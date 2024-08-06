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из них один ребёнок 6 лет, Халид был так доброжелателен, дружелюбен и любезен как будь-то близкий родственник. Не один наш вопрос его не поставил в тупик - на всë отвечал развёрнуто и интересно. На каждой точке подсказывал где получится лучший кадр. После экскурсии привёз нас на высокую точку, где ночной город как на ладони, и напоил чаем из своего самовара, так душевно! (Вечерняя поездка на высокую точку с чаепитием не входила в программу экскурсии, но у Халида организация на высочайшем уровне) А ещё у него классная подборка музыки!