилю мы увидели огромное количество красивых локаций и узнали много интересного о Дагестане! Все прошло без запинки благодаря его организованности и ответственности. У нас была прекрасная компания,спасибо🫂

    Однозначно советую всем тем, кто приезжает в Дагестан за новыми эмоциями, впечатлениями и хорошим настроением, даннуюОднозначно советую всем тем, кто приезжает в Дагестан за новыми эмоциями, впечатлениями и хорошим настроением, данную
  • И
    Ирина
    19 июля 2024
    Экстремальный Дагестан: рафтинг и прогулка на сапборде к водопаду
    Все очень понравилось! Дружелюбный гид Шамиль создал прекрасную обстановку, что помогло еще лучше воспринять всю красоту маршрута. Прогулка на сапбордах
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    помогла расслабиться, а рафтинг придал эмоций - что в совокупности дало ярчайшие воспоминания о Дагестане! спасибо Шамилю, желаю процветания его делу)

  • С
    Светлана
    16 июля 2024
    Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
    Насыщенная, приятная, полезная, красивая, вкусная поездка. Описать сложно: там надо побывать, увидеть и почувствовать красоту, экзотику и энергетику гор, старину,
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    насладиться вкусными традиционными блюдами и гостеприимством хозяев. Да, ещё вы можете получить немного экстрима! Все понравилось. Честно! Конечно, в этом немалая заслуга нашего харизматичного, тактичного, с чувством юмора гида Курбана, второго гида Султана и, конечно, водителя. Большое спасибо всей команде!!!

  • Е
    Елена
    14 июля 2024
    Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
    Добрый день. Побывали 13 июля на чудесной экскурсии. Все очень понравилось: завораживающие виды природы, прекрасный и эрудированный экскурсовод Курбан, очень
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    вкусный обед из 7 блюд, хранитель наших жизней на дороге, высокопрофессиональный водитель Джамал. Осталось море впечатлений, фотографий и воспоминаний. Они будут согревать нас долгими зимними вечерами. Спасибо большое всем, кто вкладывает частичку своего сердца в организацию и проведение таких прекрасных экскурсий.

    Добрый день. Побывали 13 июля на чудесной экскурсии. Все очень понравилось: завораживающие виды природы, прекрасный и
  • О
    Ольга
    20 сентября 2023
    Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
    Замечательная экскурсия! А наш водитель ШАМИЛЬ - просто виртуоз!!! Спасибо всем за ункальное и чудесное наше путешествие! Такой красоты больше нигде не увидишь (и природа, и изделия)! всем желаем от души благополучия, здоровья и всего самого доброго!
  • А
    Андрей
    16 августа 2023
    Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
    Получился очень интересный и насыщенный день с множеством впечатлений! Ахмед, спасибо большое!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Сулакский каньон + бархан Сарыкум (в мини-группе)
  2. Кахиб, Гоор и Язык тролля - сокровища Древнего Дагестана
  3. Экстремальный Дагестан: рафтинг и прогулка на сапборде к водопаду
  4. Путешествие в аул Кубачи - край кузнецов и ювелиров
  5. Старый Гоор: аул-призрак глазами её жительницы, бабушки Хадижат
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Гамсутль
  8. Водопад Тобот
  9. Каменная чаша
  10. Экраноплан «Лунь»
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в августе 2024
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