Е Елена

Всё прошло хорошо, непринужденная атмосфера была на протяжении всего времени. Нам объяснили как «рулить», как вести себя в седле, нафоткали, сняли видео, потом перекинули 😁 Виды потрясные, лошади прекрасные 🥰