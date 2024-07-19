По крышам – экскурсии в Махачкале

Найдено 3 экскурсии в категории «По крышам» в Махачкале, цены от 9 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гуниб и Карадахская теснина за один день
На машине
37 отзывов
10 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Гуниб и Карадахская теснина за один день
Отправиться в сердце региона, где история соединяется с потрясающей природой
10 авг в 07:30
11 авг в 07:30
14 300 за всё до 5 чел.
Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
Джиппинг
На машине
На катере
скидка
10%
272 отзыва
7 часов
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум: природные чудеса Дагестана
Приглашаем на экскурсию, где вас ждут величественные пейзажи каньона и таинственная красота пустыни
Начало: У места вашего проживания в черте города или по до...
7 авг в 07:30
8 авг в 07:30
100009 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
На машине
скидка
20%
2 отзыва
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Побывать в ключевых местах Республики - столичных и не только
Начало: У вашего отеля в Махачкале
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
2000016 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    19 июля 2024
    Гуниб и Карадахская теснина за один день
    Экскурсия, которую обязательно стоит посетить всем, кто приезжает в Дагестан. Она насыщена как с точки зрения истории, так и с
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    точки зрения природных достопримечательностей. Гуниб - знаковое место, связанное с выдающимися событиями и личностями прошлого. На вершине открываются захватывающие виды, которые запоминаешь на всю жизнь. Особое впечатление оставляет и Карадахская теснина. Дорога сопровождается другими эффектными природными объектами. Гидом был Хасбулат. После его рассказов о Дагестане хочется снова вернутся в республику. Остановился на всех значимых объектах, подсказал, где лучше сфотографироваться, а также привез в место, где готовят вкуснейший шашлык из баранины и люля-кебаб. Огромное спасибо! Очень рекомендую экскурсию.

    Экскурсия, которую обязательно стоит посетить всем, кто приезжает в Дагестан. Она насыщена как с точки зренияЭкскурсия, которую обязательно стоит посетить всем, кто приезжает в Дагестан. Она насыщена как с точки зренияЭкскурсия, которую обязательно стоит посетить всем, кто приезжает в Дагестан. Она насыщена как с точки зренияЭкскурсия, которую обязательно стоит посетить всем, кто приезжает в Дагестан. Она насыщена как с точки зренияЭкскурсия, которую обязательно стоит посетить всем, кто приезжает в Дагестан. Она насыщена как с точки зренияЭкскурсия, которую обязательно стоит посетить всем, кто приезжает в Дагестан. Она насыщена как с точки зрения
  • С
    Светлана
    1 октября 2023
    Гуниб и Карадахская теснина за один день
    У нас был гид Рашид. Организатор сказал. что дал нам лучшего, и я не сомневаюсь. что это действительно так. Рашид очень
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    интересно рассказывал. Помогал пройти в трудных местах. Комфортность вождения выше всяких похвал!!!! Я даже не чувствовала,что мы едем по серпантину. Не получилось доехать до Карадахской теснины, была засыпана дорога, из-за обвала. Это конечно не вина гида. но Рашид тут же придумал для нас альтернативу Салтинский водопад. . Огромное СПАСИБО ему, за это. Экскурсия получилась незабываемая. А красота гор в словах не нуждается, это просто нужно увидеть. И конечно ехать нужно именно с Рашидом)

  • А
    Алена
    8 сентября 2023
    Гуниб и Карадахская теснина за один день
    Добрый день)ездили с гидом Рашидом на данную экскурсию,остались очень довольны. Мы были с двумя детьми 4 и 6 лет,но Рашид
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    оставался спокойным к нытью детей и их крикам 😂общался с ними,помогал,держал за руку)Хорошо рассказывал,муж с удовольствием слушал. Рашид очень аккуратно водит,что тоже важно на таких дорогах. Мы остались довольны,с уверенностью будем рекомендовать друзьям и знакомым!

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «По крышам»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гуниб и Карадахская теснина за один день
  2. Сулакский каньон и бархан Сарыкум - сокровища Дагестана
  3. Знакомство с Чечнёй: Аргун, Грозный, Шали (из Махачкалы)
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Экраноплан «Лунь»
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в августе 2024
Сейчас в Махачкале в категории "По крышам" можно забронировать 3 экскурсии от 9 000 до 16 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 311 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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