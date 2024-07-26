10 часов
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:15
7 авг в 07:15
3 500₽ за человека
12 часов
Водная прогулка
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: каждый день в 7.00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
4 500₽ за человека
скидка
17%
1 час
Мини-группа
до 8 чел.
Конная прогулка в окрестностях Махачкалы на горе Тарки-Тау
Начало: Проспект Али-Гаджи Акушинского, 3, Махачкала
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
30002 490₽ за человека
14 часов
Групповая
Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале
Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена26 июля 2024Всё прошло хорошо, непринужденная атмосфера была на протяжении всего времени. Нам объяснили как «рулить», как вести себя в седле, нафоткали, сняли видео, потом перекинули 😁 Виды потрясные, лошади прекрасные 🥰
- AAlsver.job20 июля 2024Были на конной прогулке с супругой, красивые виды и интересная тропа. Понравилось всё, приветливый гид обеспечил полное погружение в историю
Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Популярные экскурсии»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в августе 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 2 490 до 4 500 со скидкой до 17%. Туристы уже оставили гидам 2431 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Махачкале на 2024 год по теме «Популярные экскурсии», 2431 ⭐ отзыв, цены от 2490₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь