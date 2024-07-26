Популярные экскурсии

Найдено 4 экскурсии в категории «Популярные экскурсии» в Махачкале, цены от 2 490 ₽, скидки до 17%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
На автобусе
На катере
1594 отзыва
10 часов
Водная прогулка
Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
Начало: Просп. Амет-Хана Султана, 346, Махачкала
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:15
7 авг в 07:15
3 500 за человека
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
Джиппинг
На автобусе
На катере
509 отзывов
12 часов
Водная прогулка
Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: каждый день в 7.00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
4 500 за человека
Конная прогулка в окрестностях Махачкалы на горе Тарки-Тау
Конные прогулки
скидка
17%
28 отзывов
1 час
Мини-группа
до 8 чел.
Конная прогулка в окрестностях Махачкалы на горе Тарки-Тау
Начало: Проспект Али-Гаджи Акушинского, 3, Махачкала
Завтра в 09:00
7 авг в 09:00
30002 490 за человека
Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
На автобусе
300 отзывов
14 часов
Групповая
Познавательная экскурсия по аулам Кахиб и Гоор в Махачкале
Исследуйте тайны древних аулов Кахиб и Гоор, насладитесь видами Девичьей скалы и узнайте уникальную историю Дагестана
Начало: Махачкала, просп. Али-Гаджи Акушинского, д. 16
Расписание: по средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 7:00
Завтра в 07:00
7 авг в 07:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    26 июля 2024
    Конная прогулка в окрестностях Махачкалы на горе Тарки-Тау
    Всё прошло хорошо, непринужденная атмосфера была на протяжении всего времени. Нам объяснили как «рулить», как вести себя в седле, нафоткали, сняли видео, потом перекинули 😁 Виды потрясные, лошади прекрасные 🥰
  • A
    Alsver.job
    20 июля 2024
    Конная прогулка в окрестностях Махачкалы на горе Тарки-Тау
    Были на конной прогулке с супругой, красивые виды и интересная тропа. Понравилось всё, приветливый гид обеспечил полное погружение в историю
    читать дальше

    региона и в целом оставил положительное впечатление. Хотелось бы, чтобы в будущем было придумано побольше разнообразных троп и протяжённость маршрута была немного подлиннее) а так, рекомендуем

Ответы на вопросы от путешественников по Махачкале в категории «Популярные экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Махачкале
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Сулакский каньон и бархан Сарыкум с прогулкой на катере
  2. Бархан Сарыкум и прогулка на катере по Сулакскому каньону
  3. Конная прогулка в окрестностях Махачкалы на горе Тарки-Тау
  4. Древние аулы Гимры, Кахиб и Гоор с посещением Языка Тролля
Какие места ещё посмотреть в Махачкале
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Сулакский каньон
  2. Ирганайское водохранилище
  3. Бархан Сарыкум
  4. Самое главное
  5. Гимринский тоннель
  6. Салтинский водопад
  7. Водопад Тобот
  8. Гамсутль
  9. Каменная чаша
  10. Экраноплан «Лунь»
Сколько стоит экскурсия по Махачкале в августе 2024
Сейчас в Махачкале в категории "Популярные экскурсии" можно забронировать 4 экскурсии от 2 490 до 4 500 со скидкой до 17%. Туристы уже оставили гидам 2431 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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