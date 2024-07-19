10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гуниб и Карадахская теснина за один день
Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
14 300₽ за всё до 5 чел.
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10%
7 часов
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: природные чудеса Дагестана
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут величественные пейзажи каньона и таинственная красота пустыни
Начало: У места вашего проживания в черте города или по до...
7 авг в 07:30
8 авг в 07:30
100009 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только
Начало: У вашего отеля в Махачкале
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2000016 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис19 июля 2024Экскурсия, которую обязательно стоит посетить всем, кто приезжает в Дагестан. Она насыщена как с точки зрения истории, так и с
- ССветлана1 октября 2023У нас был гид Рашид. Организатор сказал. что дал нам лучшего, и я не сомневаюсь. что это действительно так. Рашид очень
- ААлена8 сентября 2023Добрый день)ездили с гидом Рашидом на данную экскурсию,остались очень довольны. Мы были с двумя детьми 4 и 6 лет,но Рашид
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «По крышам»
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